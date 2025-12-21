ETV Bharat / bharat

केरल में छत्तीसगढ़ के मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, मुआवजा मिलने तक शव लेने से इनकार

यह घटना हमारे समाज पर एक सवालिया निशान लगाती है- क्या शक किसी की जान से भी ज्यादा कीमती है?

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 21, 2025 at 8:38 PM IST

पलक्कड़ (केरल): केरल के वायलर में कुछ लोगों की भीड़ ने छत्तीसगढ़ के एक युवक को इतना पीटा की पलक्कड़ जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गयी. यह घटना 18 दिसंबर की है. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक उस व्यक्ति को चोरी के शक में पकड़ा गया था. भीड़ को उसके बांग्लादेशी होने की भी आशंका थी. रविवार 21 दिसंबर को उसके परिजन केरल पहुंचे. उन्होंने मुआवजा मिलने तक शव लेने से इंकार कर दिया.

वालयार में भीड़ के हमले में मारे गए शख्स की पहचान राम नारायण बघेल के रुप में की गयी. राम नारायण के परिवार ने 25 लाख रुपये मुआवजे और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया है. परिवार ने त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में मीडिया को बताया कि वे अपनी मांगें पूरी होने तक केरल में ही रहेंगे.

त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में उस वक्त बेहद भावुक कर देने वाले दृश्य देखे गए, जब राम नारायण की पत्नी ललिता और उनके बच्चे, अनुजा और आकाश, रविवार (21 दिसंबर, 2025) को शव देखने पहुंचे. शव देखते ही वे फूट-फूटकर रोने लगे, और वहां मौजूद रिश्तेदारों व एक्शन काउंसिल के सदस्यों के लिए भी उन्हें संभालना मुश्किल हो गया.

छत्तीसगढ़ के रहने वाले राम नारायण एक गरीब परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य और दो बच्चों के पिता थे. उनके भाई शशिकांत ने मांग की है कि इस हत्या के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि केरल में हुई यह घटना भीड़ द्वारा किया गया एक क्रूर हमला था.

परिवार ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ के दलित समुदाय से हैं, इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि मामला एससी/एसटी (SC/ST) अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज किया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अब तक केरल सरकार से न्याय नहीं मिला है और दावा किया कि किसी भी सरकारी प्रतिनिधि ने उनसे संपर्क नहीं किया है.

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) सचिव राजेंद्रन अरंगथ ने कहा कि सभी आरोपियों को कानून के कटघरे में लाया जाना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि केरल सरकार की ओर से अब तक कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राम नारायण की मौत के चार दिन बाद भी सरकार ने किसी मुआवजे की घोषणा नहीं की है.

मुआवजे की घोषणा में सरकार की देरी को अस्वीकार्य बताते हुए, राजेंद्रन अरंगथ ने हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस की गंभीर चूक का भी आरोप लगाया. उन्होंने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) की मांग की. कहा कि लगभग 15 आरोपी हैं, लेकिन अब तक केवल चार लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है.

