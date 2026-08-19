केरल हाई कोर्ट ने सावरकर पर क्विज सवाल के कारण कासरगोड के टीचर के निलंबन पर रोक लगाई
टीचर ने कोर्ट को स्क्रीनशॉट दिखाया जिसमें विवादित सवाल एक अगस्त को सहायक शिक्षा अधिकारी को भेजा गया था.
Published : August 19, 2026 at 8:08 PM IST
एर्नाकुलम (केरल) : केरल हाई कोर्ट ने स्कूली छात्रों के लिए आयोजित एक क्विज में वी.डी. सावरकर की तारीफ करने वाला सवाल शामिल करने पर एक टीचर के निलंबन पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है.
जस्टिस विजू अब्राहम ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि टीचर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रह सकती है, लेकिन इस दौरान निलंबन पर रोक रहेगी.
टीचर ने कोर्ट के सामने एक ईमेल का स्क्रीनशॉट पेश किया, जिसमें दिखाया गया था कि विवादित सवाल एक अगस्त को सहायक शिक्षा अधिकारी (AEO) को भेजा गया था. इसके बाद कोर्ट ने सरकार से पूछा कि एईओ के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिसे कथित तौर पर सवाल के बारे में पता था.
सरकार ने कोर्ट को बताया कि निलंबन कोई सजा नहीं, बल्कि अनुशासनात्मक कार्रवाई का हिस्सा है, जो अभी शुरुआती चरण में है. सरकार ने यह भी कहा कि एईओ के खिलाफ कोई राजनीतिक कार्रवाई शुरू नहीं की गई है.
सरकार के हलफनामे के मुताबिक, विवाद सिर्फ सवाल को शामिल करने को लेकर ही नहीं था, बल्कि इसमें क्विज की सामग्री तैयार करते समय टीचर की ओर से जरूरी सावधानी न बरतना भी शामिल था.
सरकार का कहना था कि शिक्षक द्वारा अपनी शैक्षणिक जिम्मेदारियों को निभाने में हुई चूक ने विवाद को बढ़ावा दिया. यह मामला कासरगोड, कुंबला और मंजेश्वरम सब-डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में एलपी (Lower Primary) और यूपी (Upper Primary) छात्रों के लिए सोशल साइंस क्लब की देखरेख में 6 अगस्त को आयोजित 'फ्रीडम क्विज़ 2026' के दौरान सामने आया.
15 सवालों के मुख्य सेट के बाद टाई-ब्रेकर के तौर पर इस्तेमाल किए गए पांच सवालों में से एक विवादित सवाल यह था: "वह कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसे अंग्रेजों से सबसे ज़्यादा सजा मिली थी?" जवाब की सूची (answer key) में सावरकर को सही जवाब बताया गया था.
इस सवाल ने एक राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया; आलोचकों का आरोप है कि इसे संघ परिवार से जुड़े शिक्षकों के संगठन के एक नेता ने तैयार किया था.
हालांकि, शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन के कार्यालय ने कहा कि यह सवाल ऐतिहासिक रूप से गुमराह करने वाला था और स्थापित इतिहास पर आधारित नहीं था.
इसमें यह भी साफ किया गया कि क्विज सामान्य शिक्षा विभाग के आधिकारिक कैलेंडर का हिस्सा नहीं था. विभाग ने कहा कि शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई कासरगोड के शिक्षा उप-निदेशक की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें इस तरह का प्रश्न-पत्र तैयार करने को एक गंभीर मामला माना गया था.
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