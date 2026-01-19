ETV Bharat / bharat

जिस यज्ञ से डर गए थे अंग्रेज! 370 साल बाद केरल में फिर शुरू हुआ 'महा माघ महोत्सव'

यह कार्यक्रम दक्षिण भारत के जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी आनंदवनम भारती के नेतृत्व में स्वामी अभिनव बालानंद भैरव के साथ किया जा रहा है.

महा माघ महोत्सव का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल व अन्य. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 19, 2026 at 3:58 PM IST

Updated : January 19, 2026 at 4:53 PM IST

3 Min Read
मलप्पुरम (केरल): भरतपुझा के किनारे थिरुनावाया महा माघ महोत्सव शुरू हो गया है. गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर ने सोमवार 19 जनवरी को नवमुकुंद मंदिर के पास हुए एक समारोह में इस महोत्सव का उद्घाटन किया. सोमवार से 3 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए अलग-अलग जगहों से भक्त पहुंचने लगे हैं. महा माघ महोत्सव को केरल का कुंभ मेला भी कहा जाता है. लगभग 370 साल बाद बड़े जोश के साथ फिर से शुरू हो रहा है.

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर ने केरल में कुंभ मेले जैसा आयोजन देखकर खुशी जताई. उन्होंने कहा- "धर्म ध्वज सनातन धर्म का प्रतीक है. हमें अपनी परंपराओं और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए. यह महोत्सव हमारी विरासत की रक्षा करने और भारत को विश्वगुरु बनाने में मदद करने के लिए एक सालाना परंपरा बन जाना चाहिए." होर रोज लगभग 50,000 लोगों के आने की उम्मीद है. KSRTC ने लगभग 100 स्पेशल बसें चलाई हैं.

महा माघ महोत्सव में राज्यपाल. (ETV Bharat)

महामंडलेश्वर स्वामी आनंदवनम भारती, ज़मोरिन परिवार के सदस्य के.सी. दिलीप राजा और पूर्व सबरीमाला मेलसंथी अरिक्करा सुधीर नंबूदिरी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए. 3 फरवरी तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान हर सुबह नीला नदी (नीला स्नानम) में रोज़ाना धार्मिक स्नान और शाम को काशी के विद्वान 'नीला आरती' करेंगे.

तमिलनाडु की थिरुमूर्ति पहाड़ियों से श्रीचक्र को ले जाने वाला एक रथ जुलूस 22 जनवरी को थिरुनावाया पहुंचेगा. इस त्योहार में सत्संग, विद्वानों की बहस (विद्वालसादास), कलारीपयट्टू, योग और कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं. भरतपुझा और हिंदू परंपराओं पर आधारित यह उत्सव थिरुनावाया के सांस्कृतिक महत्व को दिखाता है.

तिरुनावाया कुंभ मेला खास पूजा के साथ शुरू हुआ. (ETV Bharat)

क्या है ऐतिहासिक तथ्य

  • ऐतिहासिक रूप से, थिरुनावाया में आखिरी बार बड़े पैमाने पर माघ महोत्सव 1755 में मनाया गया था. जबकि 2016 से छोटे पैमाने पर रस्मी स्नान हुए हैं. 2026 का त्योहार एक बड़े दक्षिण भारतीय तीर्थयात्रा के रूप में इसकी वापसी का प्रतीक है.
  • ऐतिहासिक रिकॉर्ड में इसे बंद कराने के कारण तो स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसे बंद कराने के पीछे अंग्रेजों का यह आकलन रहा होगा कि 'मामंकम' जैसे आयोजन में भारी भीड़ जुटती है, जिस वजह से कानून-व्यवस्था के लिए समस्या पैदा हो सकती थी.

आध्यात्मिक महत्व

मान्यता है कि भगवान परशुराम ने ब्रह्मा से केरल की खुशहाली के लिए यहां यज्ञ करने का अनुरोध किया था. ऐसा माना जाता है कि माघ महीने के दौरान ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मौजूदगी और सात पवित्र नदियों का संगम नीला में डुबकी लगाने को बहुत पवित्र बनाता है.

अनुष्ठान करते श्रद्धालु. (ETV Bharat)

फेस्टिवल की खास बातें

  • इस फेस्टिवल में पूरे भारत से अलग-अलग तरह के आध्यात्मिक गुरु और भक्त आए.

Last Updated : January 19, 2026 at 4:53 PM IST

