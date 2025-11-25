ETV Bharat / bharat

चुनावों में अब रोबोट लिखेगा दीवारों पर नारे, केरल का 'चुमारबॉट 2.0' बना पेंटर

केरल स्टार्टअप मिशन के तहत पलक्कड़ की कंपनी टेवानोवा टेकग्रेड प्राइवेट लिमिटेड ने 'चुमारबॉट 2.0' नाम का रोबोट तैयार किया है.

ROBOT WRITE SLOGANS ON WALLS
नारा लिखता रोबोट. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 25, 2025 at 4:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुवनंतपुरम: सोचिए, चुनावी मौसम हो और दीवारों पर नारे लिखने के लिए पेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि अब दीवारों पर स्लोगन लिखने आएगा एक रोबोट! केरल में लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइलिंग पूरी होते ही एक अनोखी तकनीक सुर्खियों में है. कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टियों को दीवारों पर स्लोगन लिखवाने के लिए सफेदी करवाने, पेंटर्स की तलाश करने या उनकी कमी से जूझने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

केरल स्टार्टअप मिशन के तहत पलक्कड़ की कंपनी टेवानोवा टेकग्रेड प्राइवेट लिमिटेड ने 'चुमारबॉट 2.0' नाम का रोबोट तैयार किया है, जो दीवारों पर राजनीतिक स्लोगन और संदेश लिखकर देगा. दो से तीन मीटर लंबी दीवार पर कैंडिडेट का नाम और सिंबल बनाने में सिर्फ़ 10 से 15 मिनट लगते हैं. रोबोट दीवारों पर कंप्यूटर से डिज़ाइन किए गए ग्राफिकल सिंबल और अक्षर सही-सही बना सकता है.

दीवार पर नारा लिखेगा रोबोट. (ETV Bharat)

टेवानोवा टेकग्रेड के CEO शकीब गीतांजलि ने ETV भारत को बताया कि फीस का स्ट्रक्चर स्क्वायर फीट के हिसाब से तैयार किया जाता है. फीस सिर्फ़ रोबोट के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को ध्यान में रखकर ही तय नहीं की जाती, बल्कि वॉल पेंटिंग के लिए साइट तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, इसे भी ध्यान में रखा जाता है.

शकीब ने कहा कि आने वाले असेंबली इलेक्शन से महीनों पहले रोबोट को मार्केट में लाया जाएगा. लोकल बॉडी इलेक्शन से जो अनुभव मिलेगा उसका इस्तेमाल चुमारबॉट को और बेहतर बनाने में किया जा सकता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि चूमरबॉट वॉल आर्ट में एक नया रास्ता खोलेगा और पूरे राज्य में और ज़्यादा ग्राफिकल वॉल पेंटिंग दिखने लगेंगी.

यह रोबोट कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल (CNC) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके काम करता है. लकड़ी काटने के लिए मिलों में इस्तेमाल होने वाली उसी टेक्नोलॉजी को यहां दीवारों पर सही ड्राइंग बनाने के लिए पेंट के साथ इस्तेमाल किया गया है. UV प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के उलट- जो सिर्फ चिकनी सतहों के लिए सही है, चूमरबॉट किसी भी तरह की दीवार पर जल्दी से ड्राइंग पूरी कर सकता है.

विधानसभा चुनाव की तैयारीः

शकीब ने बताया कि अभी, वॉल-पेंटिंग आर्टिस्ट केरल की कुल डिमांड का आठवां हिस्सा भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं. इस फील्ड में कम नए लोग आ रहे हैं. कंपनी का मकसद न सिर्फ इस कमी को दूर करना है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टियों को सस्ती कीमत पर चुमारबॉट की सर्विस भी देना है. शकीब ने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनावों के दौरान कैंपेन वॉल राइटिंग के लिए चुमारबॉट की सर्विस उपलब्ध होंगी.

शकीब के अनुसार, स्टार्टअप के लक्ष्यों में वॉल-पेंटिंग कलाकारों की कमी को दूर करना, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक फ्लेक्स बोर्ड को खत्म करना और वॉल पेंटिंग की कला को बचाना और फिर से ज़िंदा करना शामिल है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

KERALA LOCAL BODY ELECTIONS
CHUMARBOT
चुमारबॉट 2
रोबोट दीवारों पर नारा लिखेगा
ROBOT WRITE SLOGANS ON WALLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प. बंगाल में अभी तक 10 लाख SIR फॉर्म जमा नहीं हुए: CEO

IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट में गंभीर स्थिति में भारत, हार से बचने के लिए अंतिम दिन चाहिए 522 रन

गाजा में US सपोर्टेड एड कंपनी GHF ने ऑपरेशन किया बंद

दुबई एयर शो घटना पर HAL की सफाई, कहा- ऑपरेशन पर कोई असर नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.