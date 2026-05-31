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डेढ़ साल के मासूम का रोना सौतेले पिता को लगा नागवार, पीट-पीटकर ले ली जान, सगी मां भी गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस की एक ऐसी बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसने अगर समय रहते कदम उठाया होता तो आज यह बच्चा जिंदा होता.

Kerala step father killed child
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 31, 2026 at 6:48 PM IST

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तिरुवनंतपुरमः केरल के तिरुवनंतपुरम से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. यहां नेदुमंगाड में रहने वाले महज डेढ़ साल के मासूम अर्शिद की उसके सौतेले पिता ने बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस नन्हे बच्चे की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर जलने, फ्रैक्चर के अलावा प्राइवेट पार्टस पर भी चोट पहुंचाने की बात कही गयी है.

पुलिस ने नेदुमंगाड में डेढ़ साल के मासूम अर्शिद की बेरहमी से हुई मौत के मामले में बच्चे की मां और उसके सौतेले पिता अश्कर को गिरफ्तार कर लिया है. अश्कर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

पुलिस को दिए बयान में अश्कर ने बताया कि घटना के दिन खाना खिलाते समय बच्चा रोने लगा था. जब वह चुप नहीं हुआ तो उसने बच्चे के सिर के पीछे वार किया. पिटाई के बाद बच्चा बेहोश हो गया था. जब पुलिस सबूत जुटाने के लिए आरोपी अश्कर को उसके किराए के मकान पर ले गई, तो स्थानीय लोग भड़क गए और उस पर हमले की कोशिश की. पुलिस को किसी तरह अश्कर को बचाकर वहां से निकलना पड़ा.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से बच्चे के शरीर पर की गई क्रूरता का पता चला. मासूम के शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर चोट के 51 निशान मिले हैं, जिनमें से ज्यादातर कई दिनों से हो रही लगातार पिटाई के पुराने निशान थे. बच्चे के हाथों, पीठ और पैरों के तलवों पर जलने के निशान भी पाए गए.

इसके अलावा, बच्चे की हड्डियां फ्रैक्चर थीं. सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार वार और अंदरूनी अंगों को पहुंचे नुकसान की वजह से उसकी मौत हुई. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पर भी चोट पहुंचाई गई थी.

पुलिस-प्रशासन पर गंभीर सवाल

बच्चे पर लंबे समय से हो रहे क्रूर अत्याचार के सबूत होने के बावजूद, उसे बचाने में प्रशासन की नाकामी को लेकर चर्चाएं तेज हैं. बच्चे की नानी, जो शुरुआत में उसकी देखभाल कर रही थीं, उन्हें जब यह अहसास हुआ कि बच्चे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उन्होंने बच्चे को अपने पास रखने (कस्टडी) के लिए नेदुमंगाड पुलिस से संपर्क किया था.

हालांकि, पुलिस ने यह कहते हुए बच्चे को उसकी मां के पास ही छोड़ दिया कि मां के पास बच्चे को रखने का कानूनी अधिकार है. इसके बाद, मां ने व्हाट्सएप स्टेटस पर बच्चे की एक तस्वीर भी लगाई थी जिसमें उसका हाथ टूटा हुआ दिख रहा था. खबरों के अनुसार, मृत बच्चे के पिता के परिवार ने भी दो हफ्ते पहले उसका हाथ टूटने की बात पता चलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

घटना वाले दिन क्या हुआ था?

यह घटना पिछले शुक्रवार को हुई जब बच्चे की मां एक डांस परफॉर्मेंस (नृत्य प्रस्तुति) के लिए तमिलनाडु गई हुई थी. सौतेला पिता अश्कर बच्चे को पहले पनावूर के एक निजी अस्पताल और बाद में तिरुवनंतपुरम के एसएटी (SAT) अस्पताल ले गया, लेकिन बच्चे की पहले ही मौत हो चुकी थी.

शुरुआत में, अश्कर ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया था कि खाना खाने के बाद लेटने पर बच्चे को खांसी और उल्टी हुई थी. हालांकि, शुरुआती पूछताछ के दौरान मां ने यह कबूल किया है कि अश्कर बच्चे को लगातार पीटता था.

नेदुमंगाड के DSP के. बैजुकुमार के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम इस बात की जांच कर रही है कि क्या मां सीधे तौर पर इस हत्या में शामिल थी और बच्चे का हाथ तोड़ने समेत पहले हुए अन्य अत्याचारों में उसकी क्या भूमिका थी. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस मामले में कुछ और लोग भी शामिल हैं.

मृत बच्चे के जैविक पिता के परिवारवालों ने लगाए आरोप

बच्चे के जैविक पिता की मौत हो चुकी है. उनके परिवार के लोगों ने मीडिया को बताया कि उन्होंने बच्चे की कस्टडी के लिए उसकी मां से कई बार संपर्क किया था. लेकिन उन्होंने अलग-अलग बहानों और अड़चनों का हवाला देकर इस मांग को टाल दिया.

बच्चे का हाथ टूटने की बात पता चलने के बाद भी वह लगातार कस्टडी मांगते रहे. उन्होंने जवाब दिया कि हाथ का इलाज होने के बाद वे इस पर विचार करेंगे. उन्होंने बताया कि जब बच्चा अपनी के गर्भ में था, तभी उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी.

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