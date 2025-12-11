ETV Bharat / bharat

'LDF की ऐतिहासिक जीत पक्की', वोट डालने के बाद सीएम विजयन का दावा

स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान के दौरान वोट डालते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ( ETV Bharat )

कन्नूर (केरल): राज्य में आज (11 दिसंबर) स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार सुबह अपना वोट डाला. सीएम विजयन अपने परिवार के साथ कन्नूर जिले के वार्ड 2 में चेरिक्कल स्कूल के पहले बूथ पर पहुंचे. उन्होंने अपनी पत्नी कमला, बेटी वीणा और बेटे विवेक के साथ वोट डाला. वोटर लिस्ट के मुताबिक, सीएम विजयन वार्ड में वोटर नंबर 125 पर रजिस्टर्ड हैं. वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए पिनाराई विजयन ने LDF की जीत पर पूरा भरोसा जताया. उन्होंने कहा, "LDF (वाम लोकतांत्रिक मोर्चा) की ऐतिहासिक जीत पक्की है. जब नतीजे आएंगे, तो LDF को काफी बढ़त मिलेगी. कई स्थानीय निकाय जिन पर अभी UDF का कब्जा है, इस बार LDF का कब्जा हो जाएगा." सबरीमला मुद्दे से चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा: सीएम

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सबरीमला मुद्दा एलडीएफ के चुनावी प्रदर्शन में रुकावट नहीं डालेगा. उन्होंने कहा, "इस चुनाव में सबरीमला विवाद का कोई असर नहीं होगा. वहां ऐसी चीजें हुईं जो कभी नहीं होनी चाहिए थीं. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस सरकार ने सख्त रुख अपनाया है, इसलिए श्रद्धालु हमारा समर्थन करते हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि UDF और BJP दोनों इस मुद्दे का राजनीतिकरण करके फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. कन्नूर जिले के वार्ड 2 में वोट डालने पहुंचे केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बच्ची से मिलाया हाथ (ETV Bharat) जमात-ए-इस्लामी के साथ यूडीएफ के कथित संबंधों की आलोचना

सीएम विजयन ने जमात-ए-इस्लामी के साथ कथित जुड़ाव के लिए UDF की भी आलोचना की. उन्होंने कहा, "मुस्लिम के बड़ा हिस्से ने पहले ही जमात-ए-इस्लामी को नकार दिया है. लोग इस चुनाव में UDF के सांप्रदायिक गठबंधनों को कड़ा जवाब देंगे." उन्होंने कहा कि LDF ने पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव में हिस्सा लिया और पूरे अभियान के दौरान जनता की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही.