केरल: सुसाइड का झूठा वादा करके महिला की हत्या करने वाला गिरफ्तार

कोझिकोड: केरल में एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में एलाथुर पुलिस ने पुष्टिक की है कि मलिकदावु में एक वर्कशॉप में लटकी हुई पाई गई 26 साल की महिला की मौत एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी.

जांच में पता चला कि आरोपी जिसकी पहचान 36 साल के शख्स के तौर पर हुई है उसने कथित तौर पर महिला को सुसाइड पैक्ट के बहाने अपनी वर्कशॉप में बुलाया और फिर उसका मर्डर करके अपना रिश्ता खत्म कर दिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

टाउन एसीपी टी.के. अशरफ ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी को डर था कि उसकी पत्नी को उसके अफेयर के बारे में पता चल जाएगा, इसी वजह से उसने हत्या की योजना बनाई. एसीपी ने आगे बताया कि हालांकि आरोपी ने जांच को गुमराह करने के लिए मौके पर सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सफलतापूर्वक डेटा हासिल कर लिया जो सबूत का आधार बना. इस क्रूर वारदात को अंजाम शनिवार 24 जनवरी को दोपहर को आरोपी के वर्कशॉप में दी गई. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने उस औरत को जो उसकी दूर की रिश्तेदार भी है उस जगह बुलाया और उसे यकीन दिलाया कि बढ़ते सोशल प्रेशर की वजह से वे अब अपना रिश्ता जारी नहीं रख सकते.

उसने कथित तौर पर यह कहकर उसे बहकाया कि वह उसके बिना नहीं रह सकता और उसने सुझाव दिया कि वे एक साथ 'डेथ पैक्ट' में अपनी जिंदगी खत्म कर लें. इस धोखे में, दोनों ने अलग-अलग स्टूल पर खड़े होकर अपने गले में फंदा डाल लिया.