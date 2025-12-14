ETV Bharat / bharat

स्थानीय निकाय के चुनावों में लेफ्ट गठबंधन को बड़ा झटका, कांग्रेस उत्साहित, भाजपा ने भी मारी एंट्री

केरल स्थानीय निकाय के चुनाव ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का माहौल बना दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

kerala election
केरल के तिरुवनंतपुरम से भाजपा उम्मीदवार की जीत (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 14, 2025 at 10:21 AM IST

5 Min Read
तिरुनवंतपुरम : केरल के स्थानीय चुनाव में लेफ्ट का पारंपरिक किला ढहता हुआ दिख रहा है. इस पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि यह धर्मनिरपेक्ष दलों के लिए एक वेक अप कॉल है. दूसरी तरफ कांग्रेस और भाजपा ने चुनाव परिणाम पर खुशी जताई है. स्थानीय चुनाव में भाजपा की एंट्री होने को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हो रही हैं. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र के नगर निगम में भाजपा के "ऐतिहासिक प्रदर्शन" के लिए उसे बधाई दी.

भाजपा ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्ड में से 50 पर जीत हासिल की है. निगम पर पिछले 45 सालों से लेफ्ट गठबंधन का कब्जा था. थरूर ने कहा कि जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए. हालांकि, कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भाजपा पर राजनीतिक प्रहार किया है. भाजपा ने तिरुवनंतपुरम के अलावा कुछ और निगमों में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है. जैसे- उसने पालक्काड़ नगरपालिका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, कोझिकोड और कोल्लम जैसे लेफ्ट के मजबूत गढ़ में भी भाजपा ने सेंध लगाई है.

हालांकि, केरल में मुख्य रूप से दो गठबंधनों के बीच राजनीति झूलती रही है. वाम दलों के गठबंधन को एलडीएफ (लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट) और कांग्रेस के गठबंधन को यूडीएफ (यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) के नाम से जाना जाता है. क्योंकि अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा इस स्थानीय चुनाव को लेकर यूडीएफ और एलडीएफ के बीच सियासी पारा चढ़ चुका है. यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2010 में स्थानीय निकाय चुनावों में जब यूडीएफ को जीत मिली थी, तब उसके अगले साल हुए विधानसभा चुनाव में भी इसी गठबंधन को जीत हासिल हुई थी.

इसके अलावा भाजपा की एंट्री ने इसे और अधिक दिलचस्प बना दिया है. भाजपा लगातार कोशिश कर रही है कि चुनाव को त्रिकोणीय बनाया जाए, हालांकि, अभी तक उसे सफलता नहीं मिली है. इस समय केरल विधानसभा में भाजपा के सिर्फ एक विधायक हैं. फिर भी स्थानीय चुनाव में भाजपा की एंट्री पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के केरल मामलों के प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव का संकेत देते हैं.

उन्होंने कहा कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम का परिणाम साधारण परिणाम नहीं है, यह "लाल गढ़" के ढहने के संकेत हैं. जावड़ेकर ने कहा, "यह केरल की राजनीति में बदलाव और राजग के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है. यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता केरल के हर कोने तक पहुंच गई है." उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम 2026 के विधानसभा चुनाव में आने वाली चीजों की आहट है. उन्होंने इस परिणाम को राजग की राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया.

लेकिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लेफ्ट के साथ-साथ भाजपा की भी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम ने लेफ्ट के कुशासन को तगड़ा जवाब दिया है. वेणुगोपाल ने कहा कि मतदाताओं ने अगर लेफ्ट को नकार दिया, तो भाजपा पर भी अंकुश लगा दिया है.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि प्रदेश इकाई कुछ महीनों में होने वाले राज्य चुनावों में पूरी "जिम्मेदारी की भावना और एकजुट उद्देश्य" के साथ प्रचार करेगी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह परिणाम दर्शाता है कि केरल जवाबदेह शासन चाहता है. उन्होंने कहा, "केरल जवाबदेह शासन चाहता है जो लोगों की बात सुने और उनके वादे पूरे करे."

केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम एक ऐसी सरकार के लिए लोगों की उम्मीदों को दर्शाते हैं जो उनके संघर्षों को समझे और ईमानदारी से उनका जवाब दे.

इस चुनाव में कांग्रेस को केरल के ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी सफलता मिली है. ग्रामीण इलाकों में अब तक लेफ्ट का परचम लहराता रहा है. माना जाता है कि उनका कैडर ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत है और उनकी वहां पर पकड़ है. लेकिन परिणाम ने लेफ्ट को चौंका दिया. कांग्रेस ने कोच्चि, त्रिशूर और कोल्लम पर कब्जा किया. तीनों नगर निगमों पर लेफ्ट का कब्जा था. कोझीकोड में मामूली अंतर से लेफ्ट गठबंधन को जीत मिली.

छह नगर निगमों में से चार पर यूडीएफ की जीत हुई है. एक पर लेफ्ट और एक पर एनडीए को जीत मिली है.

इसी तरह से नगर पालिकाओं में 86 में से 54 पर यूडीएफ की जीत हुई. 28 पर एलडीएफ और दो पर एनडीए को जीत मिली है.

ग्राम पंचायत में 951 में से 504 पंचायतों पर यूडीएफ, 341 पर एलडीएफ, जबकि एनडीए को 26 सीटों पर जीत मिली है.

केरल में पिछले नौ सालों से सत्ता में यूडीएफ गठबंधन काबिज है.

संपादक की पसंद

