केरल: जिस केस ने मां को बच्चों से किया था जुदा, उसी ने 13 साल बाद दोबारा मिलाया
पिता के दबाव में बच्चों ने मां पर केस किया था, लेकिन अब मां की गिरफ्तारी के बाद बच्चों ने केस वापस ले लिया.
Published : October 25, 2026 at 10:32 PM IST
कासरगोड (केरल): कासरगोड जिले से एक बेहद हैरान और भावुक करने वाला मामला सामने आया है. 13 साल पहले जिस कानूनी मामले ने एक मां को उसके बच्चों से जुदा कर दिया था, उसी केस की पुलिस जांच ने सालों से बिछड़े इस परिवार को फिर से मिला दिया. जब पुलिस ने महिला को ढूंढ निकाला और कोर्ट में पेश किया, तो बच्चों ने जज के सामने जो सच उगला, उसने अदालत से लेकर पुलिस तक हर किसी की आंखें नम कर दीं.
क्या है मामला
यह मामला साल 2013 का है. यह परिवार चीमेनी में रहता था. पति-पत्नी के आपसी विवाद के बाद, महिला का 12 वर्षीय बेटा अपने पिता के साथ चित्तारिक्कल पुलिस स्टेशन पहुंचा. उसने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी मां उन्हें प्रताड़ित करती है. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (जेजे एक्ट) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. बाद में जब महिला को कोर्ट से जमानत मिली, तो वह पुलिस के डर से छिप गई.
बदलती रही ठिकाने, ऐसे गुज़ारे 13 साल
गिरफ्तारी और बदनामी के डर से यह महिला राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अपना ठिकाना बदल-बदलकर रहने लगी. इस दौरान उसने अपनी पहचान छुपाए रखी. आखिरकार, कोच्चि की एक नर्सिंग एजेंसी के जरिए वह पतनमतिट्टा के थिरुवल्ला पहुंची. वहां वह एक बुजुर्ग महिला की देखभाल का काम करने लगी और इसी से अपना गुजारा कर रही थी.
नर्सिंग एजेंसी के जरिए पुलिस ने दबोचा
चित्तारिक्कल पुलिस लगातार इस पुराने मामले की जांच कर रही थी. जांच के दौरान पुलिस को कोच्चि की उसी नर्सिंग एजेंसी का सुराग मिला. कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस आखिरकार थिरुवल्ला के उस घर तक पहुंच गई जहां महिला काम कर रही थी. 21 अक्टूबर को पुलिस ने उसे थिरुवल्ला से गिरफ्तार कर लिया.
अदालत में आया भावुक मोड़
जब महिला को अदालत में पेश किया गया, तो कहानी ने पूरी तरह से पलटी मार दी. एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद अपनी मां को देखने के लिए उसके दोनों बच्चे कोर्ट पहुंचे थे. जिस बेटे ने 2013 में मूल शिकायत दर्ज कराई थी, उसने जज के सामने साफ कह दिया कि वह अब अपनी मां के खिलाफ इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता.
उसने इसके लिए कोर्ट में एक हलफनामा भी जमा कर दिया. बच्चों ने पुलिस को बताया कि 2013 में उन्होंने ऐसी शिकायत सिर्फ इसलिए दर्ज कराई थी क्योंकि उनके पिता ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया था.
अब हमेशा के लिए साथ रहने की उम्मीद
इस बदले हुए हालात और बच्चों के हलफनामे को देखते हुए कोर्ट ने महिला को जमानत दे दी. रिहा होने के बाद, मां ने दो दिन अपने बच्चों के साथ बिताए. महिला के दोनों बच्चों की अब शादी हो चुकी है और वे चाहते हैं कि उनकी मां अब हमेशा के लिए उनके पास लौट आए.
महिला ने भी अपने बच्चों को भरोसा दिलाया है कि वह जिस बुजुर्ग की देखरेख करती हैं, उनके लिए कोई दूसरा इंतजाम करने और कोर्ट की बाकी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जल्द ही उनके पास वापस लौट आएगी.
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