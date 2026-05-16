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केरल में नई सरकार का शपथ ग्रहण सोमवार को, एक मंच पर दिखेंगे राहुल गांधी और तमिलनाडु के CM विजय!

AICC जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल और केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत वी.डी. सतीशन शनिवार, 16 मई, 2026 को तिरुवनंतपुरम में अपनी मीटिंग के बाद. ( IANS )

तिरुवनंतपुरम: केरल में सोमवार, 18 मई को नई यूडीएफ (UDF) सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा. नए मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन के साथ कुल 20 मंत्री सुबह 10 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे. नामित मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने बताया कि मंत्रियों की अंतिम सूची रविवार शाम को राज्यपाल को सौंप दी जाएगी. विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में होने वाले इस भव्य समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो शामिल होंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री और सुपरस्टार 'विजय' होंगे. उनके साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सहित कई राज्यों के दिग्गज नेता एक मंच पर दिखाई देंगे. इस महाजुटान को राष्ट्रीय राजनीति और विपक्षी एकजुटता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. केरल के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार वी.डी. सतीशन ने गुरुवार, 14 मई, 2026 को तिरुवनंतपुरम में केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया. (IANS) विभागों का रणनीतिक बंटवारा केरल की राजनीति में हफ्तों से जारी अनिश्चितता और अंदरूनी कलह के बाद आखिरकार यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे पर अंतिम सहमति बन गई है. कांग्रेस हाईकमान द्वारा वी.डी. सतीशन को मुख्यमंत्री घोषित किए जाने के बाद से पार्टी के भीतर जो असंतोष उभरा था, उसे इस नए फॉर्मूले के जरिए फिलहाल शांत कर दिया गया है. नए मंत्रिमंडल में दो बेहद रणनीतिक फैसले इस समय राजनीतिक हलकों में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं. नए फॉर्मूले के तहत मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन खुद वित्त मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे. वहीं, सतीशन को मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला को मनाने के लिए उन्हें सबसे महत्वपूर्ण गृह और सतर्कता (विजिलेंस) विभाग सौंपने का फैसला किया गया है. नाराज चेन्निथला को मनाने का हाई-प्रोफाइल घटनाक्रम रमेश चेन्निथला शुरुआत में मंत्रिमंडल में शामिल न होने के अपने फैसले पर अड़े हुए थे. उन्हें मनाने के लिए खुद नामित मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन सुबह उनके आवास पर पहुंचे थे, लेकिन तब बात नहीं बन सकी. चेन्निथला का रुख था कि वे तभी मानेंगे जब उनके खेमे के कुछ अन्य विधायकों को भी मंत्री पद देने का आश्वासन मिलेगा.