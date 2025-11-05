ETV Bharat / bharat

सबरीमला सोना चोरी: हाई कोर्ट ने देवस्वोम बोर्ड को फटकार लगाई, भ्रष्टाचार जांच के आदेश दिए

एर्नाकुलम: केरल हाई कोर्ट ने कहा कि सबरीमला मंदिर में सोना चोरी मामले में विशेष जांच दल (SIT) द्वारा की गई जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है.

इस बीच, हाई कोर्ट ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) की कार्रवाई के खिलाफ गंभीर आलोचनाएं और टिप्पणियां कीं. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे में आता है और विशेष टीम को यह जांच करने का आदेश दिया कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है.

याचिकाओं पर आज बंद कमरे में विचार किया गया, जिसमें एडीजीपी एच. वेंकटेश और जांच अधिकारी एस.पी. शशिधरन भी उपस्थित थे. एसआईटी ने अंतरिम जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंप दी. हाई कोर्ट द्वारा उठाई गई मुख्य चिंता देवस्वोम बोर्ड की कार्यवृत्त पुस्तिकाओं में पाई गई अनियमितताएं थीं.

हालांकि पुस्तक में 28 जुलाई 2025 तक की जानकारी थी, लेकिन सितंबर में द्वारपालक पाली (द्वार रक्षक पत्ती) को हटाए जाने के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं था. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह चूक एक गंभीर मुद्दा है और बोर्ड के अधिकारियों की हाई कोर्ट के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करने तथा 2025 में आपातकालीन स्थिति पैदा करने के लिए आलोचना की.

इसके अलावा, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सन्निधानम (गर्भगृह) में सोने की मात्रा का सटीक निर्धारण करने के लिए वैज्ञानिक परीक्षण किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि उन्नीकृष्णन पोट्टी का उद्देश्य श्रीकोविल दरवाजे की प्रतिकृति प्राप्त करना था. टीडीबी अधिकारियों द्वारा पोट्टी को द्वारपालक मूर्तियों और श्रीकोविल द्वार की नकल करने की अनुमति को अवैध माना गया.