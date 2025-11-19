ETV Bharat / bharat

सबरीमाला में अनियंत्रित भीड़ को लेकर सरकार और देवस्वओम बोर्ड को केरल हाईकोर्ट की फटकार

एर्नाकुलम: केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंडला सत्र के दौरान तीर्थयात्रियों की अनियंत्रित भीड़ को लेकर राज्य सरकार और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने चेतावनी दी है कि श्रद्धालुओं को जानलेवा परिस्थितियों में नहीं धकेला जा सकता और अधिकारियों से किसी भी बड़ी आपदा को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया.

मंडला सीजन की तैयारियों में खामियों पर गहरा असंतोष जताते हुए अदालत ने सवाल किया कि देवस्वोम बोर्ड के किसी भी आश्वासन पर अमल क्यों नहीं किया गया. अदालत ने पूछा, 'क्या सबरीमाला की तैयारियों को किसी स्थानीय उत्सव की तैयारी जैसा माना जा रहा है?'

यह कहते हुए कि तैयारियाँ छह महीने पहले शुरू हो जानी चाहिए थीं, अदालत ने देवस्वम बोर्ड के भीतर समन्वय की कमी की आलोचना की. पीठ ने पूछा, 'इतने सारे लोगों को एक साथ चढ़ाई की अनुमति क्यों दी जा रही है?' पीठ ने जोर देकर कहा कि भीड़ प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए और तीर्थयात्रियों की संख्या नियंत्रित की जानी चाहिए.

अदालत ने आगे कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा कि 90,000 तीर्थयात्रियों को कहाँ और कैसे ठहराया जा सकता है. अदालत ने कहा कि केवल पुलिस ही पर्याप्त नहीं होगी. भीड़ प्रबंधन के लिए एक समर्पित समन्वयक की आवश्यकता होगी.

श्रद्धालुओं की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए अदालत ने कहा कि आठ घंटे कतारों में खड़े लोगों को न तो साफ शौचालय मिल रहा है और न ही पानी. पीठ ने कहा, 'लोगों का कतारों में दम घुट रहा है. उन लोगों के बारे में सोचिए जो बच्चों के साथ आते हैं.' साथ ही पीठ ने एक बार फिर चेतावनी दी कि अगर सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए तो एक बड़ी त्रासदी हो सकती है. राज्य सरकार और देवस्वओम बोर्ड को शुक्रवार तक विस्तृत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया.

पिछले दिनों की रिपोर्टों में त्योहारों के मौसम में मंदिर खुलने के बाद से सबरीमाला में भारी भीड़ की बात सामने आई है. हाईकोर्ट का हस्तक्षेप इसी पृष्ठभूमि में आया है. इस बीच त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड के अध्यक्ष के. जयकुमार ने कल कहा कि पम्पा पहुँचने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सुचारू दर्शन सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं.