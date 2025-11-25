ETV Bharat / bharat

चुनावों में अब रोबोट लिखेगा दीवारों पर नारे, केरल का 'चुमारबॉट 2.0' बना पेंटर

तिरुवनंतपुरम: सोचिए, चुनावी मौसम हो और दीवारों पर नारे लिखने के लिए पेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि अब दीवारों पर स्लोगन लिखने आएगा एक रोबोट! केरल में लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइलिंग पूरी होते ही एक अनोखी तकनीक सुर्खियों में है. कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टियों को दीवारों पर स्लोगन लिखवाने के लिए सफेदी करवाने, पेंटर्स की तलाश करने या उनकी कमी से जूझने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

केरल स्टार्टअप मिशन के तहत पलक्कड़ की कंपनी टेवानोवा टेकग्रेड प्राइवेट लिमिटेड ने 'चुमारबॉट 2.0' नाम का रोबोट तैयार किया है, जो दीवारों पर राजनीतिक स्लोगन और संदेश लिखकर देगा. दो से तीन मीटर लंबी दीवार पर कैंडिडेट का नाम और सिंबल बनाने में सिर्फ़ 10 से 15 मिनट लगते हैं. रोबोट दीवारों पर कंप्यूटर से डिज़ाइन किए गए ग्राफिकल सिंबल और अक्षर सही-सही बना सकता है.

दीवार पर नारा लिखेगा रोबोट. (ETV Bharat)

टेवानोवा टेकग्रेड के CEO शकीब गीतांजलि ने ETV भारत को बताया कि फीस का स्ट्रक्चर स्क्वायर फीट के हिसाब से तैयार किया जाता है. फीस सिर्फ़ रोबोट के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को ध्यान में रखकर ही तय नहीं की जाती, बल्कि वॉल पेंटिंग के लिए साइट तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, इसे भी ध्यान में रखा जाता है.

शकीब ने कहा कि आने वाले असेंबली इलेक्शन से महीनों पहले रोबोट को मार्केट में लाया जाएगा. लोकल बॉडी इलेक्शन से जो अनुभव मिलेगा उसका इस्तेमाल चुमारबॉट को और बेहतर बनाने में किया जा सकता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि चूमरबॉट वॉल आर्ट में एक नया रास्ता खोलेगा और पूरे राज्य में और ज़्यादा ग्राफिकल वॉल पेंटिंग दिखने लगेंगी.