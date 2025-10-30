ETV Bharat / bharat

केरल : बेटी की हत्या मामले में पिता और सौतेली मां को उम्र कैद की सजा

एर्नाकुलम: केरल में पिता और सौतेली मां को छह साल की बेटी की हत्या के मामले में केरल हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक पिता और उसकी दूसरी पत्नी को 2013 में कोझिकोड में अपनी छह वर्षीय बेटी अदिति एस नंबूदरी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर एक अहम फैसले में कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें दोनों को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया था. पिता सुब्रमण्यम नंबूदरी और उनकी दूसरी पत्नी रामला बेगम उर्फ ​​देवकी अंतरजनम दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक को दो लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया.

डिवीजन बेंच का फैसला अभियोजन पक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है, जिसने कोझिकोड अतिरिक्त सत्र न्यायालय के इस निष्कर्ष को चुनौती दी थी कि हत्या का आरोप कायम नहीं रह सकता. हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष कि अभियुक्त का इरादा केवल बच्ची को अनुशासित करना था और उसकी मृत्यु का कारण बनना उसका उद्देश्य नहीं था, गलत था.

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट ने मेडिकल साक्ष्य पर उचित रूप से विचार नहीं किया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बचाव पक्ष की दलीलों को अनावश्यक महत्व दिया गया. खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि साक्ष्य स्पष्ट रूप से अभियुक्तों के बीच साझा इरादे की ओर इशारा करते हैं और निचली अदालत साक्ष्यों का मूल्यांकन करने में विफल रही है. इसने आगे कहा कि हत्या के आरोप में निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखना न्याय की गंभीर विफलता होगी.

कोर्ट ने कहा कि दंपत्ती बच्चे की मृत्यु के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल रहे तथा उनकी इस दलील को खारिज कर दिया कि बच्चे की मृत्यु दौरा पड़ने के कारण हुई थी. यह मामला 29 अप्रैल, 2013 को अदिति एस नंबूदरी की मृत्यु के इर्द-गिर्द घूमता है. अदिति और उसका दस वर्षीय भाई सुब्रमण्यम नंबूदरी की पहली शादी से पैदा हुए बच्चे थे; उनकी मां की सड़क हादसे में मौत हो गई थी. नंबूदरी ने 2011 में रामला बेगम (जिन्होंने बाद में धर्म परिवर्तन किया और देवकी अंतरजनम नाम लिया) से शादी की.