सबरीमाला में अनियंत्रित भीड़ को लेकर सरकार और देवस्वओम बोर्ड को केरल हाईकोर्ट की फटकार
श्रद्धालुओं की दुर्दशा पर अदालत ने कहा कि आठ घंटे कतारों में खड़े लोगों को न तो साफ शौचालय, न ही पानी मिल रहा है.
Published : November 19, 2025 at 1:59 PM IST
एर्नाकुलम: केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंडला सत्र के दौरान तीर्थयात्रियों की अनियंत्रित भीड़ को लेकर राज्य सरकार और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने चेतावनी दी है कि श्रद्धालुओं को जानलेवा परिस्थितियों में नहीं धकेला जा सकता और अधिकारियों से किसी भी बड़ी आपदा को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया.
मंडला सीजन की तैयारियों में खामियों पर गहरा असंतोष जताते हुए अदालत ने सवाल किया कि देवस्वोम बोर्ड के किसी भी आश्वासन पर अमल क्यों नहीं किया गया. अदालत ने पूछा, 'क्या सबरीमाला की तैयारियों को किसी स्थानीय उत्सव की तैयारी जैसा माना जा रहा है?'
यह कहते हुए कि तैयारियाँ छह महीने पहले शुरू हो जानी चाहिए थीं, अदालत ने देवस्वम बोर्ड के भीतर समन्वय की कमी की आलोचना की. पीठ ने पूछा, 'इतने सारे लोगों को एक साथ चढ़ाई की अनुमति क्यों दी जा रही है?' पीठ ने जोर देकर कहा कि भीड़ प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए और तीर्थयात्रियों की संख्या नियंत्रित की जानी चाहिए.
अदालत ने आगे कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा कि 90,000 तीर्थयात्रियों को कहाँ और कैसे ठहराया जा सकता है. अदालत ने कहा कि केवल पुलिस ही पर्याप्त नहीं होगी. भीड़ प्रबंधन के लिए एक समर्पित समन्वयक की आवश्यकता होगी.
श्रद्धालुओं की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए अदालत ने कहा कि आठ घंटे कतारों में खड़े लोगों को न तो साफ शौचालय मिल रहा है और न ही पानी. पीठ ने कहा, 'लोगों का कतारों में दम घुट रहा है. उन लोगों के बारे में सोचिए जो बच्चों के साथ आते हैं.' साथ ही पीठ ने एक बार फिर चेतावनी दी कि अगर सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए तो एक बड़ी त्रासदी हो सकती है. राज्य सरकार और देवस्वओम बोर्ड को शुक्रवार तक विस्तृत स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया.
पिछले दिनों की रिपोर्टों में त्योहारों के मौसम में मंदिर खुलने के बाद से सबरीमाला में भारी भीड़ की बात सामने आई है. हाईकोर्ट का हस्तक्षेप इसी पृष्ठभूमि में आया है. इस बीच त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड के अध्यक्ष के. जयकुमार ने कल कहा कि पम्पा पहुँचने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सुचारू दर्शन सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं.
इनमें पम्पा पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर निलक्कल में भीड़ को नियंत्रित करना भी शामिल है. उन्होंने बताया कि मरक्कुट्टम और सरमकुथी के बीच लगभग 20 कतार परिसर हैं. इनमें से प्रत्येक में एक बार में 500-600 लोगों के बैठने की व्यवस्था है. प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए पीने के पानी और भोजन की व्यवस्था की गई है. इन परिसरों में उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए समन्वयक भी नियुक्त किए जाएँगे और तीर्थयात्रियों के मार्गदर्शन के लिए घोषणाएँ भी की जाएँगी.
सबरीमाला पुलिस के मुख्य समन्वयक एडीजीपी एस श्रीजीत ने मीडिया को बताया कि सबरीमाला में भीड़ का प्रबंधन करना पुलिस की जिम्मेदारी है और स्थिति अभी तक संकट के बिंदु तक नहीं पहुंची है.
आज भीड़ नियंत्रण में
सबरीमाला में आज भीड़ अपेक्षाकृत नियंत्रित रही, तीर्थयात्रियों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ा. पहाड़ी मंदिर की ओर यातायात भी सामान्य हो गया है. वाहनों के रुकने की कोई खबर नहीं है. नादप्पंथल में कतार का समय जो कल पाँच से छह घंटे था, आज घटकर लगभग एक घंटा रह गया. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बुकिंग काउंटर भी खोले गए हैं.
बिना दर्शन किए लौटे तीर्थयात्रियों को वापस बुलाया गया
एक विशेष पहल करते हुए सबरीमाला पुलिस के मुख्य समन्वयक एडीजीपी श्रीजीत ने 17 सदस्यीय समूह के लिए दर्शन की व्यवस्था की. इसमें पहली बार दर्शन करने आए 'कन्नी अय्यप्पन' भी शामिल थे, जिन्हें भारी भीड़ के कारण वापस लौटना पड़ा. यह समूह पम्पा से मरक्कुट्टम पहुँच गया था, लेकिन भीड़ के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा. सूचना मिलने पर एडीजीपी ने उनसे फोन पर संपर्क किया और उन्हें आश्वासन दिया कि समूह में शामिल महिलाओं और बच्चों सहित सभी के लिए दर्शन की व्यवस्था की जाएगी.