शर्ट का बटन खुला रखने और जूते पहनने पर जूनियर छात्रों को बेरहमी से पीटा, 14 पर केस
केरल के कासारगोड जिले के उप्पला में स्थित एक हायर सेकेंडरी स्कूल से सामने आयी रैगिंग की घटना ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है.
Published : September 20, 2026 at 8:10 PM IST
कासारगोड (केरल): कासारगोड जिले के उप्पला में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल से रैगिंग की एक गंभीर घटना सामने आई है. रिपोर्टों के अनुसार, प्लस टू (12वीं) के छात्रों द्वारा 11वीं कक्षा के छात्रों के साथ जूते पहनने और शर्ट का ऊपर का बटन खुला छोड़ने पर बेरहमी से मारपीट करने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई है.
इस घटना में 11 वीं कक्षा के दो छात्र घायल हो गए. दोनों घायल छात्रों का फिलहाल पास के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है. मंजेश्वरम पुलिस ने इस घटना में शामिल 14 सीनियर छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत इनमें से चार छात्रों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है.
घायल छात्रों में से एक के रिश्तेदार ने इस हमले की गंभीरता पर चिंता जताते हुए कहा, "मेरा भतीजा को सीनियर छात्रों ने उसकी नाक पर घूंसे मारे और उसके पैरों पर लात मारी. उसके पैरों में काफी गंभीर चोटें आई हैं और फिलहाल वह चलने-फिरने में असमर्थ है."
इस घटना ने अभिभावकों और स्थानीय निवासियों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया है. वे स्कूल प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. उन्होंने ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने अधिकारियों से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करने और शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के खिलाफ 'जीरो-टॉलरेंस' (बिल्कुल बर्दाश्त न करने की नीति) स्थापित करने का आग्रह किया है।
मिली जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में इस स्कूल में रैगिंग की ऐसी ही अन्य घटनाएं भी हो चुकी हैं. यह भी बताया गया है कि प्लस टू के छात्रों के एक समूह ने इस हालिया हमले से पहले भी जूनियर छात्रों को डराया-धमकाया था, जिसने छात्रों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाए रखने की स्कूल की क्षमता पर चिंता बढ़ा दी है.
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