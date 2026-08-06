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हवा में आतंक! कुआलालंपुर-कोच्चि फ्लाइट में इमरजेंसी एग्जिट खोलने की कोशिश, केरल का शख्स गिरफ्तार

आरोपी ने एक खिड़की के पैनल पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचाया. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

Kerala Man Arrested at Kochi Airport After Attempting to Open Emergency Exit
कुआलालंपुर-कोच्चि फ्लाइट में इमरजेंसी एग्जिट खोलने की कोशिश, केरल का शख्स गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 6, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
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एर्नाकुलम: कुआलालंपुर से कोच्चि जा रही बाटिक एयर की फ्लाइट में उस समय यात्रियों में घबराहट फैल गई, जब केरल के एक शख्स ने कथित तौर पर एयरक्राफ्ट के बहुत ऊंचाई पर होने पर इमरजेंसी एग्जिट डोर खोलने की कोशिश की.

इस पर केबिन क्रू और साथी यात्रियों ने उसे पकड़कर तब तक रोके रखा जब तक कि फ्लाइट सुरक्षित रूप से लैंड नहीं हो गई. आरोपी की पहचान पलक्कड़ जिले के कूटनाड के रहने वाले जमशीर अथानिक्कल के रूप में हुई है. उसे गुरुवार सुबह करीब 2.40 बजे बाटिक एयर की फ्लाइट OD231 के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया गया.

जांचकर्ताओं के मुताबिक, यह घटना रात 9.30 बजे से 11.05 बजे के बीच हवा में हुई. फ्लाइट के दौरान, जमशीर कथित तौर पर बेकाबू हो गया, उसने केबिन क्रू के निर्देशों को बार-बार नजरअंदाज किया. उसने एक खिड़की के पैनल पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचाया. साथी यात्रियों को धमकाया और कथित तौर पर एयरक्राफ्ट के इमरजेंसी एग्जिट डोर में से एक को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की.

उसकी हरकतों से केबिन के अंदर दहशत फैल गई, और डरे हुए यात्री अपनी सुरक्षा को लेकर डर गए. ऐसे में कई पैसेंजर की मदद से केबिन क्रू ने हालात बिगड़ने से पहले उसे काबू में कर लिया. एयरक्राफ्ट बिना किसी और रुकावट के अपनी यात्रा जारी रखी और कोच्चि में सुरक्षित रूप से लैंड कर गया.

लैंडिंग के तुरंत बाद, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के लोग एयरक्राफ्ट में चढ़े और पैसेंजर को हिरासत में लेकर नेदुंबसेरी पुलिस को सौंप दिया. एयरक्राफ्ट और उसमें सवार लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने, एयरक्राफ्ट की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा करने के लिए भारतीय न्याय संहिता, एयरक्राफ्ट एक्ट और केरल पुलिस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.

पुलिस ने कहा कि, एक साथी यात्री की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोपी से पुलिस और एविएशन सिक्योरिटी एजेंसियां ​​पूछताछ कर रही हैं ताकि उसके कामों के पीछे के हालात और मकसद का पता लगाया जा सके. जांच के बाद उसे स्थानीय कोर्ट में पेश किए जाने की उम्मीद है.

घटना के बाद, एयरलाइन ने एयरक्राफ्ट का विस्तृत तकनीकी निरीक्षण किया. अधिकारियों ने पुष्टि किया कि खराब विंडो पैनल की मरम्मत कर दी गई है. सभी जरूरी सेफ्टी चेक पूरे कर लिए गए हैं और एयरक्राफ्ट को मलेशिया के लिए वापसी की फ्लाइट के लिए क्लियर कर दिया गया है. यात्रियों या क्रू मेंबर में से किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

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BATIK AIR FLIGHT
KUALA LUMPUR
FLIGHT OD 231
कुआलालंपुर कोच्चि फ्लाइट
KERALA MAN ARRESTED AT AIRPORT

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