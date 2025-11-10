ETV Bharat / bharat

केरल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी, 9 और 11 दिसंबर को मतदान

तिरुवनंतपुरम: राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, जिससे दिसंबर में दो चरणों में मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है. आज औपचारिक रूप से जारी की गई चुनाव अधिसूचना में पुष्टि की गई है कि मतदान 9 और 11 दिसंबर को होंगे और वोटों की गिनती 13 दिसंबर को होगी.

राज्य भर में चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण के लिए 9 दिसंबर की वोटिंग होगी. इस दौरान तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानामथिट्टा, अलप्पुझा, इडुक्की और एर्नाकुलम के दक्षिणी और मध्य जिलों में मतदान होगा.वहीं, दूसरा चरण में 11 दिसंबर को शेष उत्तरी जिलों—त्रिशूर, पलक्कड़, वायनाड, कोझीकोड, मलप्पुरम, कन्नूर और कासरगोड में मतदान होगा. दोनों चरणों के लिए मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा.

नामांकन और चुनावी तैयारियां

उम्मीदवार 14 नवंबर से नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 21 नवंबर है, जिसके बाद 22 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगीय नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 24 नवंबर है.

चुनावों के सुचारू संचालन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 1,249 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए हैं. मतदान कार्यों के लिए 1.80 लाख कर्मचारी तैनात किए जाएंगे. सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यभर में 70,000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. नए वार्ड ढांचे के अनुसार एडजस्ट लास्ट वोटर लिस्ट, आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 25 अक्टूबर को प्रकाशित की गई थी.

मतदाता जनसांख्यिकी

फाइनल लिस्ट के अनुसार केरल में 2,84,30,700 मतदाता हैं. इनमें 1,34,12,470 पुरुष मतदाता, 1,45,01,810 महिला मतदाता और 281 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं. मलप्पुरम जिले में सबसे अधिक मतदाता (35,74,802) हैं, जबकि वायनाड में सबसे कम (6,40,183) मतदाता हैं. वर्तमान स्थानीय निकाय परिषदों ने 21 दिसंबर, 2020 को कार्यभार ग्रहण किया.