दुष्कर्म मामले में फरार MLA राहुल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कांग्रेस ने पार्टी से निकाला

तिरुवनंतपुरम: केरल के पलक्कड़ से निलंबित कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल को उनके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम जिला सत्र न्यायालय ने गुरुवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. जस्टिस नजीरा एस. ने विधायक की याचिका खारिज कर दी. अब पिछले आठ दिनों से फरार चल रहे विधायक राहुल को या तो पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा या कोर्ट में पेश होना होगा.

कोर्ट ने विधायक राहुल ममकूटथिल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली एक अन्य याचिका भी खारिज कर दी. सरकारी वकीलों ने बुधवार को विधायक की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था. सरकारी वकीलों ने जोर दिया कि राहुल के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कई शिकायतें हैं और अगर उन्हें जमानत दी गई तो वह पीड़ितों और गवाहों को प्रभावित कर सकता है.

हालांकि अभियोजन को शुरू में दुष्कर्म और जबरन गर्भपात साबित करने के लिए कुछ डिजिटल रिकॉर्ड पेश करने में मुश्किल हुई, लेकिन कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई जारी रखी. गुरुवार सुबह दोनों पक्षों की बंद कमरे में हुई दलीलों के बाद अभियोजन द्वारा पेश किए गए डिजिटल सबूतों की जांच करने के बाद कोर्ट ने आखिरकार अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

कांग्रेस ने विधायक राहुल को पार्टी से निकाला

इस बीच, कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने राहुल ममकूटथिल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया है. केरल कांग्रेस के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने घोषणा की कि राहुल, जो पहले से ही पार्टी से निलंबित थे, उन्हें शिकायतों की गंभीरता और दर्ज पुलिस केस के आधार पर पार्टी से निकाल दिया गया है.

केस दर्ज होने के बाद से विधायक फरार

पुलिस द्वारा दुष्कर्म का केस दर्ज किए जाने के बाद से ही विधायक राहुल फरार हैं. उनकी मुश्किलें और बढ़ाते हुए, एक और युवा महिला ने विधायक के खिलाफ शिकायत लेकर केरल कांग्रेस से संपर्क किया, जिसे बाद में DGP को भेज दिया गया. उम्मीद है कि पुलिस नया केस दर्ज करने से पहले महिला से सीधे शिकायत दर्ज करने के लिए कहेगी.