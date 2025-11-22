ETV Bharat / bharat

हाय री किस्मत! 300 खर्च किए, लग गई 12 करोड़ की लॉटरी

केरल लॉटरी पूजा बंपर जैकपॉट 12 करोड़ का विनिंग टिकट पलक्कड़ एजेंट ने बेचा था. दूसरा इनाम दस सीरीज के विजेताओं को एक-एक करोड़ मिलेगा.

Kerala Lottery
केरल लॉटरी पूजा बंपर जैकपॉट 12 करोड़ का विनिंग टिकट. (ETV Bharat)
तिरुवनंतपुरम: केरल स्टेट लॉटरी डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली पूजा बंपर (BR-94) लॉटरी के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं. इसमें ₹12 करोड़ का बड़ा पहला इनाम टिकट नंबर JD 545542 को मिला है. यह ड्रॉ जिसका बेसब्री से इंतजार था. तिरुवनंतपुरम के गोरखी भवन में हुआ, हालांकि लोकल बॉडी इलेक्शन के कारण अभी लागू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण फॉर्मल सेरेमनी नहीं हुईं.

लकी टिकट पलक्कड़ में एजेंट एस. सुरेश ने बेचा था, और जीतने वाले को, जो माना जा रहा है कि एक लोकल रहने वाला है और जिसने लगभग तीन हफ़्ते पहले टिकट खरीदा था. कानूनी टैक्स कटौती के बाद लगभग ₹6 करोड़ मिलने वाले हैं.

लोकल किस्मत के एक अनोखे मोड़ में, ₹1 करोड़ का दूसरा इनाम भी मूकाम्बिका लॉटरी एजेंसी के बेचे गए टिकट ने जीता, जो पलक्कड़ में पहले इनाम जीतने वाली किंग स्टार लॉटरी एजेंसी के ठीक बगल में है.

दस सीरीज में से हर एक में ₹1 करोड़ का दूसरा इनाम है, और दूसरे इनामों में दस विजेता ₹5 लाख, पांच विजेता ₹3 लाख, और पांच सीरीज में हर एक को ₹2 लाख मिलेंगे.

पूजा बंपर की फाइनल सेल्स जबरदस्त रही. इसमें 40 लाख से ज़्यादा टिकट ₹300 प्रति टिकट के हिसाब से बिके. इससे सभी कैटेगरी में कुल 3,32,130 इनाम बांटे गए. हालांकि, जीत का उत्साह एजेंसी कम्युनिटी की गंभीर चिंताओं से कम है, क्योंकि प्री-ड्रॉ सेल्स बहुत कम थी.

ड्रॉ से दो हफ़्ते पहले सिर्फ़ 26 लाख टिकट बिके थे, जो पिछले साल इसी समय में बिके 32 लाख टिकटों (जब कुल सेल्स 39 लाख थी) की तुलना में बहुत कम है.

सेल्स में यह गिरावट कुछ हद तक ओणम ड्रॉ के टलने के बाद बंपर रिलीज में देरी और टिकट नवरात्रि/विजयदशमी के बाद ही लॉन्च होने की वजह से है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी बात यह है कि एजेंट GST बढ़ने के बाद कमीशन में भारी कटौती का हवाला दे रहे हैं. वहीं एक ऐसी कमी जिसे फाइनेंस मिनिस्टर ने हल करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे लॉटरी वर्कर्स की रोजी-रोटी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है.

