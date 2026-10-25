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केरल: जिस केस ने मां को बच्चों से किया था जुदा, उसी ने 13 साल बाद दोबारा मिलाया

सांकेतिक तस्वीर. ( Getty Images )

कासरगोड (केरल): कासरगोड जिले से एक बेहद हैरान और भावुक करने वाला मामला सामने आया है. 13 साल पहले जिस कानूनी मामले ने एक मां को उसके बच्चों से जुदा कर दिया था, उसी केस की पुलिस जांच ने सालों से बिछड़े इस परिवार को फिर से मिला दिया. जब पुलिस ने महिला को ढूंढ निकाला और कोर्ट में पेश किया, तो बच्चों ने जज के सामने जो सच उगला, उसने अदालत से लेकर पुलिस तक हर किसी की आंखें नम कर दीं.

क्या है मामला