'LDF की ऐतिहासिक जीत पक्की', वोट डालने के बाद सीएम विजयन का दावा
केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दावा किया कि LDF की ऐतिहासिक जीत पक्की है.
Published : December 11, 2025 at 2:23 PM IST
कन्नूर (केरल): राज्य में आज (11 दिसंबर) स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार सुबह अपना वोट डाला. सीएम विजयन अपने परिवार के साथ कन्नूर जिले के वार्ड 2 में चेरिक्कल स्कूल के पहले बूथ पर पहुंचे. उन्होंने अपनी पत्नी कमला, बेटी वीणा और बेटे विवेक के साथ वोट डाला. वोटर लिस्ट के मुताबिक, सीएम विजयन वार्ड में वोटर नंबर 125 पर रजिस्टर्ड हैं.
वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए पिनाराई विजयन ने LDF की जीत पर पूरा भरोसा जताया. उन्होंने कहा, "LDF (वाम लोकतांत्रिक मोर्चा) की ऐतिहासिक जीत पक्की है. जब नतीजे आएंगे, तो LDF को काफी बढ़त मिलेगी. कई स्थानीय निकाय जिन पर अभी UDF का कब्जा है, इस बार LDF का कब्जा हो जाएगा."
सबरीमला मुद्दे से चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा: सीएम
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सबरीमला मुद्दा एलडीएफ के चुनावी प्रदर्शन में रुकावट नहीं डालेगा. उन्होंने कहा, "इस चुनाव में सबरीमला विवाद का कोई असर नहीं होगा. वहां ऐसी चीजें हुईं जो कभी नहीं होनी चाहिए थीं. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सरकार ने सख्त रुख अपनाया है, इसलिए श्रद्धालु हमारा समर्थन करते हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि UDF और BJP दोनों इस मुद्दे का राजनीतिकरण करके फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं.
जमात-ए-इस्लामी के साथ यूडीएफ के कथित संबंधों की आलोचना
सीएम विजयन ने जमात-ए-इस्लामी के साथ कथित जुड़ाव के लिए UDF की भी आलोचना की. उन्होंने कहा, "मुस्लिम के बड़ा हिस्से ने पहले ही जमात-ए-इस्लामी को नकार दिया है. लोग इस चुनाव में UDF के सांप्रदायिक गठबंधनों को कड़ा जवाब देंगे." उन्होंने कहा कि LDF ने पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव में हिस्सा लिया और पूरे अभियान के दौरान जनता की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही.
यौन उत्पीड़न मामले पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी
यूथ कांग्रेस के नेता राहुल मनकूटाथिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का दूसरा केस दर्ज होने के पीछे राजनीतिक साजिश होने के केरल कांग्रेस (KPCC) के अध्यक्ष के दावे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम विजयन ने सवाल किया, "क्या दूसरी शिकायत खुद KPCC अध्यक्ष ने नहीं की थी?"
सीएम विजयन ने पीड़ित महिलाओं को डराने की कोशिशों की कड़ी आलोचना की और कहा, "ये महिलाओं के पीछे पड़े लोग सिर्फ धमकियां ही नहीं दे रहे हैं- वे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं. ऐसी धमकियों की वजह से ही कई बेबस लड़कियां सच बताने से हिचकिचाती हैं." उन्होंने आगे कहा कि एक राजनीतिक पार्टी और उसके जिम्मेदार नेताओं का ऐसा बर्ताव स्वीकार नहीं है. उन्होंने कहा, "अभी और भी बातें सामने आनी बाकी हैं. अगर वे ऐसे कामों को सही ठहराने की कोशिश करेंगे, तो जनता इसे कभी नहीं मानेगी."
इस बीच, विपक्ष ने दावा किया कि UDF के कई मजबूत इलाकों में भारी वोटिंग LDF सरकार से नाराजगी का संकेत है.
केरल में पोलिंग की अच्छी शुरुआत
सुबह तक सभी जिलों में वोटिंग 24% से ज्यादा दर्ज की गई, जिससे पोलिंग की अच्छी शुरुआत हुई. चुनाव अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती वोटिंग में जबरदस्त बढ़ोतरी, चुनावी हलचल और वोटरों की बढ़ी हुई दिलचस्पी को दिखाती है.
माओवाद प्रभावित इलाकों में कड़ी सुरक्षा
पूरे राज्य में माओवाद से प्रभावित इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. थंडरबोल्ट कमांडो समेत खास हथियारबंद यूनिट्स को संवेदनशील इलाकों, खासकर जंगल की सीमाओं के पास तैनात किया गया है. वायनाड, कन्नूर, कोझिकोड, मलप्पुरम और पलक्कड़ जैसे जिले – जो माओवादियों की मौजूदगी के लिए जाने जाते हैं – में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. अधिक संवेदनशील बूथों पर हथियारबंद पुलिस तैनात किए गए हैं जबकि पहाड़ी इलाकों में खास निगरानी टीमों ने निगरानी बढ़ा दी गई है.
यह भी पढ़ें- तिरुपति मंदिर में फिर बड़ा घोटाला, सिल्क शॉल खरीद में सामने आई गड़बड़ी, ACB जांच के आदेश