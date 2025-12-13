ETV Bharat / bharat

केरल स्थानीय निकाय चुनाव : त्रिशूर में भाजपा की बड़ी जीत, कांग्रेस की मुस्लिम महिला उम्मीदवार को हराया

राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता शनिवार को तिरुवनंतपुरम में केरल स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वोटों की गिनती देखते हुए. ( PTI )

त्रिशूर (केरल) : केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे हैं. इसी बीच कन्ननकुलंगरा वार्ड से भाजपा ने जीत हासिल कर सभी को चौंका दिया है. खास बात यह है कि हिंदू बाहुल्य इस वार्ड में भाजपा की मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज ने चुनाव जीतकर कांग्रेस से इस सीट को छीन लिया है.

त्रिशूर नगर निगम में भाजपा की इस जीत को नए सामाजिक समीकरणों के रूप में देखा जा रहा है. कन्ननकुलंगरा हिंदू बहुल वार्ड माना जाता है, ऐसे में यहां से भाजपा की मुस्लिम उम्मीदवार की जीत ने चर्चा छेड़ दी है.

चुनाव में त्रिशूर में भाजपा की ओर से मुमताज ही इकलौती मुस्लिम उम्मीदवार थीं. मुमताज विगत आठ साल से भाजपा के साथ जुड़ी हुई हैं. इतना ही नहीं वह और उनका परिवार लंबे अरसे से पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक रहे हैं. बीते दो साल में उनको पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की भी जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें उनका कार्यक्षेत्र चेन्नई आधारित रहा.

पेशे से व्यवसायी मुमताज त्रिशूर में एक पेट ग्रूमिंग शॉप चलाती हैं. उन्होंने अपनी जीत को शहर की सेवा करने का अवसर बताया. इससे पहले मुमताज ने कहा था कि पीएम मोदी की विकास की सोच और दृष्टि ने उन्हें भाजपा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया था.

भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता मुमताज ने पार्टी के कई अभियान के अलावा चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया है. वह अभिनेता से राजनेता बने सुरेश गोपी के नेतृत्व में भी चुनाव अभियानों में भाग ले चुकी हैं.