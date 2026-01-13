ETV Bharat / bharat

केरल MLA ममकूटथिल को यौन उत्पीड़न मामले में 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

केरल पुलिस ने पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटथिल के खिलाफ रेप, जबरन गर्भपात के लिए उकसाने समेत अन्य मामलों में केस दर्ज किया है.

Kerala MLA Rahul Mamkootathil Sent to 3-Day Police Custody
पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटथिल (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 13, 2026 at 2:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पथानामथिट्टा: पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटथिल को एक बड़ा कानूनी झटका लगा है. थिरुवल्ला ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें तीसरे यौन उत्पीड़न मामले में पूछताछ और सबूत इकट्ठा करने के लिए तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया. प्रोडक्शन वारंट के बाद कोर्ट में पेश किए गए विधायक 15 जनवरी की शाम तक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की हिरासत में रहेंगे.

अभियोजन पक्ष ने शुरू में पांच दिन की हिरासत की मांग की थी, यह तर्क देते हुए कि मामकूटथिल को तिरुवल्ला के एक होटल में ले जाने की जरूरत है - जहां कथित तौर पर हमला हुआ था - ताकि घटना का रीकंस्ट्रक्शन किया जा सके. उन्होंने विधायक के मोबाइल फोन सहित डिजिटल सबूतों को बरामद करने की जरूरत पर भी जोर दिया.

इसका इस्तेमाल उन्होंने कथित तौर पर पीड़िता के बिना सहमति के वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए किया था जबकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी अवैध थी और तुरंत जमानत के लिए अर्जी दी. अदालत ने याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि जांच अधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट के बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता. नतीजतन, अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 16 जनवरी के लिए तय की है.

मामला तब और गंभीर हो गया जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने मामकूटथिल द्वारा कथित तौर पर टेलीग्राम के जरिए सर्वाइवर को भेजे गए धमकी भरे मैसेज के सबूत पेश किए. लीक हुई चैट जो विधायक को पीड़िता की प्रेग्नेंसी के बारे में पता चलने के कुछ ही समय बाद सामने आई. उनमें डरावनी धमकियाँ हैं. एक मैसेज में उन्होंने कथित तौर पर सर्वाइवर से जो अभी विदेश में है, कहा, 'तुम जो करोगी, मैं उसे संभाल लूँगा, लेकिन मैं जो करूँगा, तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी.'

साथ ही धमकी दी कि अगर वह केरल वापस आई तो वह भीड़ के साथ उसके घर जाएगा. उसने आगे कहा कि जो लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे, वह उनसे और उनके परिवारों से जैसे को तैसा बदला लेगा.

स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से उम्मीद है कि वह विधायक को कई जगहों पर ले जाएगी, जिसमें उनका घर और तिरुवल्ला होटल शामिल हैं, ताकि फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए जा सकें और पीड़ित द्वारा लगाए गए वित्तीय शोषण और जबरन गर्भपात के आरोपों के बारे में विस्तार से पूछताछ की जा सके.

यह हाल के महीनों में विधायक के खिलाफ दर्ज तीसरा रेप केस है, जिसके कारण उन्हें हाल ही में कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया है और राज्य विधानसभा से उनके इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ रहा है.

ये भी पढ़ें- विधायक पर रेप के आरोप, गर्भपात की धमकी का ऑडियो वायरल

TAGGED:

MAMKOOTATHIL SENT TO 3 DAY CUSTODY
THIRD SEXUAL ASSAULT CASE
केरल विधायक ममकूटाथिल पुलिस हिरासत
विधायक उत्पीड़न मामला
KERALA MLA POLICE CUSTODY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.