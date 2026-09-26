ETV Bharat / bharat

ओणम बंपर लॉटरी: ₹30 करोड़ का पहला इनाम जीता, विनर की पहचान जारी

ओणम बंपर लॉटरी की घोषणा, 30 करोड़ रुपये जीता, विजेता की पहचान जारी ( ETV Bharat )

दूसरा इनाम: 1 करोड़ रुपये एक करोड़ रुपये का दूसरा प्राइज 20 टिकटों ने जीता है, जो इस प्रकार हैं-

केरल सरकार के लॉटरी डिपार्टमेंट ने इस साल के बंपर के लिए 90 लाख टिकट छापे थे. डिपार्टमेंट की दी गई जानकारी के मुताबिक, पूरा स्टॉक बिक गया था.

खबर है कि पहला जैकपॉट जीतने वाला टिकट कन्नूर में मुथु लॉटरी एजेंसी ने बेचा था. तिरुवोणम बंपर BR-111 का पहला इनाम 30 करोड़ रुपये था. टिकट की कीमत 500 रुपये थी. फिलहाल विनर का नाम सामने नहीं आया है. सरकार की तरफ से उसकी पहचान की जा रही है.

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार ने शनिवार को ओणम बंपर लॉटरी (Thiruvonam Bumper lottery) के विजेताओं की घोषणा की. 30 करोड़ रुपये का पहला जैकपॉट टिकट नंबर TL 360615 ने जीता. तिरुवनंतपुरम के गोर्की भवन में दोपहर करीब 2 बजे BR-111 ड्रॉ निकाला गया.

ओणम बंपर लॉटरी के परिणाम जारी होने बाद, विभाग द्वारा थर्ड प्राइज और सांत्वना पुरस्कारों (consolation prizes) सहित विजेताओं की पूरी सूची जारी की जा सकता है.

फर्स्ट प्राइज विनर को कितने पैसे मिलेंगे?

फर्स्ट प्राइज के तौर पर 30 करोड़ रुपये कुल इनाम की राशि है, और जीतने वाले को पूरी रकम हाथ में नहीं मिलेगी. लॉटरी में जीती गई राशि पर आयकर अधिनियम के नियमों के तहत इनकम टैक्स लगता है.

आयकर विभाग विशेष रूप से लॉटरी से जीती गई राशि को "अन्य स्रोतों से आय" के तहत कर योग्य आय में शामिल करता है.

इस प्रकार, विजेता को मिलने वाली अंतिम राशि टैक्स कटौती, अधिभार और उपकर के साथ-साथ अन्य वैधानिक कटौतियों पर निर्भर करेगी. इसलिए, विजेता के बैंक खाते में जमा होने वाली अंतिम राशि के बारे में सटीक पुष्टि लॉटरी विभाग और कर अधिकारी ही कर सकते हैं.

450 करोड़ रुपये के टिकट बिके

ओणम बंपर लॉटरी के तहत कुल 90 लाख टिकट बेचे गए और कीमत 500 रुपये प्रति टिकट थी. इस तरह टिकटों से 450 करोड़ रुपये की कमाई हुई. इसलिए बंपर लॉटरी केरल की सबसे बड़ी सालाना लॉटरी बिक्री में से एक है, जिसमें राज्य सरकार टिकट से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा बांटती है. साथ ही सरकार को राजस्व भी मिलता है.

यह भी पढ़ें- पंजाब पुलिस का कॉन्स्टेबल बना करोड़पति, 'राखी बंपर लॉटरी' में निकला 7 करोड़ का पहला इनाम