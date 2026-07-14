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चेहरा, नैन-नक्श, फिंगरप्रिंट, आईरिस सब एक जैसे, जुड़वां बच्चों को कैसे मिलेगा आधार कार्ड

चेहरा, नैन-नक्श, फिंगरप्रिंट, आईरिस सब एक जैसे, जुड़वां बच्चों को कैसे मिलेगा आधार कार्ड ( Photo Credit/ UIDAI )

अलपुझा (केरल): एक जैसा चेहरा, एक जैसे नैन-नक्श... जन्म से ही एक जैसे दिखने वाले जुड़वां बच्चों की यही खूबी अब उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है. उनके फिंगरप्रिंट और आईरिस भी एक जैसे हैं. इसलिए आधार कार्ड के लिए उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया. जिससे अलपुझा के सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले इन छात्रों की पढ़ाई खतरे में पड़ गई है. श्याम और ज्योति के बेटे सारथी और सिद्धार्थ को आधार न मिलने की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. दो साल पहले अपनी बायोमेट्रिक डिटेल्स देने के बावजूद, इन छात्रों को अभी तक उनके आधार कार्ड नहीं मिले हैं. जब उच्च शिक्षा और स्कॉलरशिप के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया, तो परिवार ने UIDAI से दखल की अपील की है. हालांकि सारथी का आधार नंबर हाल ही में ऑनलाइन मिल गया है, लेकिन सिद्धार्थ के आधार को लेकर अभी भी शक बना हुआ है. परिवार को अधिकारियों ने बताया कि सिद्धार्थ की आधार डिटेल्स कुछ समय के लिए सिस्टम से हटा दी गई हैं, क्योंकि वे एक जैसे जुड़वां हैं, इसलिए उनके फिंगरप्रिंट और आईरिस में काफी समानता है. खबर है कि बायोमेट्रिक सिस्टम ने इसे डुप्लीकेट एंट्री बताकर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया. देश भर में ऐसी कई रिपोर्ट हैं कि एक जैसे जुड़वां बच्चों को आधार मिलने में इसी तरह की देरी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से असली नागरिकों को सेवाओं से मना नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर तक कोई पक्का समाधान नहीं पहुंचा है. ऐसे मुश्किल मामलों का हल सिर्फ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सीधे दखल से ही मुमकिन है.