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हवा में आतंक! कुआलालंपुर-कोच्चि फ्लाइट में इमरजेंसी एग्जिट खोलने की कोशिश, केरल का शख्स गिरफ्तार

एर्नाकुलम: कुआलालंपुर से कोच्चि जा रही बाटिक एयर की फ्लाइट में उस समय यात्रियों में घबराहट फैल गई, जब केरल के एक शख्स ने कथित तौर पर एयरक्राफ्ट के बहुत ऊंचाई पर होने पर इमरजेंसी एग्जिट डोर खोलने की कोशिश की.

इस पर केबिन क्रू और साथी यात्रियों ने उसे पकड़कर तब तक रोके रखा जब तक कि फ्लाइट सुरक्षित रूप से लैंड नहीं हो गई. आरोपी की पहचान पलक्कड़ जिले के कूटनाड के रहने वाले जमशीर अथानिक्कल के रूप में हुई है. उसे गुरुवार सुबह करीब 2.40 बजे बाटिक एयर की फ्लाइट OD231 के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया गया.

जांचकर्ताओं के मुताबिक, यह घटना रात 9.30 बजे से 11.05 बजे के बीच हवा में हुई. फ्लाइट के दौरान, जमशीर कथित तौर पर बेकाबू हो गया, उसने केबिन क्रू के निर्देशों को बार-बार नजरअंदाज किया. उसने एक खिड़की के पैनल पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचाया. साथी यात्रियों को धमकाया और कथित तौर पर एयरक्राफ्ट के इमरजेंसी एग्जिट डोर में से एक को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की.

उसकी हरकतों से केबिन के अंदर दहशत फैल गई, और डरे हुए यात्री अपनी सुरक्षा को लेकर डर गए. ऐसे में कई पैसेंजर की मदद से केबिन क्रू ने हालात बिगड़ने से पहले उसे काबू में कर लिया. एयरक्राफ्ट बिना किसी और रुकावट के अपनी यात्रा जारी रखी और कोच्चि में सुरक्षित रूप से लैंड कर गया.