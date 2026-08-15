केरल में स्वतंत्रता दिवस पर अजीब स्थिति: मेयर गा रहे थे 'जन गण मन', तभी बीजेपी पार्षदों ने शुरू कर दिया 'वंदे मातरम'
केरलम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आधिकारिक समारोहों में राष्ट्रगान 'जन गण मन' गाया गया, लेकिन 'वंदे मातरम' को शामिल नहीं किया गया.
Published : August 15, 2026 at 1:25 PM IST
तिरुवनंतपुरमः केरल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आधिकारिक ध्वजारोहण समारोहों में राष्ट्रगान 'जन गण मन' गाया गया, लेकिन 'वंदे मातरम' को शामिल नहीं किया गया. मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया गया. राज्य का यह कदम केंद्र सरकार के उन निर्देशों के बावजूद आया है, जिनमें सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम को पूरा गाने की बात कही गई है.
राजनीतिक दृष्टिकोण और प्रोटोकॉल
हालांकि संसद ने आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम को पूरा गाने का कानून पास किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस कदम का विरोध करती रही है. इस गीत को लेकर मुख्य सचिव द्वारा पहले जारी किए गए एक सर्कुलर ने विवाद खड़ा कर दिया था, जिसकी पिनाराई विजयन सहित विपक्ष के नेताओं ने आलोचना की थी.
स्वतंत्रता दिवस से पहले जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा, तो मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने कहा कि जनता "इंतज़ार करे और देखे." उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले पर कांग्रेस पार्टी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की नीति बिल्कुल साफ है. विपक्ष और सत्ता पक्ष के कुछ सहयोगियों दोनों का मानना है कि वंदे मातरम के सभी अंतरा गाना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है.
इसके अलावा, सामान्य शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को जारी दिशानिर्देशों में वंदे मातरम का कोई ज़िक्र नहीं किया. प्रोटोकॉल विभाग के सर्कुलर में साफ किया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद केवल 'जन गण मन' गाना ही जरूरी है. साथ ही, शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समारोहों को सादा रखें और पर्यावरण के अनुकूल नियमों का पालन करें.
केंद्रीय दिशानिर्देश और कानूनी प्रावधान
केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान गाया जाता है, वहां राष्ट्रगान से ठीक पहले वंदे मातरम गाना जरूरी है. नियमों में कहा गया है कि ध्वजारोहण समारोहों और राष्ट्रपति या राज्यपाल की मौजूदगी वाले कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सभी छह अंतरा गाए जाने चाहिए और इस दौरान नागरिकों का खड़ा होना जरूरी है. इन नियमों के तहत स्कूल की प्रार्थना सभाओं और अन्य सभी उचित सभाओं में भी इसका गान अनिवार्य किया गया है.
राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान के समान कानूनी सुरक्षा देने के लिए, केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम' (Prevention of Insults to National Honour Act) में संशोधन किया है. इसके तहत जानबूझकर वंदे मातरम के गान में बाधा डालना या उसका अपमान करना एक आपराधिक अपराध माना जाएगा. गृह मंत्रालय के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रगान के साथ-साथ राष्ट्रीय गीत के महत्व को भी बढ़ाना है. इससे पहले, केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को गाने के संबंध में कोई औपचारिक दिशानिर्देश जारी नहीं किए थे.
संशोधित ढांचा और प्रोटोकॉल
नए नियमों के अनुसार, नागरिक समारोहों, राज्य सरकार द्वारा आयोजित आधिकारिक कार्यक्रमों और राष्ट्रपति के आगमन से पहले और बाद में वंदे मातरम का गान अनिवार्य है. यह नियम राष्ट्रपति के रेडियो और टेलीविजन संबोधनों, राज्यपालों की मौजूदगी वाले कार्यक्रमों, औपचारिक ध्वज परेडों और केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत आयोजित विशेष समारोहों पर लागू होता है.
सार्वजनिक समारोहों में आने वाले लोगों के बीच वंदे मातरम के बोल छपवाकर बांटने के निर्देश भी दिए गए हैं, जबकि स्कूलों के लिए हर कार्यदिवस की शुरुआत इसके गान के साथ करना जरूरी है. अधिकारियों ने साफ किया है कि मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति संगीत वाद्ययंत्रों के साथ या उनके बिना भी उन कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं जहां वंदे मातरम गाया जा रहा हो.
राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत एक साथ गाने से हंगामा
स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कोझिकोड कॉर्पोरेशन कार्यालय में उस समय नाटकीय दृश्य देखने को मिले, जब भाजपा पार्षदों ने ठीक उसी समय 'वंदे मातरम' गाना शुरू कर दिया, जब मेयर और अन्य अधिकारी राष्ट्रगान 'जन गण मन' गा रहे थे. इस तरह एक ही समय पर अलग-अलग गीत गाए जाने से आधिकारिक समारोह में बाधा आई.
राष्ट्रगान 'जन गण मन' खत्म होने के बाद भी भाजपा पार्षद 'वंदे मातरम' गाते रहे, जिसकी अन्य पार्षदों ने कड़ी आलोचना की. अन्य पार्षदों ने इस घटना को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों का अपमान बताया. यह घटना राज्य सरकार के उस सर्कुलर (परिपत्र) की पृष्ठभूमि में हुई, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि स्वतंत्रता दिवस समारोहों में केवल राष्ट्रगान ही गाया जाना चाहिए.
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