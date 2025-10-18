ETV Bharat / bharat

केरल: ₹25 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया

केरल पुलिस ने एक साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया. गिरफ्तार आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन, बैंक खाते, सिम कार्ड बरामद किए.

Kerala Police cyber fraud
साइबर धोखाधड़ी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 18, 2025 at 10:49 AM IST

2 Min Read
एर्नाकुलम: कोच्चि पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी में कथित रूप से शामिल तीन सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये विशेष रूप से निवेश से संबंधित साइबर घोटाले के लिए जिम्मेदार हैं. इससे लगभग 25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. जालसजों को कोझिकोड से गिरफ्तार किया गया.

कोच्चि के पुलिस आयुक्त पुट्टा विमलादित्य शुक्रवार को कहा, 'गिरफ्तारी के दौरान अधिकारियों ने 40 मोबाइल फोन, 40 बैंक खाते और 200 से ज्यादा सिम कार्ड बरामद किए. उनके अन्य साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने का संदेह है. आरोपियों की पहचान रहीस, अनीस और अंसार के रूप में हुई है और उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा. बरामद खातों और विवरणों के आगे के विश्लेषण से अन्य अपराधों में उनकी संलिप्तता का पता चलेगा.'

पुलिस साइबर अपराध के दायरे की जाँच कर रही है और संभावित पीड़ितों और अन्य आपराधिक संपर्कों की पहचान करने के लिए जब्त किए गए उपकरणों और बैंक खातों की समीक्षा कर रही है. इससे पहले 12 सितंबर को केरल पुलिस ने कहा था कि ऑपरेशन डी-हंट नामक राज्यव्यापी अभियान के दौरान 146 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एमडीएमए और गांजा सहित नशीले पदार्थ जब्त किए गए.

केरल पुलिस की एक विज्ञप्ति के अनुसार ऑपरेशन डी-हंट के तहत गुरुवार (11 सितंबर) को मादक पदार्थों की बिक्री में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों को लक्षित करते हुए एक विशेष राज्यव्यापी अभियान चलाया गया. राज्य भर में कुल 1838 लोगों की जाँच की गई. विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधित मादक पदार्थों के कब्जे के संबंध में 140 मामले दर्ज किए गए और 146 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तार व्यक्तियों से पुलिस ने एमडीएमए, गांजा और गांजे की बीड़ी सहित अन्य ड्रग्स जब्त किए. ऑपरेशन डी-हंट 11 सितंबर, 2025 को पूरे राज्य में चलाया गया. इसका उद्देश्य प्रतिबंधित मादक पदार्थों के भंडारण और वितरण में शामिल लोगों की पहचान करना और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करना है.

