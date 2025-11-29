ETV Bharat / bharat

केरल निकाय चुनावः 90 साल की उम्र में दे रहे चुनौती...लेकिन, बेटी क्यों है नाराज?

केरल लोकल बॉडी इलेक्शन में 90 साल की उम्र में निर्दलीय उम्मीदवार पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं.

Kerala Local Body Election
वोटर से मिलते नारायणन. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 29, 2025 at 4:24 PM IST

4 Min Read
एर्नाकुलम (केरल): एर्नाकुलम में इस बार लोकल बॉडी इलेक्शन एक अनोखे उम्मीदवार की वजह से चर्चा में है. पेरुंबवूर आशामनूर पंचायत के वार्ड-2 से स्वतंत्र उम्मीदवार नारायणन 90 साल की उम्र में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं. आमतौर पर जिस उम्र में लोग सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाने लगते हैं, स्वास्थ्य कमजोर पड़ने लगता है, वहीं नारायणन ने राजनीति में कदम रखकर सबको चौंका दिया है.

उनकी उम्मीदवारी को लेकर यह सवाल भी उठता है कि क्या वह पांच साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? लोग मजाक में पूछते हैं कि अगर वे चुने जाते हैं तो क्या वे अपनी उम्र को देखते हुए पांच साल का टर्म पूरा कर पाएंगे. नारायणन पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देते हैं कि वे सेंचुरी (100 साल तक) बनाने से पहले नहीं जाएंगे. उन्हें लगता है कि चुनाव लड़ने में उम्र कोई रुकावट नहीं है.

Kerala Local Body Election
निर्दलीय उम्मीदवार नारायणन. (ETV Bharat)

कैसे चला रहे हैं प्रचार अभियानः

नारायणन, जिनके पास सोशियोलॉजी में पोस्टग्रेजुएट डिग्री है, हेल्थ डिपार्टमेंट के रिटायर्ड अधिकारी हैं. वह पहले कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के तौर पर एक्टिव थे. उनका कैंपेन स्टाइल अनोखा है. जहां विरोधी उम्मीदवार दीवार पर लिखने, बोर्ड, पोस्टर और स्क्वाड एक्टिविटी में बिज़ी रहते हैं, वहीं नारायणन बिना किसी शोर-शराबे के हर वोटर से मिल रहे हैं.

जहां उनके विरोधी कैंपेन के दो राउंड पूरे कर चुके हैं, वहीं नारायणन सिर्फ़ एक राउंड कर रहे हैं. वह हर वोटर के साथ कम से कम पांच मिनट बिताते हैं, और उन्हें एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनने की अहमियत के बारे में बात करते हैं. नारायणन का कहना है कि वह सबसे मैच्योर कैंडिडेट हैं और इलाके के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं.

उनके वादे और विचारधाराः

उनका मुख्य वादा वार्ड 2 के सभी लोगों के लिए मुफ़्त इंश्योरेंस कवरेज पक्का करना है. उन्होंने पुन्नयम को, जिसकी एक बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों का सेंटर बनाने का भी वादा किया है. बच्चों को कथकली सिखाने के लिए एक सेंटर मुफ़्त में बनाने का वादा किया है. नारायणन ने कहा कि वे स्थानीय लोगों से चर्चा करने के बाद ही प्रोजेक्ट्स को लागू करेंगे. कहा कि वे जनता की राय के बिना कभी कुछ नहीं करेंगे.

परिवार के सदस्यों की प्रतिक्रियाएंः

उनकी बेटी, उमा ने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने अपने पिता की उम्मीदवारी के बारे में सबसे पहले लोकल लोगों से सुना था. थोड़ी नाराज़गी के साथ, उन्होंने सवाल किया, "क्या इस उम्र में उन्हें इसकी ज़रूरत थी? मैं क्या कह सकती हूं? मैं अपने पिता के इस तरह कैंपेन करने से सहमत नहीं हूं. जब मुझे पता चला तो मैंने उनसे ऐसा न करने को कहा था."

उनके बेटे, एडवोकेट अनिल कुमार की राय अलग है. उन्होंने कहा, "चुनाव लड़ना मेरे पिता का डेमोक्रेटिक अधिकार है. इसका विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है." उन्हें अपने पिता के चुनाव लड़ने के इरादे के बारे में पता था, क्योंकि उनके पिता ने कई मौकों पर कैंडिडेट बनने की इच्छा जताई थी और एक महीने पहले ही उन्हें बता दिया था.

Kerala Local Body Election
चुनाव प्रचार के लिए जाते नारायणन. (ETV Bharat)

क्या कहते हैं लोग और प्रतिद्वंद्वीः

जब आस-पास के लोगों को 90 साल की उम्र में नारायणन के कैंडिडेट बनने के बारे में पता चला, तो वे हैरान रह गए. पड़ोसियों को शुरू में लगा कि यह सिर्फ़ एक इच्छा है. लेकिन जब वह ऑफिशियली कैंडिडेट बन गए और अपनी जीत की उम्मीद जताई, तो वे चौंक गये.

मौजूदा मेंबर और लेफ्ट फ्रंट कैंडिडेट एन.वी. प्रतीश ने कहा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नारायणन को कोई खास वोट नहीं मिलेंगे. उनका मानना ​​है कि नारायणन को उन लोगों से कुछ "नेगेटिव वोट" ही मिल सकते हैं जो फ्रंट कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते.

UDF कैंडिडेट शैजू इंचायक्कल ने कहा कि नारायणन, जो पहले CPI के वर्कर थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें सीट नहीं दी गई. उनका मानना ​​है कि लोग वोट डालते समय उम्र समेत सभी बातों पर ध्यान देंगे.

NDA कैंडिडेट हरिकृष्णन, का भी मानना ​​है कि नारायणन को ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे. वे लोकल डेवलपमेंट के एजेंडे के साथ वोटर्स से मिल रहे हैं और इस बार वार्ड जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, जिसे वे युवा विरोधियों के खिलाफ एक मजबूत त्रिकोणीय लड़ाई बता रहे हैं.

