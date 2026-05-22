मॉडलिंग का झांसा देकर युवतियों को भेजा जाता था दुबई, फिर वहां होता यौन शोषण: केरल में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश
केरल पुलिस ने मॉडलिंग के बहाने युवतियों को दुबई भेजकर यौन शोषण करने वाले अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है.
Published : May 22, 2026 at 5:21 PM IST
केरल (एर्नाकुलम): मॉडलिंग के बहाने युवतियों को विदेश भेजकर उनके साथ यौन शोषण जैसा अपराध किया जाता है. कोच्चि सिटी पुलिस ने मॉडलिंग और फिल्मों में करियर बनाने के बहाने युवतियों को खाड़ी देशों (दुबई) भेजकर उनका गंभीर यौन उत्पीड़न करने वाले एक बड़े अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी रैकेट (Kerala international sex racket) का पर्दाफाश किया है.
कोच्चि में दो पीड़िताओं द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, जिसमें यह सनसनीखेज खुलासा हुआ. इस मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें अलुवा की अलीना, तिरुवनंतपुरम की सिंधु और दो अन्य लोग, मंजीमा और श्रीकुमार शामिल हैं. इस मामले में कुल छह आरोपी शामिल हैं. विदेश में मौजूद बाकी दो आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर कलिराज महेश कुमार ने बताया कि एक अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) व सेक्स रैकेट और कोच्चि के गैंगस्टरों के बीच साठगांठ के मजबूत संकेत मिले हैं. यह गैंग एक लड़की की तस्करी करने पर 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच कमाता था. सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि शुरुआती जांच से इस अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी माफिया के पीछे एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है.
जांच में सामने आया है कि श्रीकुमार ने सिंधु के साथ मिलकर इन अपराधों की पूरी साजिश बनाई थी. पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि ये दोनों लिव-इन में रहते थे. वे लड़कियों को मॉडलिंग करियर का झांसा देकर फिल्मों और अन्य क्षेत्रों में अवसर देने का वादा करते थे और उन्हें विदेश भेज देते थे. आरोपी मुख्य रूप से उन लड़कियों को निशाना बनाते थे जो आर्थिक तंगी से जूझ रही थीं.
लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के बाद श्रीकुमार उन्हें सिंधु से मिलवाता था. पुलिस को उम्मीद है कि श्रीकुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद खाड़ी देशों के सेक्स रैकेट के बारे में और भी कई जानकारियां सामने आएंगी.
पुलिस ने पहली आरोपी सिंधु को मुंबई में उस समय पकड़ा था जब वह देश में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी. सिंधु के फोन से मिले सबूतों से पता चलता है कि वह व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों को पीड़ितों की तस्वीरें भेजती थी और सौदे तय करती थी. पीड़ितों को दुबई में नौकरी दिलाने का वादा करके जनवरी और फरवरी में विदेश ले जाया गया था. वहां पहुंचने पर आरोपियों ने जबरन उनके मोबाइल फोन और पासपोर्ट छीन लिए जाते थे.
पीड़ितों को गुप्त जगहों पर रखा गया और उनके साथ क्रूर व्यवहार किया गये. जिसमें उन्हें नशीली दवाएं देकर बेहोश करना भी शामिल था. आरोपियों ने उनके उत्पीड़न के दृश्यों को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करने और उन्हें इसे जारी करने की धमकी भी दी थी. उन्होंने पीड़ितों को अपने देश लौटने के बाद पुलिस में शिकायत न करने की भी धमकी दी थी.
इस बात की भी आशंका जतायी जा रही थी कि इन लड़कियों का सोने की तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. जांच के बाद पुलिस ने साफ किया कि अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे यह पता चले कि पीड़िताओं का इस्तेमाल सोना तस्करी के लिए किया गया था. उनका मानना है कि कई और युवतियां भी इस गिरोह के जाल में फंसी हो सकती हैं.
पुलिस जांच के अनुसार, आरोपियों ने एक संगठित नेटवर्क बना रखा था जिसके जरिए वे युवतियों को सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर विदेश ले जाते थे. जांच में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह के तार अन्य आपराधिक गतिविधियों से भी जुड़े हो सकते हैं. पुलिस मुख्य आरोपियों के बैंक खातों और डिजिटल दस्तावेजों की गहनता से जांच कर रही है ताकि इस पूरे सिंडिकेट की आर्थिक कड़ियों को जोड़ा जा सके.
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