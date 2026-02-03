ETV Bharat / bharat

'केरल कुंभ मेला' का भव्य समापन: 2028 में प्रयागराज जैसा 'महाकुंभ' बनाने की तैयारी

अंतिम दिन तिरुनावाया में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है. आयोजकों के अनुसार, पिछले रविवार को लगभग 3 लाख लोगों ने इन समारोहों में हिस्सा लिया था. प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, 18 जनवरी से शुरू हुए इस कुंभ मेले में अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया है. दैनिक उपस्थिति 50,000 से 3,50,000 के बीच रही.

मलप्पुरम (केरल): नीला नदी के तट पर आयोजित 'केरल कुंभ मेला' आज, 3 फरवरी को संपन्न हो रहा है. महामघ महोत्सवाम की शुरुआत 16 जनवरी को तिरुनावाया नवमुकुंद मंदिर में पितृबली के साथ हुई थी, जिसका समापन आज 'अमृत स्नानम्' जैसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान के साथ होगा. शाम को होने वाली 'नीला आरती' के साथ इस उत्सव का आधिकारिक समापन होगा, जिसे व्यापक रूप से 'केरल कुंभ मेला' के रूप में जाना जाता है.

इस आयोजन का नेतृत्व करने वाले महामंडलेश्वर स्वामी आनंदवन भारती ने कहा कि भरतपुझा (नीला नदी) के तटों ने एक गहरा आध्यात्मिक और नैतिक जागरण देखा है. उन्होंने घोषणा की कि 'महामघ महोत्सवाम' को अगले साल और भी भव्य रूप में मनाया जाएगा, जिसका लक्ष्य 2028 में प्रयागराज की तर्ज पर 'महाकुंभ मेले' का आयोजन करना है.

ऐतिहासिक रूप से, महामघम तिरुनावाया में हर 12 साल में आयोजित होने वाला एक विशाल आध्यात्मिक समागम था, जो चेरामन पेरुमल और बाद में वल्लुवकोनाथिरी के युग से चला आ रहा था. लगभग 250 साल पहले ब्रिटिश राज के दौरान इसे बंद कर दिया गया था. साल 2016 में, तिरुनावाया मंदिर के मुख्य पुजारी ने 'नदी पूजा' को पुनर्जीवित किया. 2028 के महामघम की आधारशिला रखी. वर्तमान आयोजन उसी भव्य उत्सव की तैयारी का हिस्सा है.

सांसद शशि थरूर का संदेश

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उत्सव एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करता है. फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "जमोरिन के मार्शल कौशल (युद्ध कला) के इतिहास से लेकर आज की आध्यात्मिक जीवंतता, जिसे 'केरल का कुंभ मेला' कहा जाता है, यह उत्सव हमारे पौराणिक अतीत को एक सामंजस्यपूर्ण भविष्य से जोड़ता है."

इसे भी पढ़ेंः