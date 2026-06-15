ETV Bharat / bharat

केरल में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए फ्री बस सेवा शुरू

तिरुवनंतपुरम: यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने आधिकारिक रूप से 'प्रियदर्शिनी' प्रोजेक्ट लॉन्च किया. इसके तहत केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों मुफ्त बस सेवा मिलेगी. मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने थंपनूर केएसआरटीसी कॉम्प्लेक्स में इस पहल का उद्घाटन किया. राज्य में 3,125 केएसआरटीसी साधारण बसों में फ्री ट्रांजिट सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने कहा कि प्रियदर्शिनी प्रोजेक्ट यूडीएफ सरकार के महिलाओं को सम्मान देने के वादे के तहत शुरू किया गया. उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता संभालने के एक महीने के अंदर ही एक बड़ा चुनावी वादा सफलतापूर्वक पूरा कर दिया. आगे कहा कि यह इस पहल का सिर्फ पहला फेज है. यह साफ करते हुए कि यह स्कीम महिलाओं के लिए कोई चैरिटी नहीं है, मुख्यमंत्री ने ज़ोर दिया कि इससे पूरे राज्य में बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव आएंगे.

ट्रैवल खर्च खत्म करने से महिलाओं की नौकरी, पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट और बिजनेस एक्टिविटी में ज़्यादा हिस्सेदारी पक्की होगी. सरकार एक्स्ट्रा खर्चों को पूरा करने के लिए लगभग 800 करोड़ रुपये दे रही है. प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सेक्टर को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्राइवेट सर्विस को अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है और ऑपरेटरों को डरने की जरूरत नहीं है.

सरकार उन्हें सपोर्ट करने के लिए सभी जरूरी सुविधाएँ देगी. उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बढ़ाने से प्राइवेट गाड़ियों पर निर्भरता अपने आप कम होगी और ट्रैफिक जाम कम होगा. उन्होंने बताया कि सरकार इस लक्ष्य को पाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को शामिल करते हुए एक कोलेबोरेटिव सिस्टम पर विचार कर रही है.

स्कीम का विरोध करने वाले मेन्स एसोसिएशन पर मजाक उड़ाते हुए सतीशन ने कहा कि वह मर्दों से नफरत करने वाले नहीं हैं. उन्होंने इसका आर्थिक कारण समझाते हुए कहा कि अगर महिलाओं का बचाया हुआ पैसा घर के मर्दों तक पहुँचता है, तो वह आखिर में सरकार के पास वापस जाएगा, जिससे परिवारों के लिए महिलाओं के हाथों में फाइनेंशियल कंट्रोल होना बहुत फ़ायदेमंद होगा. मुख्यमंत्री ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर प्रतिनिधियों को पहला टिकट देकर इस स्कीम का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया.

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सी पी जॉन ने घोषणा की कि केएसआरटीसी को और ज़्यादा लोगों के लिए आसान बनाने के लिए बड़े प्लान बनाए जाएंगे. यह बताते हुए कि राज्य में अभी लगभग 5,700 बसें चलती हैं, उन्होंने कहा कि लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट बॉडीज के साथ कोऑर्डिनेशन में अलग-अलग प्रोजेक्ट्स लागू किए जाएंगे. इसके अलावा, लोगों और संस्थाओं को बसों को स्पॉन्सर करने के मौके दिए जाएंगे.