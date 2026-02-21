ETV Bharat / bharat

केरल ने प्रमाणपत्रों को डिजिटाइज करने के लिए DEED परियोजना शुरू की

केरल के स्थानीय स्वशासन मंत्री एम. बी. राजेश ( ETV Bharat )

तिरुवनंतपुरम: केरल सरकार लोकल बॉडी द्वारा जारी सभी सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में देने के एक बड़े प्रोजेक्ट के आखिरी फेज में पहुँच गई है. देश में अपनी तरह की पहली पहल कही जा रही इस पहल में लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट डिपार्टमेंट (LSGD) 18 साल से अधिक उम्र के हर नागरिक को ऑफिशियल रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए एक यूनिक आईडी (ID) के साथ डिजिलॉकर की सुविधा देने की योजना बना रहा है. डीड (DEED) प्रोजेक्ट इस पहल का नाम डीड (हर जरूरी डॉक्यूमेंट का डिजिटलाइजेशन) है, जिसे डिजी केरल 2.0 ड्राइव के हिस्से के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है. इसकी खास बातें ये हैं: के-स्मार्ट आईडी: 18 (K-Smart ID: 18) साल और उससे ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को डिजिटल तरीके से डॉक्यूमेंट पाने और मैनेज करने के लिए एक खास के-स्मार्ट आईडी जारी की जाएगी. पेपरलेस गवर्नेंस: इसका मकसद सरकारी सेवाओं को पूरी तरह से पेपरलेस बनाना और क्रेडेंशियल्स के वेरिफिकेशन को आसान बनाना है. साइबर सिक्योरिटी (सेफ टेक): डेटा सेफ्टी पक्का करने के लिए, "सेफ टेक" प्रोजेक्ट को डिजिटल रोलआउट के साथ लागू किया जाएगा. AI लिटरेसी: सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में पूरी लिटरेसी पक्का करने के लिए कदम उठाएगी ताकि लोग नए सिस्टम को आसानी से समझ सकें.