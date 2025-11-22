ETV Bharat / bharat

हाय री किस्मत! 300 खर्च किए, लग गई 12 करोड़ की लॉटरी

केरल लॉटरी पूजा बंपर जैकपॉट 12 करोड़ का विनिंग टिकट. ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: केरल स्टेट लॉटरी डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली पूजा बंपर (BR-94) लॉटरी के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं. इसमें ₹12 करोड़ का बड़ा पहला इनाम टिकट नंबर JD 545542 को मिला है. यह ड्रॉ जिसका बेसब्री से इंतजार था. तिरुवनंतपुरम के गोरखी भवन में हुआ, हालांकि लोकल बॉडी इलेक्शन के कारण अभी लागू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण फॉर्मल सेरेमनी नहीं हुईं. लकी टिकट पलक्कड़ में एजेंट एस. सुरेश ने बेचा था, और जीतने वाले को, जो माना जा रहा है कि एक लोकल रहने वाला है और जिसने लगभग तीन हफ़्ते पहले टिकट खरीदा था. कानूनी टैक्स कटौती के बाद लगभग ₹6 करोड़ मिलने वाले हैं. लोकल किस्मत के एक अनोखे मोड़ में, ₹1 करोड़ का दूसरा इनाम भी मूकाम्बिका लॉटरी एजेंसी के बेचे गए टिकट ने जीता, जो पलक्कड़ में पहले इनाम जीतने वाली किंग स्टार लॉटरी एजेंसी के ठीक बगल में है. दस सीरीज में से हर एक में ₹1 करोड़ का दूसरा इनाम है, और दूसरे इनामों में दस विजेता ₹5 लाख, पांच विजेता ₹3 लाख, और पांच सीरीज में हर एक को ₹2 लाख मिलेंगे.