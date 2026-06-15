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पश्चिम बंगाल में केरल के शख्स की पीट-पीटकर हत्या, 5 गिरफ्तार, 2 नाबालिग हिरासत में

बंगाल के कुलतली में केरल के व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है. अब तक पांच लोग गिरफ्तार किए गए हैं.

Kerala man lynched in Bengals Kultali Five arrested 2 minors detained so far
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 15, 2026 at 4:47 PM IST

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दक्षिण 24 परगना: पश्चिम बंगाल के कुलतली में केरल के एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले में पांच आरोपी को गिरफ्तार किया है. साथ ही दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है.

पुलिस ने रविवार को बताया कि दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली इलाके में एक आदमी की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में कम से कम पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, केरल के रहने वाले उस आदमी को कथित तौर पर चोर होने के शक में कुलतली में रस्सी से बांधकर पीटा गया था.

पीटने की वजह से उस आदमी की मौत हो गई. हालांकि यह घटना 9 जून की है, लेकिन पुलिस को शनिवार को सोशल मीडिया से इस अपराध की जानकारी मिली. शनिवार को एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसके आधार पर शुरू में आठ लोगों को हिरासत में लिया गया था. शनिवार देर रात, आठ में से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया, दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया और एक को छोड़ दिया गया. सभी को बाद में दिन में कोर्ट में पेश किया जाएगा.

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, केरल का रहने वाला यह आदमी कुलतली के सांकिजहां इलाके में किसी जान-पहचान वाले के घर काम से आया था. वह 9 जून की सुबह एक स्थानीय बाजार गया था. चूंकि इलाके की सड़कें उसे अनजान थीं, इसलिए वह गलती से दूसरे मोहल्ले में चला गया. सूत्रों के मुताबिक, उस आदमी को बंगाली नहीं आती थी.

जब गांववालों ने उस अनजान आदमी को इलाके में घूमते देखा तो उससे पूछताछ की. कुछ लोगों ने उससे अपना पहचान पत्र दिखाने को कहा. इसके तुरंत बाद, मामला बढ़ गया और कुछ लोगों को लगा कि, वह चोर है. इसके बाद, कहा जाता है कि उसे रस्सी से बांधकर पीटा गया.

घटना के बाद कुलतली पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. उस आदमी को जयनगर-कुलतली ग्रामिण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया. कुलतली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और बाद में गिरफ्तारियां कीं. पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. मरने वाले की पहचान अभी तक सामने नहीं आई है.

इस बारे में, बारुईपुर पुलिस जिला के पुलिस अधीक्षक डॉ. अरबिंद कुमार आनंद ने बताया कि केरल के एक युवक को चोरी के शक में पीट-पीटकर मार डाला गया. इस घटना के सिलसिले में दो नाबालिगों समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है. मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है. आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं और जांच चल रही है.

जयनगर भाजपा संगठनात्मक जिला के अध्यक्ष उत्पल नस्कर ने इसे बेरहम घटना करार दिया. उन्होंने कहा कि, इस घटना में शामिल लोगों की पहचान कर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए. ऐसी घटनाएं समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं. इसका असर बंगाल से आने वाले उन प्रवासी मजदूरों पर भी पड़ सकता है जो नौकरी के लिए केरल समेत अलग-अलग राज्यों में जाते हैं.

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