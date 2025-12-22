केरल मॉब लिंचिंग: बांग्लादेशी होने के शक में हत्या! CM विजयन ने सख्त एक्शन का भरोसा दिया
केरल के पलक्कड़ में छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर राम नारायण की लिंचिंग मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है.
Published : December 22, 2025 at 2:32 PM IST
पलक्कड़ (केरल): मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के रहने वाले राम नारायण के परिवार को न्याय और सही मुआवजा दिलाएगी. प्रवासी मजदूर राम नारायण की पलक्कड़ जिले के वालयार में मॉब लिंचिंग में मौत हो गई थी. मुख्यमंत्री विजयन ने इस बात पर जोर दिया कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जो सभ्य समाज को खराब करते हैं. उन्होंने सभी से ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए सतर्क रहने की भी अपील की.
केरल सरकार ने मामले की जांच के लिए पलक्कड़ के एसपी के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई है. जिला क्राइम ब्रांच के उपाधीक्षक गोपकुमार जांच ऑफिसर हैं, और जिला पुलिस अधीक्षक जांच की देखरेख कर रहे हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, FIR को और धाराएं लगाकर अपडेट किया जाएगा. एसपी अजित कुमार ने बताया कि वीडियो फुटेज में कुछ लोग यह सवाल करते दिख रहे हैं कि क्या वह युवक बांग्लादेशी था, और पुलिस जांच कर रही है कि क्या हत्या के पीछे यही मकसद था. जांच गवाहों के बयानों और डिजिटल सबूतों के आधार पर आगे बढ़ रही है.
मॉब लिंचिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध के बाद क्राइम ब्रांच ने केस अपने हाथ में ले लिया है. पांच आरोपियों - अनु, प्रसाद, मुरली, अनंथन और बिपिन- को रिमांड पर लिया गया है. पुलिस को शक है कि इस घटना में महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं. पुलिस जांच कर रही हैं कि क्या हमले में उनकी सीधी भूमिका थी. जांच मोबाइल फोन रिकॉर्ड पर भी फोकस कर रही है.
रिमांड रिपोर्ट से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रहने वाले 31 साल के राम नारायण पर आरोपियों ने जान से मारने के इरादे से बुरी तरह हमला किया था. पहले और दूसरे आरोपी, अनु और प्रसाद ने कथित तौर पर उसे डंडों और हाथों से बुरी तरह पीटा. तीसरे आरोपी, मुरली ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, जबकि चौथे आरोपी, अनंथन ने उसके पेट में लात मारी. पांचवें आरोपी ने उसके सिर पर वार किया. आरोपियों ने राम नारायण को चोर होने के शक में पकड़ा था.
शरीर पर 40 से अधिक चोटों के निशान
रिपोर्ट के मुताबिक, पोस्टमॉर्टम से पहले की जांच में राम नारायण के शरीर पर सिर से पैर तक 40 से अधिक चोटों के निशान मिले. भारी डंडों से टूटी पसलियों के अलावा, शरीर पर लात मारने और जमीन पर घसीटे जाने के निशान थे. मौत का कारण दिमाग में बहुत ज्यादा अंदरूनी ब्लीडिंग और कई गंभीर चोटें थीं. मारपीट के बाद, युवक लगभग डेढ़ घंटे तक खून से लथपथ सड़क पर पड़ा रहा, जिसके बाद उसे पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.
'केरल के लिए शर्म से सिर झुकाने वाली स्थिति'
इस जघन्य घटना पर सत्तारूढ़ सीपीएम के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने आरोप लगाया कि वालयार मॉब किलिंग के पीछे RSS का हाथ है. मंत्री एमबी राजेश ने यह भी दावा किया कि हमला RSS नेताओं ने किया था, जिन्होंने पीड़ित को "बांग्लादेशी" बताया था. इस बीच, केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि यह ऐसी स्थिति है जहां केरल को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि इस तरह के कृत्य के पीछे मलयाली लोग थे. कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला ने यह भी मांग की कि सरकार पीड़ित के परिवार को उचित मुआवजा दे.
राजस्व मंत्री के. राजन ने कहा कि सरकार वालयार मॉब लिंचिंग को बहुत गंभीरता से ले रही है. उन्होंने पुष्टि की कि परिवार को मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद के बारे में कैबिनेट आखिरी फैसला लेगी. राम नारायण के रिश्तेदारों से बातचीत के बाद राजस्व मंत्री ने मीडिया से बात की.
मंत्री राजन ने कहा, "सरकार राम नारायण की हत्या को बहुत गंभीर मामला मानती है. परिवार वालों के साथ कोई झगड़ा नहीं है. सरकार और एक्शन कमेटी के फैसले एक जैसे हैं. हमने कुछ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए परिवार से इस मामले पर बात की. इस केस के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है. हमें पता चला है कि पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह नस्लीय भेदभाव और नफरत से जुड़ा मामला है; उस व्यक्ति पर 'बांग्लादेशी' कहकर हमला किया गया था."
एक्शन कमिटी और परिवार की प्रतिक्रिया
एक्शन कमेटी ने कहा कि उनका प्रदर्शन रविवार रात भी जारी रहा क्योंकि सरकार ने अपने वादे शुरू में लिखकर नहीं दिए थे. हालांकि, सोमवार को मंत्री के साथ बातचीत के बाद उन्होंने उम्मीद जताई. उनकी मुख्य मांगों में जांच के लिए एसआईटी का गठन और परिवार के लिए वित्तीय मदद शामिल थी. छत्तीसगढ़ और केरल दोनों सरकारों के अधिकारियों ने परिवार से बात की है.
राम नारायण के भाई शशिकांत बघेल ने कहा, "हमारी सभी मांगों पर विचार किया गया है. हम केरल सरकार और पलक्कड़ और त्रिशूर के जिला प्रशासन के आभारी हैं. हमें भाषा की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मीडिया और दूसरों ने बहुत मदद की. प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम शव लेकर घर लौट जाएंगे."
RSS की संलिप्तता के आरोप
केरल के मंत्री एमबी राजेश ने RSS पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि यह हत्या उनकी "नफरत की राजनीति" का नतीजा है. उन्होंने दावा किया कि भीड़ ने राम नारायण पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाकर हमला किया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आरोपियों को कठोर सजा दिलाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे. राजेश ने आरोप लगाया, "यह नस्ली नफरत और सांप्रदायिक राजनीति से उपजा है. राम नारायण आरएसएस द्वारा पूरे देश में फैलाए जा रहे सांप्रदायिक जहर के शिकार हो गए. आरएसएस के नेताओं से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, और वे इस बात पर चुप हैं कि आरोपी उनके कार्यकर्ता हैं."
