ETV Bharat / bharat

केरल मॉब लिंचिंग: बांग्लादेशी होने के शक में हत्या! CM विजयन ने सख्त एक्शन का भरोसा दिया

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ( ETV Bharat )

पलक्कड़ (केरल): मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के रहने वाले राम नारायण के परिवार को न्याय और सही मुआवजा दिलाएगी. प्रवासी मजदूर राम नारायण की पलक्कड़ जिले के वालयार में मॉब लिंचिंग में मौत हो गई थी. मुख्यमंत्री विजयन ने इस बात पर जोर दिया कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जो सभ्य समाज को खराब करते हैं. उन्होंने सभी से ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सतर्क रहने की भी अपील की. केरल सरकार ने मामले की जांच के लिए पलक्कड़ के एसपी के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई है. जिला क्राइम ब्रांच के उपाधीक्षक गोपकुमार जांच ऑफिसर हैं, और जिला पुलिस अधीक्षक जांच की देखरेख कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, FIR को और धाराएं लगाकर अपडेट किया जाएगा. एसपी अजित कुमार ने बताया कि वीडियो फुटेज में कुछ लोग यह सवाल करते दिख रहे हैं कि क्या वह युवक बांग्लादेशी था, और पुलिस जांच कर रही है कि क्या हत्या के पीछे यही मकसद था. जांच गवाहों के बयानों और डिजिटल सबूतों के आधार पर आगे बढ़ रही है. मॉब लिंचिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध के बाद क्राइम ब्रांच ने केस अपने हाथ में ले लिया है. पांच आरोपियों - अनु, प्रसाद, मुरली, अनंथन और बिपिन- को रिमांड पर लिया गया है. पुलिस को शक है कि इस घटना में महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं. पुलिस जांच कर रही हैं कि क्या हमले में उनकी सीधी भूमिका थी. जांच मोबाइल फोन रिकॉर्ड पर भी फोकस कर रही है. रिमांड रिपोर्ट से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रहने वाले 31 साल के राम नारायण पर आरोपियों ने जान से मारने के इरादे से बुरी तरह हमला किया था. पहले और दूसरे आरोपी, अनु और प्रसाद ने कथित तौर पर उसे डंडों और हाथों से बुरी तरह पीटा. तीसरे आरोपी, मुरली ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, जबकि चौथे आरोपी, अनंथन ने उसके पेट में लात मारी. पांचवें आरोपी ने उसके सिर पर वार किया. आरोपियों ने राम नारायण को चोर होने के शक में पकड़ा था. शरीर पर 40 से अधिक चोटों के निशान

रिपोर्ट के मुताबिक, पोस्टमॉर्टम से पहले की जांच में राम नारायण के शरीर पर सिर से पैर तक 40 से अधिक चोटों के निशान मिले. भारी डंडों से टूटी पसलियों के अलावा, शरीर पर लात मारने और जमीन पर घसीटे जाने के निशान थे. मौत का कारण दिमाग में बहुत ज्यादा अंदरूनी ब्लीडिंग और कई गंभीर चोटें थीं. मारपीट के बाद, युवक लगभग डेढ़ घंटे तक खून से लथपथ सड़क पर पड़ा रहा, जिसके बाद उसे पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.