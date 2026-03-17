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केरल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पूर्व मंत्री, सजा पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार

यह मामला उस समय का है जब एंटनी राजू वकील थे. ड्रग तस्करी के आरोपी को बचाने के लिए सबूत से छेड़छाड़ किया था.

Ex Minister Antony Raju
पूर्व मंत्री एंटनी राजू. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2026 at 6:58 PM IST

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एर्नाकुलम (केरल): केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व मंत्री और 'जनाधिपत्य केरल कांग्रेस' के नेता एंटनी राजू की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी सजा और तीन साल के कारावास पर रोक लगाने की मांग की थी. हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करने का मतलब है कि पूर्व मंत्री को मौजूदा कार्यकाल के लिए चुनावी दौड़ से बाहर रहना होगा.

न्यायमूर्ति सी. जयचंद्रन की एकल पीठ द्वारा दिए गए इस आदेश ने प्रभावी रूप से एंटनी राजू के चुनाव लड़ने की संभावनाओं को समाप्त कर दिया है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी अयोग्यता अभी भी लागू है. चूंकि अदालत ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, इसलिए नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने वाली कानूनी बाधा बनी हुई है, जिससे उनकी पार्टी और एलडीएफ (LDF) दोनों के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया है.

यह मामला उस समय का है जब एंटनी राजू एक जूनियर वकील थे. उन पर एक ड्रग तस्करी मामले में शामिल एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को बचाने के लिए मुख्य सबूत, एक अंडरगारमेंट के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था. हालांकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि सबूतों के साथ किसने और कहां छेड़छाड़ की, इसे साबित करने के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है. लेकिन अदालत ने न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप से जुड़ी इन शिकायतों की गंभीरता को स्वीकार किया.

ट्रायल के दौरान, हाई कोर्ट ने पहले प्रत्यक्ष गवाहों की कमी और साजिश में वरिष्ठ वकील को शामिल न करने के कारणों पर सवाल उठाए थे. इसके बावजूद, अंतिम फैसले में सबूतों के साथ की गई छेड़छाड़ की गंभीरता को प्राथमिकता दी गई, जिसके परिणामस्वरूप उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया.

इस फैसले के साथ, एंटनी राजू MLA बनने के लिए अयोग्य बने रहेंगे, क्योंकि नेदुमंगद अदालत द्वारा सुनाई गई शुरुआती सजा के बाद उन्होंने पहले ही अपनी विधायकी खो दी थी. इस अदालती फैसले ने एलडीएफ को तिरुवनंतपुरम सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र के लिए तुरंत एक नए उम्मीदवार की तलाश करने पर मजबूर कर दिया है, जिसे अदालत से अनुकूल फैसले की उम्मीद में खाली रखा गया था.

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