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नशेड़ी बेटे ने चाकू से गोदकर की माता-पिता की हत्या, फिर शवों का वीडियो बनाकर रिश्तेदार को भेजा

इडुक्की (केरल): केरल के इडुक्की जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. नशे में चूर एक कलयुगी बेटे ने अपने ही माता-पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. एझुकुमवायल के पराथारा में शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे आरोपी अजीश (26) ने इस खौफनाक कृत्य को अंजाम दिया. मृतक की पहचान एंटनी (59) और वलसम्मा (55) के रूप में की गयी. जब नेदुमकंडम पुलिस आरोपी अजीश को हिरासत में लिया, तब नशे की हालत में था.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजीश का अपने माता-पिता के साथ झगड़ा हुआ था. जिसके बाद उसने उन पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में दोनों की जान चली गई. घटना के बाद, आरोपी ने मोबाइल फोन पर इस कृत्य का वीडियो बनाया और एक रिश्तेदार को भेजा. रिश्तेदार ने तुरंत इसकी जानकारी चर्च के पादरी, स्थानीय लोगों और पुलिस को दी.

जब स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने शवों को खून से लथपथ पाया. अजीश हाथ में खून से सना चाकू और माला लिए घर के बाहर खड़ा था, जिससे वहां दहशत का माहौल बन गया था. पूछताछ करने पर स्थानीय लोगों ने बताया कि अजीश दावा कर रहा था कि उसे भगवान का फोन आया था और उसने अपने माता-पिता को भगवान के पास भेज दिया है.

स्थानीय निवासी टॉमी ने बताया कि घर में एक बुजुर्ग महिला (दादी/नानी) भी थीं, जिन्हें कम दिखाई और सुनाई देता है. जब अजीश से उनके बारे में पूछा गया, तो उसने कहा कि भगवान उन्हें भेजने के लिए नहीं कहा था. इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी.