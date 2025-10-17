जिस स्कूल में 'हिजाब' पहनने से रोका गया था, छात्रा ने वहां नहीं पढ़ने का लिया निर्णय
केरल के एक निजी स्कूल में पिछले दिनों हिजाब पहन कर आयी आठवीं कक्षा की छात्रा को शिक्षक ने कक्षा से निकाल दिया था.
Published : October 17, 2025 at 2:50 PM IST
एर्नाकुलम: केरल के पल्लुरुथी स्थित एक पब्लिक स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर हुए विवाद में शामिल छात्रा ने अब उस स्कूल में नहीं पढ़ने का फैसला किया है. छात्रा के पिता ने सोशल मीडिया फेसबुक पोस्ट कर यह जानकारी दी. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि उनकी लड़की स्कूल में आगे पढ़ाई जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखती. वे यहां से टीसी लेकर किसी दूसरे स्कूल में दाखिला दिलाएंगे.
क्या है विवादः
पिछले दिनों, स्कूल में हिजाब पहन कर आयी आठवीं कक्षा की छात्रा को शिक्षक ने कक्षा से निकाल दिया था. इस घटना को लेकर कई जगहों पर विवाद हुआ था. शिक्षा मंत्री और सरकार ने मामले में हस्तक्षेप किया था. स्कूल प्रबंधन ने कहा था कि वह इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय जाएगा. इस घटना को लेकर उठे विवाद के बीच छात्रा के पिता ने फेसबुक पर पोस्ट करके बताया कि छात्रा का दूसरे स्कूल में नामांकन कराएंगे.
छात्रा के पिता के आरोपः
छात्रा के पिता ने फेसबुक पर लिखा कि इतने दिनों तक स्कूल न जाने के बावजूद, स्कूल प्रशासन ने अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया है. ऐसे में उनकी बेटी को स्कूल से निकालने का फैसला लिया गया. इस बीच, केरल सरकार और शिक्षा विभाग ने हिजाब पहनने की मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी कि उसे सिर ढककर स्कूल जाने की अनुमति दी जाए. इसे मौलिक अधिकार बताया.
स्कूल प्रशासन से नाराजगीः
छात्रा के पिता ने फेसबुक पर लिखा कि बेटी के हिजाब पहनने की मांग वाजिब है. लेकिन, स्कूल प्रशासन की प्रतिक्रियाएं से वे बेहद दुखद हैं. उसी तरह की पोशाक पहने शिक्षिकाओं ने उनकी बेटी से कहा कि इससे दूसरी बच्चियां डर जाएंगी, जिससे उन्हें बेहद निराशा हुई.
राजनीतिक फायदा उठाने का आरोपः
उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने उन पर हिजाब पहनने की मांग वापस लेने का दबाव बनाया. इस दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कई लोग इसका राजनीतिक और सांप्रदायिक रूप से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं.
स्कूल के नाम भावनात्मक संदेशः
छात्रा के पिता ने उम्मीद जतायी कि उनके इस निर्णय के बाद स्कूल प्रशासन अन्य बच्चों की पढ़ाई में बाधा डाले बिना आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे. उन्होंने यह भी मांग की कि स्कूल के अधिकारी, पीटीए और अन्य संबंधित पक्ष शांति भंग करने के लिए उनके नाम का दुरुपयोग न करें.
