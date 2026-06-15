केरल में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए फ्री बस सेवा शुरू
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने 'प्रियदर्शिनी' प्रोजेक्ट लॉन्च कर मुफ्त बस सेवा शुरू की.
Published : June 15, 2026 at 10:36 AM IST
तिरुवनंतपुरम: यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने आधिकारिक रूप से 'प्रियदर्शिनी' प्रोजेक्ट लॉन्च किया. इसके तहत केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों मुफ्त बस सेवा मिलेगी. मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने थंपनूर केएसआरटीसी कॉम्प्लेक्स में इस पहल का उद्घाटन किया. राज्य में 3,125 केएसआरटीसी साधारण बसों में फ्री ट्रांजिट सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने कहा कि प्रियदर्शिनी प्रोजेक्ट यूडीएफ सरकार के महिलाओं को सम्मान देने के वादे के तहत शुरू किया गया. उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता संभालने के एक महीने के अंदर ही एक बड़ा चुनावी वादा सफलतापूर्वक पूरा कर दिया. आगे कहा कि यह इस पहल का सिर्फ पहला फेज है. यह साफ करते हुए कि यह स्कीम महिलाओं के लिए कोई चैरिटी नहीं है, मुख्यमंत्री ने ज़ोर दिया कि इससे पूरे राज्य में बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव आएंगे.
ट्रैवल खर्च खत्म करने से महिलाओं की नौकरी, पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट और बिजनेस एक्टिविटी में ज़्यादा हिस्सेदारी पक्की होगी. सरकार एक्स्ट्रा खर्चों को पूरा करने के लिए लगभग 800 करोड़ रुपये दे रही है. प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सेक्टर को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्राइवेट सर्विस को अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है और ऑपरेटरों को डरने की जरूरत नहीं है.
सरकार उन्हें सपोर्ट करने के लिए सभी जरूरी सुविधाएँ देगी. उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बढ़ाने से प्राइवेट गाड़ियों पर निर्भरता अपने आप कम होगी और ट्रैफिक जाम कम होगा. उन्होंने बताया कि सरकार इस लक्ष्य को पाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को शामिल करते हुए एक कोलेबोरेटिव सिस्टम पर विचार कर रही है.
स्कीम का विरोध करने वाले मेन्स एसोसिएशन पर मजाक उड़ाते हुए सतीशन ने कहा कि वह मर्दों से नफरत करने वाले नहीं हैं. उन्होंने इसका आर्थिक कारण समझाते हुए कहा कि अगर महिलाओं का बचाया हुआ पैसा घर के मर्दों तक पहुँचता है, तो वह आखिर में सरकार के पास वापस जाएगा, जिससे परिवारों के लिए महिलाओं के हाथों में फाइनेंशियल कंट्रोल होना बहुत फ़ायदेमंद होगा. मुख्यमंत्री ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर प्रतिनिधियों को पहला टिकट देकर इस स्कीम का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया.
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सी पी जॉन ने घोषणा की कि केएसआरटीसी को और ज़्यादा लोगों के लिए आसान बनाने के लिए बड़े प्लान बनाए जाएंगे. यह बताते हुए कि राज्य में अभी लगभग 5,700 बसें चलती हैं, उन्होंने कहा कि लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट बॉडीज के साथ कोऑर्डिनेशन में अलग-अलग प्रोजेक्ट्स लागू किए जाएंगे. इसके अलावा, लोगों और संस्थाओं को बसों को स्पॉन्सर करने के मौके दिए जाएंगे.
मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य के 93 बस डिपो में डेवलपमेंट एक्टिविटीज की देखरेख के लिए अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव वाली स्पेशल कमेटियां बनाई जाएंगी. प्रियदर्शिनी प्रोजेक्ट का पहला सफर थंपनूर बस टर्मिनल से शुरू हुआ और सेक्रेटेरिएट के दरबार हॉल में खत्म हुआ. केएसआरटीसी के इतिहास में पहली महिला ड्राइवर वी पी शीला ने इस ऐतिहासिक सफर को चलाया. 13 साल पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए सर्विस में शामिल होने के बाद शीला अभी पेरुंबवूर डिपो से जुड़ी हुई हैं.
जयकुमारी ने पहली ट्रिप के लिए कंडक्टर के तौर पर काम किया. फ़्री यात्रा का फायदा कई कैटेगरी में लागू है, जिसमें ऑर्डिनरी, सिटी ऑर्डिनरी, लिमिटेड स्टॉप ऑर्डिनरी, पॉइंट-टू-पॉइंट, ग्राम वंडी, फ़ेयर स्टेज LS, और टाउन-टू-टाउन सर्विस शामिल हैं.
यह पहल जो कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान घोषित इंदिरा गारंटी का एक अहम हिस्सा है, 15 जून से पूरे राज्य में पूरी तरह से चालू हो जाएगी. प्रोजेक्ट को लागू करने से होने वाली पूरी फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी. यह पक्का करने के लिए कि इस स्कीम का केएसआरटीसी की कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारियों और रोजाना के ऑपरेशनल खर्चों पर बुरा असर न पड़े, एक सख्त फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार पहले से ही केएसआरटीसी को सैलरी और पेंशन के लिए 1,500 करोड़ रुपये का सालाना ग्रांट देती है, और इस प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा अलॉटमेंट से उन फंड्स में कोई रुकावट नहीं आएगी. ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की फाइनेंशियल हालत सुधरने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन भविष्य में इस स्कीम को बढ़ाने की भी योजना बना रहा है.
इस बीच विपक्षी सीपीआई (एम) और बीजेपी ने प्रोजेक्ट को लागू करने के खिलाफ़ कड़ा विरोध शुरू कर दिया है. विपक्ष का मुख्य आरोप यह है कि यूडीएफ ने चुनाव प्रचार के दौरान सभी केएसआरटीसी बसों में मुफ़्त यात्रा का वादा किया था, लेकिन अब इस स्कीम को आसानी से सिर्फ आम बसों तक ही सीमित कर दिया गया है.
सीपीआई (एम) के राज्य सचिव एम वी गोविंदन ने आरोप लगाया कि राज्य के कुल फ़्लीट में से एक हज़ार से भी कम आम बसें हैं, जिससे यह पूरा प्रोजेक्ट जनता के साथ एक बड़ा धोखा है. इसके विरोध में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने उद्घाटन समारोह का पूरी तरह से बॉयकॉट किया.