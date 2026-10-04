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दहेज लोभी पति ने नवविवाहिता पर प्रेशर कुकर से हमला किया, सऊदी से लौटने पर दर्ज कराया केस

आरोपी पति नंदू ( ETV Bharat )

कोल्लम (केरल): कोल्लम जिले में एक दहेज लोभी पति ने नवविवाहिता को जान से मारने की कोशिश की. दोनों की शादी चार महीने पहले हुई थी. आरोप है कि 24 साल की नवविवाहिता को उसके पति नंदू और ससुराल वालों ने बहुत अधिक यातना दी.

शादी के एक हफ्ते के अंदर ही नवविवाहिता के साथ बुरा बर्ताव शुरू हो गया था, क्योंकि ससुराल वालों को उनके मनमुताबिक दहेज नहीं मिला था. उन्होंने नवविवाहिता को इसलिए प्रताड़ित किया कि वह उनके परिवार की "हैसियत" से मेल नहीं खाती है. पीड़िता का आरोप है कि जब उसे सऊदी अरब ले जाया गया, जहां उसका पति काम करता है, तो उत्पीड़न हद से ज्यादा बढ़ गया. सऊदी अरब में उनके घर पर, आरोपी पति ने प्रेशर कुकर, मसाला पीसने वाले पत्थर, बेल्ट और लैपटॉप चार्जर से बार-बार और बेरहमी से उस पर हमला किया. पीड़िता ने बताया कि हालांकि उसका पति पहले भी गुस्सा होता था, लेकिन जब वे सऊदी अरब में अकेले रहते थे, तभी उसे एहसास हुआ कि वह मानसिक विकार (Psycho) से ग्रसित है. पीड़िता ने आरोपी पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है. पीड़िता ने कहा, "उसने (पति ने) शक के आधार पर और यह कहकर कि मैं सुंदर नहीं हूं, मुझे बुरी तरह पीटा. उसने मेरे साथ मारपीट करने के लिए ग्राइंडर स्टोन और कुकर जैसी किचन की वस्तुओं का इस्तेमाल किया. उसने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से यातना दी. जब मैं दर्द से रोती थी, तब भी वह मुझे मारता था. वह मेरे साथ एक मानसिक रोगी जैसा बर्ताव करता था." पीड़िता के मुताबिक, आरोपी पति ने उसके पेट के निचले हिस्से और प्राइवेट पार्ट्स पर लात मारी और प्रेशर कुकर से उसके सिर पर मारा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. पीड़िता के मुताबिक, उसने उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे धमकाया, उससे नकली ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया, जिसमें दावा किया गया था कि उसके कई दूसरे लोगों के साथ अवैध संबंध हैं, और इन रिकॉर्डिंग को सर्कुलेट कर दिया. नंदू ने उसके बैंक अकाउंट में मौजूद सारे पैसे भी निकाल लिए.