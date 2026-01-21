ETV Bharat / bharat

व्लॉगर पर गंभीर आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार, 'वीडियो बनाकर किया अपमानित'

कोझिकोड : केरल पुलिस ने व्लॉगर शिमजिशा मुस्तफा को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. उसे कोझिकोड के गोविंदपुरम के दीपक की आत्महत्या मामले में गिरफ्तार किया गया है. दीपक ने कथित तौर पर शिमजिथा द्वारा बस के अंदर अपमानित किए जाने और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाने के बाद आत्महत्या कर ली थी.

कोझिकोड मेडिकल कॉलेज पुलिस के अनुसार, आरोपी को वडाकरा से गिरफ्तार किया गया. कोइलांडी अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद, शिमजिथा को मेडिकल कॉलेज पुलिस स्टेशन ले जाया गया. उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने सहित कई अपराधों का आरोप है. यह गिरफ्तारी दीपक के लिए न्याय की मांग को लेकर हुए सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई है.

दीपक के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि शिमजिथा की सोशल मीडिया पोस्ट ही उसकी मौत का सीधा कारण बना. घटना के बाद, शिमजिथा छिप गई, जिसके बाद पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया. आखिरकार, साइबर सेल की मदद से उसे ढूंढ लिया गया.यह घटना तब शुरू हुई जब शिमजिथा ने बस यात्रा के दौरान दीपक का वीडियो बनाया और उस पर गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया. बाद में उसने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जहां यह वायरल हो गया. नतीजतन, दीपक को गंभीर साइबर हमलों और सार्वजनिक बदनामी का सामना करना पड़ा. अपमान बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने अपनी जान दे दी. हालांकि, बाद की जांच और परिवार द्वारा दिए गए सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि दीपक निर्दोष था और स्थिति को गलत तरीके से पेश किया गया था.

मेडिकल कॉलेज पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत शिमजिथा के खिलाफ गैर-जमानती मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई दीपक के माता-पिता द्वारा सिटी पुलिस कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी गई शिकायत के आधार पर की गई.मेडिकल कॉलेज इंस्पेक्टर बैजू के. जोस के नेतृत्व में एक पुलिस टीम दीपक के गोविंदपुरम स्थित घर गई और उनकी मां, कन्याका, और अन्य रिश्तेदारों के बयान दर्ज किए. उन्होंने बताया कि शिमजिथा द्वारा जारी किए गए वीडियो से दीपक मानसिक रूप से टूट गया था, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली.