दुष्कर्म मामले में फरार MLA राहुल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कांग्रेस ने पार्टी से निकाला
दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे केरल के पलक्कड़ से निलंबित कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है.
Published : December 4, 2025 at 4:29 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल के पलक्कड़ से निलंबित कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल को उनके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम जिला सत्र न्यायालय ने गुरुवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. जस्टिस नजीरा एस. ने विधायक की याचिका खारिज कर दी. अब पिछले आठ दिनों से फरार चल रहे विधायक राहुल को या तो पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा या कोर्ट में पेश होना होगा.
कोर्ट ने विधायक राहुल ममकूटथिल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली एक अन्य याचिका भी खारिज कर दी. सरकारी वकीलों ने बुधवार को विधायक की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था. सरकारी वकीलों ने जोर दिया कि राहुल के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कई शिकायतें हैं और अगर उन्हें जमानत दी गई तो वह पीड़ितों और गवाहों को प्रभावित कर सकता है.
हालांकि अभियोजन को शुरू में दुष्कर्म और जबरन गर्भपात साबित करने के लिए कुछ डिजिटल रिकॉर्ड पेश करने में मुश्किल हुई, लेकिन कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई जारी रखी. गुरुवार सुबह दोनों पक्षों की बंद कमरे में हुई दलीलों के बाद अभियोजन द्वारा पेश किए गए डिजिटल सबूतों की जांच करने के बाद कोर्ट ने आखिरकार अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
कांग्रेस ने विधायक राहुल को पार्टी से निकाला
इस बीच, कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने राहुल ममकूटथिल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया है. केरल कांग्रेस के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने घोषणा की कि राहुल, जो पहले से ही पार्टी से निलंबित थे, उन्हें शिकायतों की गंभीरता और दर्ज पुलिस केस के आधार पर पार्टी से निकाल दिया गया है.
केस दर्ज होने के बाद से विधायक फरार
पुलिस द्वारा दुष्कर्म का केस दर्ज किए जाने के बाद से ही विधायक राहुल फरार हैं. उनकी मुश्किलें और बढ़ाते हुए, एक और युवा महिला ने विधायक के खिलाफ शिकायत लेकर केरल कांग्रेस से संपर्क किया, जिसे बाद में DGP को भेज दिया गया. उम्मीद है कि पुलिस नया केस दर्ज करने से पहले महिला से सीधे शिकायत दर्ज करने के लिए कहेगी.
पुलिस फिलहाल कर्नाटक में राहुल ममकूटथिल की तलाश तेज कर रही है, इस खुफिया जानकारी के आधार पर कि वह पलक्कड़ से सीमा पार कर गया है, और बेंगलुरु में जोरदार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.
इससे पहले, रिपोर्ट्स में बताया गया था कि वह पलक्कड़ में छिपा हुआ है या तमिलनाडु भाग गया है. अपनी जमानत याचिका में, राहुल ने आरोप लगाया था कि यह मामला सबरीमला गोल्ड-प्लेट मुद्दे से जुड़ी एक राजनीतिक साजिश है और इसे सीपीएम और भाजपा ने मिलकर रचा है.
विधायक ने कहा कि शिकायत करने वाली महिला भाजपा से जुड़े चैनल की रिपोर्टर थी और उसका पति पलक्कड़ में युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था. पीड़ित के साथ अपने करीबी रिश्ते की बात मानते हुए, जो तब शुरू हुआ जब उन्होंने फेसबुक पर घरेलू हिंसा के दावों के बारे में उससे संपर्क किया था, विधायक राहुल ने उसे प्रेग्नेंट करने या जबरन अबॉर्शन के लिए गोलियां देने से साफ इनकार कर दिया. उन्होंने तर्क दिया कि यह राजनीतिक दुश्मनी उनके इनकार के बाद शुरू हुई. उसने कहा कि महिला की प्रेग्नेंसी के लिए उसका पति ही जिम्मेदार है.
