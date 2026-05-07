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केरल : पिनाराई सरकार ने पांच साल में विज्ञापनों पर खर्च किए 203 करोड़ रुपये

लेफ्ट फ्रंट सरकार के द्वारा विज्ञापन पर किए गए खर्च का खुलासा आरटीआई से हुआ.

Acting Chief Minister Pinarayi Vijayan
कार्यवाहक मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 7, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
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अरविंद बाबू

तिरुवनंतपुरम: केरल में पिनाराई विजयन सरकार ने पिछले पांच सालों में जनसंपर्क विभाग (PRD) के जरिए आधिकारिक सरकारी अभियान पर 203 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, यह बात एक आरटीआई के दिए जवाब से सामने आई.

आरटीआई का जवाब कासरगोड के रहने वाले मोहम्मद अशरफ को दिया गया है. ये आंकड़े लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान विज्ञापन पर खर्च की गई कुल रकम को दिखाते हैं.

पिछले साल 87 करोड़ रुपये से ज़्यादा
डेटा से पता चलता है कि जैसे-जैसे साल बीतते गए, खर्च में काफी बढ़ोतरी हुई. 2021 में, कुल खर्च लगभग 39.21 करोड़ रुपये था.

हालांकि, अकेले 2025-26 की अवधि में, यह राशि बढ़कर 87 करोड़ रुपये से अधिक हो गई. ऑडियो-विजुअल मीडिया (TV और रेडियो) पर खर्च में उतार-चढ़ाव देखा गया, लेकिन पिछले साल डिस्प्ले विज्ञापन में भारी बढ़ोतरी हुई, जो 58.56 करोड़ रुपये से ज़्यादा थी.

आचार संहिता का पालन करते हुए विज्ञापन हटाना
विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के साथ ही केएसआरटीसी बसों पर लगे सरकारी विज्ञापन हटा दिए गए.

कोड के मुताबिक, पब्लिक जगहों और सरकारी संस्थानों में मुख्यमंत्री या दूसरे मंत्रियों की तस्वीरों वाले बोर्ड और विज्ञापन 48 घंटे के अंदर हटाने होंगे. पीआरडी ने एक महीने के लिए 3,000 से ज़्यादा बसों पर विज्ञापन लगाने के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपये खर्च किए थे.

इन विज्ञापन में बहुत ज़्यादा गरीबी हटाने से लेकर दूसरी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक के टॉपिक शामिल थे. विपक्षी यूडीएफ ने इन विज्ञापनों को हटाने में देरी के बारे में मुख्य चुनाव अधिकारी से शिकायत की थी.

​विवादास्पद 'अखबार-शैली' विज्ञापन
इस साल मार्च में, सरकार को राष्ट्रीय अखबारों में छपे उन विज्ञापनों के लिए विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें असली अखबार के पहले पन्ने जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया था.

इन विज्ञापनों में 2011 की यूडीएफ सरकार के प्रदर्शन की तुलना 2016 और 2021 की एलडीएफ सरकारों से की गई थी. दिलचस्प बात यह है कि ये विज्ञापन राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक में भी मलयालम में छपे, जो पूरे दो पेज पर थे. विपक्ष ने इस ब्रांडिंग रणनीति की कड़ी आलोचना की थी.

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