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केरल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पूर्व मंत्री, सजा पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार

एर्नाकुलम (केरल): केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व मंत्री और 'जनाधिपत्य केरल कांग्रेस' के नेता एंटनी राजू की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी सजा और तीन साल के कारावास पर रोक लगाने की मांग की थी. हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करने का मतलब है कि पूर्व मंत्री को मौजूदा कार्यकाल के लिए चुनावी दौड़ से बाहर रहना होगा.

न्यायमूर्ति सी. जयचंद्रन की एकल पीठ द्वारा दिए गए इस आदेश ने प्रभावी रूप से एंटनी राजू के चुनाव लड़ने की संभावनाओं को समाप्त कर दिया है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी अयोग्यता अभी भी लागू है. चूंकि अदालत ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, इसलिए नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने वाली कानूनी बाधा बनी हुई है, जिससे उनकी पार्टी और एलडीएफ (LDF) दोनों के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया है.

यह मामला उस समय का है जब एंटनी राजू एक जूनियर वकील थे. उन पर एक ड्रग तस्करी मामले में शामिल एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को बचाने के लिए मुख्य सबूत, एक अंडरगारमेंट के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था. हालांकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि सबूतों के साथ किसने और कहां छेड़छाड़ की, इसे साबित करने के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है. लेकिन अदालत ने न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप से जुड़ी इन शिकायतों की गंभीरता को स्वीकार किया.