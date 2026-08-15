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केरल में स्वतंत्रता दिवस पर अजीब स्थिति: मेयर गा रहे थे 'जन गण मन', तभी बीजेपी पार्षदों ने शुरू कर दिया 'वंदे मातरम'

केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन शनिवार, 15 अगस्त, 2026 को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 80वें स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हुए. ( PTI )