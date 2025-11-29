ETV Bharat / bharat

केरल निकाय चुनावः 90 साल की उम्र में दे रहे चुनौती...लेकिन, बेटी क्यों है नाराज?

वोटर से मिलते नारायणन. ( ETV Bharat )

एर्नाकुलम (केरल): एर्नाकुलम में इस बार लोकल बॉडी इलेक्शन एक अनोखे उम्मीदवार की वजह से चर्चा में है. पेरुंबवूर आशामनूर पंचायत के वार्ड-2 से स्वतंत्र उम्मीदवार नारायणन 90 साल की उम्र में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं. आमतौर पर जिस उम्र में लोग सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाने लगते हैं, स्वास्थ्य कमजोर पड़ने लगता है, वहीं नारायणन ने राजनीति में कदम रखकर सबको चौंका दिया है. उनकी उम्मीदवारी को लेकर यह सवाल भी उठता है कि क्या वह पांच साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? लोग मजाक में पूछते हैं कि अगर वे चुने जाते हैं तो क्या वे अपनी उम्र को देखते हुए पांच साल का टर्म पूरा कर पाएंगे. नारायणन पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देते हैं कि वे सेंचुरी (100 साल तक) बनाने से पहले नहीं जाएंगे. उन्हें लगता है कि चुनाव लड़ने में उम्र कोई रुकावट नहीं है. निर्दलीय उम्मीदवार नारायणन. (ETV Bharat) कैसे चला रहे हैं प्रचार अभियानः नारायणन, जिनके पास सोशियोलॉजी में पोस्टग्रेजुएट डिग्री है, हेल्थ डिपार्टमेंट के रिटायर्ड अधिकारी हैं. वह पहले कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के तौर पर एक्टिव थे. उनका कैंपेन स्टाइल अनोखा है. जहां विरोधी उम्मीदवार दीवार पर लिखने, बोर्ड, पोस्टर और स्क्वाड एक्टिविटी में बिज़ी रहते हैं, वहीं नारायणन बिना किसी शोर-शराबे के हर वोटर से मिल रहे हैं. जहां उनके विरोधी कैंपेन के दो राउंड पूरे कर चुके हैं, वहीं नारायणन सिर्फ़ एक राउंड कर रहे हैं. वह हर वोटर के साथ कम से कम पांच मिनट बिताते हैं, और उन्हें एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनने की अहमियत के बारे में बात करते हैं. नारायणन का कहना है कि वह सबसे मैच्योर कैंडिडेट हैं और इलाके के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. उनके वादे और विचारधाराः उनका मुख्य वादा वार्ड 2 के सभी लोगों के लिए मुफ़्त इंश्योरेंस कवरेज पक्का करना है. उन्होंने पुन्नयम को, जिसकी एक बड़ी सांस्कृतिक विरासत है, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों का सेंटर बनाने का भी वादा किया है. बच्चों को कथकली सिखाने के लिए एक सेंटर मुफ़्त में बनाने का वादा किया है. नारायणन ने कहा कि वे स्थानीय लोगों से चर्चा करने के बाद ही प्रोजेक्ट्स को लागू करेंगे. कहा कि वे जनता की राय के बिना कभी कुछ नहीं करेंगे.