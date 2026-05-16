केरल में नई सरकार का शपथ ग्रहण सोमवार को, एक मंच पर दिखेंगे राहुल गांधी और तमिलनाडु के CM विजय!
तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में सोमवार सुबह 10 बजे भव्य शक्ति प्रदर्शन होगा. विपक्षी एकजुटता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.
Published : May 16, 2026 at 8:08 PM IST|
Updated : May 16, 2026 at 8:17 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल में सोमवार, 18 मई को नई यूडीएफ (UDF) सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. नए मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन के साथ कुल 20 मंत्री सुबह 10 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे. नामित मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने बताया कि मंत्रियों की अंतिम सूची रविवार शाम को राज्यपाल को सौंप दी जाएगी.
विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन
तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में होने वाले इस भव्य समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो शामिल होंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री और सुपरस्टार 'विजय' होंगे. उनके साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सहित कई राज्यों के दिग्गज नेता एक मंच पर दिखाई देंगे. इस महाजुटान को राष्ट्रीय राजनीति और विपक्षी एकजुटता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.
विभागों का रणनीतिक बंटवारा
केरल की राजनीति में हफ्तों से जारी अनिश्चितता और अंदरूनी कलह के बाद आखिरकार यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे पर अंतिम सहमति बन गई है. कांग्रेस हाईकमान द्वारा वी.डी. सतीशन को मुख्यमंत्री घोषित किए जाने के बाद से पार्टी के भीतर जो असंतोष उभरा था, उसे इस नए फॉर्मूले के जरिए फिलहाल शांत कर दिया गया है.
नए मंत्रिमंडल में दो बेहद रणनीतिक फैसले इस समय राजनीतिक हलकों में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं. नए फॉर्मूले के तहत मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन खुद वित्त मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे. वहीं, सतीशन को मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला को मनाने के लिए उन्हें सबसे महत्वपूर्ण गृह और सतर्कता (विजिलेंस) विभाग सौंपने का फैसला किया गया है.
नाराज चेन्निथला को मनाने का हाई-प्रोफाइल घटनाक्रम
रमेश चेन्निथला शुरुआत में मंत्रिमंडल में शामिल न होने के अपने फैसले पर अड़े हुए थे. उन्हें मनाने के लिए खुद नामित मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन सुबह उनके आवास पर पहुंचे थे, लेकिन तब बात नहीं बन सकी. चेन्निथला का रुख था कि वे तभी मानेंगे जब उनके खेमे के कुछ अन्य विधायकों को भी मंत्री पद देने का आश्वासन मिलेगा.
इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल ने चेन्निथला के आवास पर जाकर उनसे करीब आधे घंटे तक गहन चर्चा की और उन्हें गृह मंत्री पद का ठोस आश्वासन दिया. मुलाकात के बाद वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा कि चेन्निथला पार्टी में पदों के लिए सौदेबाजी करने वाले नेता नहीं हैं और उनकी मांगों का हमेशा सम्मान किया जाएगा. इसके बाद चेन्निथला ने बस इतना कहा कि वे हमेशा से एक सच्चे कांग्रेसी रहे हैं.
सहयोगी दलों के साथ सीटों का गणित
सुबह कैंटोनमेंट हाउस में वी.डी. सतीशन और केपीसीसी (KPCC) अध्यक्ष सन्नी जोसेफ ने सहयोगी दलों के साथ मैराथन बैठक की. इस चर्चा के बाद आए नतीजों के अनुसार:
मुस्लिम लीग: इसे मंत्रिमंडल में पांच सीटें देने पर व्यापक सहमति बनी है. इनमें पी.के. कुन्हालीकुट्टी, के.एम. शाजी, एन. शमसुद्दीन और परक्कल अब्दुल्ला के नाम पक्के हो चुके हैं, जबकि पांचवें मंत्री के रूप में ए.के.एम. अशरफ या वी.ई. अब्दुल गफूर में से कोई एक शामिल होगा.
केरल कांग्रेस: यह पार्टी दो मंत्री पदों की मांग पर अड़ी थी. कांग्रेस ने इसे चीफ व्हिप का पद देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन नया पद बनाने से सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को देखते हुए कांग्रेस ने केवल एक मंत्री पद देने का कड़ा रुख अपनाया. इसके जवाब में केरल कांग्रेस ने राजस्व (रेवेन्यू) जैसे महत्वपूर्ण विभाग की मांग की है.
छोटे दल: केरल कांग्रेस (जैकब), आरएमपी (RMP), एनसीपी-के (NCP-K), और सीएमपी (CMP) जैसी एक-एक विधायक वाली पार्टियों के लिए पहले ढाई-ढाई साल का कार्यकाल बांटने का प्रस्ताव था, लेकिन मुख्यमंत्री सतीशन ने उन्हें पूरे 5 साल का कार्यकाल देने का स्टैंड लिया है.
कांग्रेस खेमे से तय हुए ये चेहरे
शासन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस को मुख्यमंत्री सहित कुल 11 मंत्री पद, एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर का पद मिलेगा. कांग्रेस कोटे से जिन प्रमुख नेताओं के मंत्री पद पक्के हो चुके हैं, उनमें- वी.डी. सतीशन (मुख्यमंत्री), सन्नी जोसेफ (KPCC अध्यक्ष), रमेश चेन्निथला (कार्यसमिति सदस्य), के. मुरलीधरन (पूर्व KPCC अध्यक्ष), पी.सी. विष्णुनाथ और चांडी ओम्मन (पूर्व मुख्यमंत्री ओम्मन चांडी के बेटे) शामिल हैं.
स्पीकर पद पर सस्पेंस: वरिष्ठ कांग्रेस नेता थिरुवंचूर राधाकृष्णन के नाम पर स्पीकर पद के लिए गंभीरता से विचार किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने खुद मंत्री बनने की इच्छा जताई, जिसके बाद अब स्पीकर के लिए दूसरे नामों पर चर्चा चल रही है.