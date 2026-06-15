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पश्चिम बंगाल में केरल के शख्स की पीट-पीटकर हत्या, 5 गिरफ्तार, 2 नाबालिग हिरासत में

दक्षिण 24 परगना: पश्चिम बंगाल के कुलतली में केरल के एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामले में पांच आरोपी को गिरफ्तार किया है. साथ ही दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है.

पुलिस ने रविवार को बताया कि दक्षिण 24 परगना जिले के कुलतली इलाके में एक आदमी की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या करने के आरोप में कम से कम पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस के मुताबिक, केरल के रहने वाले उस आदमी को कथित तौर पर चोर होने के शक में कुलतली में रस्सी से बांधकर पीटा गया था.

पीटने की वजह से उस आदमी की मौत हो गई. हालांकि यह घटना 9 जून की है, लेकिन पुलिस को शनिवार को सोशल मीडिया से इस अपराध की जानकारी मिली. शनिवार को एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसके आधार पर शुरू में आठ लोगों को हिरासत में लिया गया था. शनिवार देर रात, आठ में से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया, दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया और एक को छोड़ दिया गया. सभी को बाद में दिन में कोर्ट में पेश किया जाएगा.

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, केरल का रहने वाला यह आदमी कुलतली के सांकिजहां इलाके में किसी जान-पहचान वाले के घर काम से आया था. वह 9 जून की सुबह एक स्थानीय बाजार गया था. चूंकि इलाके की सड़कें उसे अनजान थीं, इसलिए वह गलती से दूसरे मोहल्ले में चला गया. सूत्रों के मुताबिक, उस आदमी को बंगाली नहीं आती थी.

जब गांववालों ने उस अनजान आदमी को इलाके में घूमते देखा तो उससे पूछताछ की. कुछ लोगों ने उससे अपना पहचान पत्र दिखाने को कहा. इसके तुरंत बाद, मामला बढ़ गया और कुछ लोगों को लगा कि, वह चोर है. इसके बाद, कहा जाता है कि उसे रस्सी से बांधकर पीटा गया.