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डेढ़ साल के मासूम का रोना सौतेले पिता को लगा नागवार, पीट-पीटकर ले ली जान, सगी मां भी गिरफ्तार

तिरुवनंतपुरमः केरल के तिरुवनंतपुरम से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. यहां नेदुमंगाड में रहने वाले महज डेढ़ साल के मासूम अर्शिद की उसके सौतेले पिता ने बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस नन्हे बच्चे की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर जलने, फ्रैक्चर के अलावा प्राइवेट पार्टस पर भी चोट पहुंचाने की बात कही गयी है.

पुलिस ने नेदुमंगाड में डेढ़ साल के मासूम अर्शिद की बेरहमी से हुई मौत के मामले में बच्चे की मां और उसके सौतेले पिता अश्कर को गिरफ्तार कर लिया है. अश्कर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

पुलिस को दिए बयान में अश्कर ने बताया कि घटना के दिन खाना खिलाते समय बच्चा रोने लगा था. जब वह चुप नहीं हुआ तो उसने बच्चे के सिर के पीछे वार किया. पिटाई के बाद बच्चा बेहोश हो गया था. जब पुलिस सबूत जुटाने के लिए आरोपी अश्कर को उसके किराए के मकान पर ले गई, तो स्थानीय लोग भड़क गए और उस पर हमले की कोशिश की. पुलिस को किसी तरह अश्कर को बचाकर वहां से निकलना पड़ा.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से बच्चे के शरीर पर की गई क्रूरता का पता चला. मासूम के शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर चोट के 51 निशान मिले हैं, जिनमें से ज्यादातर कई दिनों से हो रही लगातार पिटाई के पुराने निशान थे. बच्चे के हाथों, पीठ और पैरों के तलवों पर जलने के निशान भी पाए गए.

इसके अलावा, बच्चे की हड्डियां फ्रैक्चर थीं. सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार वार और अंदरूनी अंगों को पहुंचे नुकसान की वजह से उसकी मौत हुई. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पर भी चोट पहुंचाई गई थी.

पुलिस-प्रशासन पर गंभीर सवाल

बच्चे पर लंबे समय से हो रहे क्रूर अत्याचार के सबूत होने के बावजूद, उसे बचाने में प्रशासन की नाकामी को लेकर चर्चाएं तेज हैं. बच्चे की नानी, जो शुरुआत में उसकी देखभाल कर रही थीं, उन्हें जब यह अहसास हुआ कि बच्चे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उन्होंने बच्चे को अपने पास रखने (कस्टडी) के लिए नेदुमंगाड पुलिस से संपर्क किया था.

हालांकि, पुलिस ने यह कहते हुए बच्चे को उसकी मां के पास ही छोड़ दिया कि मां के पास बच्चे को रखने का कानूनी अधिकार है. इसके बाद, मां ने व्हाट्सएप स्टेटस पर बच्चे की एक तस्वीर भी लगाई थी जिसमें उसका हाथ टूटा हुआ दिख रहा था. खबरों के अनुसार, मृत बच्चे के पिता के परिवार ने भी दो हफ्ते पहले उसका हाथ टूटने की बात पता चलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.