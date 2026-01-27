ETV Bharat / bharat

केरल: सुसाइड का झूठा वादा करके महिला की हत्या करने वाला गिरफ्तार

केरल के कोझिकोड में सुसाइड का झूठा वादा करके महिला की हत्या की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है.

MAN MURDER WOMAN
तस्कर आरोपी गिरफ्तार (कॉन्सेप्ट इमेज)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 27, 2026 at 1:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोझिकोड: केरल में एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में एलाथुर पुलिस ने पुष्टिक की है कि मलिकदावु में एक वर्कशॉप में लटकी हुई पाई गई 26 साल की महिला की मौत एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी.

जांच में पता चला कि आरोपी जिसकी पहचान 36 साल के शख्स के तौर पर हुई है उसने कथित तौर पर महिला को सुसाइड पैक्ट के बहाने अपनी वर्कशॉप में बुलाया और फिर उसका मर्डर करके अपना रिश्ता खत्म कर दिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

टाउन एसीपी टी.के. अशरफ ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी को डर था कि उसकी पत्नी को उसके अफेयर के बारे में पता चल जाएगा, इसी वजह से उसने हत्या की योजना बनाई. एसीपी ने आगे बताया कि हालांकि आरोपी ने जांच को गुमराह करने के लिए मौके पर सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सफलतापूर्वक डेटा हासिल कर लिया जो सबूत का आधार बना. इस क्रूर वारदात को अंजाम शनिवार 24 जनवरी को दोपहर को आरोपी के वर्कशॉप में दी गई. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने उस औरत को जो उसकी दूर की रिश्तेदार भी है उस जगह बुलाया और उसे यकीन दिलाया कि बढ़ते सोशल प्रेशर की वजह से वे अब अपना रिश्ता जारी नहीं रख सकते.

उसने कथित तौर पर यह कहकर उसे बहकाया कि वह उसके बिना नहीं रह सकता और उसने सुझाव दिया कि वे एक साथ 'डेथ पैक्ट' में अपनी जिंदगी खत्म कर लें. इस धोखे में, दोनों ने अलग-अलग स्टूल पर खड़े होकर अपने गले में फंदा डाल लिया.

हालांकि, सोची-समझी साजिश के तहत आरोपी अपने स्टूल से नीचे उतरा और उस स्टूल को लात मारकर हटा दिया जिस पर औरत खड़ी थी, जिससे उसका गला घोंट दिया गया, जबकि उसे कोई चोट नहीं आई. शुरू में लोकल लोगों और औरत के रिश्तेदारों को शक था कि यह सुसाइड का मामला है, जो शायद किसी व्यक्तिगत रंजिश या इमोशनल परेशानी की वजह से हुआ होगा.

आरोपी ने किसी भी शक को दूर करने के लिए पुलिस को भटकाने की भी कोशिश की. हालांकि, पुलिस को उसके व्यवहार पर शक हुआ और उसने पूरी तरह से फोरेंसिक जांच की. एसीपी टी.के. अशरफ ने बताया कि इस मामले में सफलता पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट के नतीजों और सीसीटीवी फुटेज से मिली. इससे साफ तौर पर गड़बड़ी की ओर इशारा हुआ और सुसाइड की बात गलत निकली.

पुलिस ने रिश्ते के और भी बुरे इतिहास का खुलासा किया. आरोपी पीड़िता के साथ तब से जुड़ा हुआ था जब वह नाबालिग थी. इसलिए, एलाथुर पुलिस ने उस पर हत्या के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की सख्त धाराओं का भी आरोप लगाया है. आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, और पुलिस क्राइम सीन पर सबूत इकट्ठा करने के लिए उसकी कस्टडी लेना चाहती है ताकि केस को और मजबूत किया जा सके और हत्या के दिन हुई घटनाओं को रीक्रिएट किया जा सके.

ये भी पढ़ें- व्लॉगर पर गंभीर आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार, 'वीडियो बनाकर किया अपमानित'

TAGGED:

FAKING SUICIDE PACT
KERALA KOZHIKODE WOMAN MURDER
सुसाइड झूठा वादा महिला हत्या
केरल महिला हत्या
MAN MURDER WOMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.