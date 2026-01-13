ETV Bharat / bharat

केरल MLA ममकूटथिल को यौन उत्पीड़न मामले में 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

पथानामथिट्टा: पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटथिल को एक बड़ा कानूनी झटका लगा है. थिरुवल्ला ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें तीसरे यौन उत्पीड़न मामले में पूछताछ और सबूत इकट्ठा करने के लिए तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया. प्रोडक्शन वारंट के बाद कोर्ट में पेश किए गए विधायक 15 जनवरी की शाम तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की हिरासत में रहेंगे.

अभियोजन पक्ष ने शुरू में पांच दिन की हिरासत की मांग की थी, यह तर्क देते हुए कि मामकूटथिल को तिरुवल्ला के एक होटल में ले जाने की जरूरत है - जहां कथित तौर पर हमला हुआ था - ताकि घटना का रीकंस्ट्रक्शन किया जा सके. उन्होंने विधायक के मोबाइल फोन सहित डिजिटल सबूतों को बरामद करने की जरूरत पर भी जोर दिया.

इसका इस्तेमाल उन्होंने कथित तौर पर पीड़िता के बिना सहमति के वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए किया था जबकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी अवैध थी और तुरंत जमानत के लिए अर्जी दी. अदालत ने याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि जांच अधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट के बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता. नतीजतन, अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 16 जनवरी के लिए तय की है.

मामला तब और गंभीर हो गया जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने मामकूटथिल द्वारा कथित तौर पर टेलीग्राम के जरिए सर्वाइवर को भेजे गए धमकी भरे मैसेज के सबूत पेश किए. लीक हुई चैट जो विधायक को पीड़िता की प्रेग्नेंसी के बारे में पता चलने के कुछ ही समय बाद सामने आई. उनमें डरावनी धमकियाँ हैं. एक मैसेज में उन्होंने कथित तौर पर सर्वाइवर से जो अभी विदेश में है, कहा, 'तुम जो करोगी, मैं उसे संभाल लूँगा, लेकिन मैं जो करूँगा, तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी.'