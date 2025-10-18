ETV Bharat / bharat

केरल: ₹25 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया

एर्नाकुलम: कोच्चि पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी में कथित रूप से शामिल तीन सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये विशेष रूप से निवेश से संबंधित साइबर घोटाले के लिए जिम्मेदार हैं. इससे लगभग 25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. जालसजों को कोझिकोड से गिरफ्तार किया गया.

कोच्चि के पुलिस आयुक्त पुट्टा विमलादित्य शुक्रवार को कहा, 'गिरफ्तारी के दौरान अधिकारियों ने 40 मोबाइल फोन, 40 बैंक खाते और 200 से ज्यादा सिम कार्ड बरामद किए. उनके अन्य साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने का संदेह है. आरोपियों की पहचान रहीस, अनीस और अंसार के रूप में हुई है और उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा. बरामद खातों और विवरणों के आगे के विश्लेषण से अन्य अपराधों में उनकी संलिप्तता का पता चलेगा.'

पुलिस साइबर अपराध के दायरे की जाँच कर रही है और संभावित पीड़ितों और अन्य आपराधिक संपर्कों की पहचान करने के लिए जब्त किए गए उपकरणों और बैंक खातों की समीक्षा कर रही है. इससे पहले 12 सितंबर को केरल पुलिस ने कहा था कि ऑपरेशन डी-हंट नामक राज्यव्यापी अभियान के दौरान 146 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एमडीएमए और गांजा सहित नशीले पदार्थ जब्त किए गए.