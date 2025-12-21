ETV Bharat / bharat

केरल में छत्तीसगढ़ के मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, मुआवजा मिलने तक शव लेने से इनकार

पलक्कड़ (केरल): केरल के वायलर में कुछ लोगों की भीड़ ने छत्तीसगढ़ के एक युवक को इतना पीटा की पलक्कड़ जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गयी. यह घटना 18 दिसंबर की है. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक उस व्यक्ति को चोरी के शक में पकड़ा गया था. भीड़ को उसके बांग्लादेशी होने की भी आशंका थी. रविवार 21 दिसंबर को उसके परिजन केरल पहुंचे. उन्होंने मुआवजा मिलने तक शव लेने से इंकार कर दिया.

वालयार में भीड़ के हमले में मारे गए शख्स की पहचान राम नारायण बघेल के रुप में की गयी. राम नारायण के परिवार ने 25 लाख रुपये मुआवजे और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया है. परिवार ने त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में मीडिया को बताया कि वे अपनी मांगें पूरी होने तक केरल में ही रहेंगे.

त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में उस वक्त बेहद भावुक कर देने वाले दृश्य देखे गए, जब राम नारायण की पत्नी ललिता और उनके बच्चे, अनुजा और आकाश, रविवार (21 दिसंबर, 2025) को शव देखने पहुंचे. शव देखते ही वे फूट-फूटकर रोने लगे, और वहां मौजूद रिश्तेदारों व एक्शन काउंसिल के सदस्यों के लिए भी उन्हें संभालना मुश्किल हो गया.

छत्तीसगढ़ के रहने वाले राम नारायण एक गरीब परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य और दो बच्चों के पिता थे. उनके भाई शशिकांत ने मांग की है कि इस हत्या के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि केरल में हुई यह घटना भीड़ द्वारा किया गया एक क्रूर हमला था.