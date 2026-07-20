ETV Bharat / bharat

केरल : कोर्ट ने चर्चित नेन्मारा दोहरे हत्याकांड मामले में दोषी को मौत की सजा सुनाई

पलक्कड़ (केरल) : पलक्कड़ के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 2025 के चर्चित नेन्मारा दोहरे हत्याकांड मामले में दोषी चेंथमारा को मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इसे दुर्लभ से दुर्लभतम केस बताते हुए, 61 साल के चेंथामारा को यह सजा सुनाई.

पलक्कड़ के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केनेथ जॉर्ज ने चेंथमारा को 27 जनवरी 2025 को नेन्मारा के निकट पोथुंडी में अपने पड़ोसी सुधाकरन और उनकी मां लक्ष्मी की हत्या का दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया. उन्होंने सरकारी वकील की इस दलील को पूरी तरह मान लिया कि आरोपी समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है और उसके सुधरने का कोई मौका नहीं है.

मामले में आरोपी ने 50 साल के सुधाकरन और 75 साल की उनकी मां लक्ष्मी को दिनदहाड़े एक पब्लिक सड़क पर चाकू से काट डाला था. चेंथमारा को इससे पहले 2019 में सुधाकरन की पत्नी सजिता की हत्या के आरोप में दोहरी उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी. अभियोजन के अनुसार, उसने अपनी वैवाहिक समस्याओं के लिए सजिता को जिम्मेदार मानते हुए उनकी हत्या की थी.

इस मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद चेंथमारा ने कथित तौर पर सुधाकरन और उनकी मां लक्ष्मी को उनके घर के सामने रोककर मार डाला था. अपराध के बाद आरोपी पोथुंडी मट्टई जंगल इलाके में भाग गया था, लेकिन 29 जनवरी को पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

अदालत ने 14 जुलाई को चेंथमारा को दोषी ठहराया, उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) के तहत हत्या और धारा 126 (2) के तहत गलत तरीके से रोकने का दोषी पाया. कोर्ट ने मौत की सजा के अलावा 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो मृतक सुधाकरन के बच्चों को दिया जाना चाहिए.

जज ने कहा कि दोहरा हत्याकांड जमानत की शर्तों को तोड़कर किया गया था और आरोपी को कोई पछतावा नहीं दिखा. इसलिए, कोर्ट ने बचाव पक्ष की उन दलीलों को खारिज कर दिया, जिसमें उम्र से जुड़ी मानसिक स्वास्थ्य समस्या का हवाला देते हुए हल्की सजा की मांग की गई थी. मीडिया से बात करते हुए, जांच अधिकारी डिप्टी एसपी मुरलीधरन ने कहा कि जांच टीम को मौत की सजा का अंदाजा था.

कोर्ट ने 56 दिनों के अंदर चार्जशीट दायर करने पर खुशी जताई और जांचकर्ता की तारीफ की. दिलचस्प बात यह है कि बचाव पक्ष के वकील ने ट्रायल के दौरान सवाल तैयार करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, जिसका जांच टीम ने सफलतापूर्वक जवाब दिया.

पलक्कड़ के पूर्व एसपी और मौजूदा टेलीकम्युनिकेशन एसपी अजित कुमार, पूर्व रेंज डीआईजी हरि शंकर, दूसरे पुलिसवालों और सरकारी वकील विजयकुमार की मिली-जुली कोशिशों ने ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

ट्रायल से पहले, 3 फरवरी, 2025 को पलक्कड़ जिला पुलिस ऑफिस में एक मॉक सेशन आयोजित किया गया था, जिसका पूर्व डीआईजी हरि शंकर ने नेतृत्व किया था. इस दौरान, पूर्व एसपी अजित कुमार ने जज की भूमिका निभाई, हरि शंकर ने बचाव पक्ष के वकील की भूमिका निभाई, और डिप्टी एसपी मुरलीधरन ने जांच अधिकारी की भूमिका निभाई.