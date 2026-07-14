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चेहरा, नैन-नक्श, फिंगरप्रिंट, आईरिस सब एक जैसे, जुड़वां बच्चों को कैसे मिलेगा आधार कार्ड

केरल के अलपुझा के दो जुड़वां बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हो सका, क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट और आईरिस एक जैसे हैं.

Kerala Identical Twins Aadhaar Biometric Issue Parents demand UIDAI intervention
चेहरा, नैन-नक्श, फिंगरप्रिंट, आईरिस सब एक जैसे, जुड़वां बच्चों को कैसे मिलेगा आधार कार्ड (Photo Credit/ UIDAI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 14, 2026 at 8:33 PM IST

4 Min Read
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अलपुझा (केरल): एक जैसा चेहरा, एक जैसे नैन-नक्श... जन्म से ही एक जैसे दिखने वाले जुड़वां बच्चों की यही खूबी अब उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है. उनके फिंगरप्रिंट और आईरिस भी एक जैसे हैं. इसलिए आधार कार्ड के लिए उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया. जिससे अलपुझा के सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले इन छात्रों की पढ़ाई खतरे में पड़ गई है.

श्याम और ज्योति के बेटे सारथी और सिद्धार्थ को आधार न मिलने की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. दो साल पहले अपनी बायोमेट्रिक डिटेल्स देने के बावजूद, इन छात्रों को अभी तक उनके आधार कार्ड नहीं मिले हैं. जब उच्च शिक्षा और स्कॉलरशिप के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया, तो परिवार ने UIDAI से दखल की अपील की है.

हालांकि सारथी का आधार नंबर हाल ही में ऑनलाइन मिल गया है, लेकिन सिद्धार्थ के आधार को लेकर अभी भी शक बना हुआ है.

परिवार को अधिकारियों ने बताया कि सिद्धार्थ की आधार डिटेल्स कुछ समय के लिए सिस्टम से हटा दी गई हैं, क्योंकि वे एक जैसे जुड़वां हैं, इसलिए उनके फिंगरप्रिंट और आईरिस में काफी समानता है. खबर है कि बायोमेट्रिक सिस्टम ने इसे डुप्लीकेट एंट्री बताकर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया.

देश भर में ऐसी कई रिपोर्ट हैं कि एक जैसे जुड़वां बच्चों को आधार मिलने में इसी तरह की देरी का सामना करना पड़ रहा है.

हालांकि कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से असली नागरिकों को सेवाओं से मना नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर तक कोई पक्का समाधान नहीं पहुंचा है. ऐसे मुश्किल मामलों का हल सिर्फ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सीधे दखल से ही मुमकिन है.

परिवार ने दखल की अपील की
बच्चों की मां ज्योति ने ईटीवी भारत को बताया, "हमने उनके आधार को अपडेट करने के लिए एप्लीकेशन जमा किए थे. लेकिन, जब छह महीने बाद भी हमें यह नहीं मिला, तो हम पूछने गए. तब हमें पता चला कि दोनों बच्चों की एप्लीकेशन रद्द कर दी गई हैं."

उन्होंने कहा, "आधार कस्टमर केयर नंबर 1947 पर कॉल करने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है. क्योंकि वे एक जैसे जुड़वां बच्चे (Identical Twins) हैं, इसलिए हमें बताया गया कि प्रक्रिया पूरा करने के लिए एक बच्चे के लिए मां का बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन और दूसरे के लिए पिता का बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन जरूरी है. हम आधार अपडेट करने के लिए अब तक दो आधार सेंटर जा चुके हैं. मेरे बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके, सारथी के आधार की प्रक्रिया पूरी हो गई, हालांकि हमें अभी तक हार्ड कॉपी नहीं मिली है."

ज्योति ने अपनी लाचारी दिखाते हुए कहा, "लेकिन, जब भी हम सिद्धार्थ का बायोमेट्रिक्स प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, तो सिस्टम में त्रुटि (Error) आ जाती है. हमें नहीं पता कि आगे क्या करना है. आधार न होने की वजह से, वे कई स्कॉलरशिप और फायदों से वंचित हो रहे हैं."

आधार कार्ड लिंक नहीं होने की वजह से परिवार स्कूल में कॉपी जमा नहीं कर पाया है. कुछ दिन पहले ही, स्कूल के अधिकारियों ने सिद्धार्थ और सारथी दोनों के आधार कार्ड की कॉपी मांगी थी. इस देरी की वजह से अब स्कूल संबंधी प्रक्रिया रुकी हुई है और उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है. अगर अधिकारी तुरंत दखल नहीं देते हैं, तो सिद्धार्थ की शिक्षा पर असर पड़ सकता है. परिवार अलग-अलग आधार ऑफिस के चक्कर काटने के बाद बहुत परेशान है, लेकिन कोई हल नहीं दिख रहा है.

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