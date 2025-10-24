केरल उच्च न्यायालयः मोहनलाल के हाथी दांत रखने को वैध बनाने वाला सरकारी आदेश अवैध
आयकर विभाग ने अगस्त 2011 में, एर्नाकुलम स्थित मोहनलाल के घर पर छापेमारी के दौरान चार हाथी दांत बरामद किए थे.
तिरुवनंतपुरमः केरल उच्च न्यायालय ने हाथी दांत रखने के मामले में अभिनेता मोहनलाल और राज्य सरकार को झटका दिया है. न्यायालय ने उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें मोहनलाल के हाथी दांत रखने को वैध घोषित किया गया था. न्यायालय ने सरकार को एक नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है.
न्यायमूर्ति डॉ. ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति पी.जी. अजितकुमार की खंडपीठ ने बताया कि सरकार के निर्णय में कई गंभीर खामियां थीं. पीठ ने कहा कि हाथी दांत रखने की घोषणा करने के लिए व्यक्तियों को माफी देने वाली 2015 की सरकारी अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं की गई थी, जिससे बाद की कार्रवाइयां अनियमित हो गईं.
यह फैसला एर्नाकुलम निवासी ए.ए. पॉलोज द्वारा दायर याचिका की सुनवाई में दिया गया. जिसमें, मोहनलाल के आवास से जब्त हाथी दांत के लिए जारी किए गए स्वामित्व प्रमाण पत्र की वैधता को चुनौती दी थी.
मामले की पृष्ठभूमिः
अगस्त 2011 में, आयकर विभाग ने एर्नाकुलम के थेवारा स्थित मोहनलाल के घर पर छापेमारी के दौरान चार हाथी दांत बरामद किए थे. उस समय, अभिनेता के पास कोई वैध लाइसेंस या स्वामित्व प्रमाणपत्र नहीं था. बाद में मोहनलाल ने बताया कि उन्होंने ये दांत 65 हजार रुपये में खरीदे थे. कोडानाड वन प्रभाग ने जून 2012 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज किया.
इसके बाद, मामला रद्द कर दिया गया. सरकार ने बाद में नियमों में संशोधन किया और तत्कालीन वन मंत्री तिरुवंचूर राधाकृष्णन के नेतृत्व में 2015 में शुरू की गई माफी योजना के तहत, व्यक्तियों को अपंजीकृत हाथीदांत वस्तुओं की घोषणा करने की अनुमति दी. 16 जनवरी, 2016 को, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने मोहनलाल को 2011 में जब्त किए गए हाथीदांतों पर मालिकाना हक प्रदान किया.
याचिकाकर्ता के तर्कः
याचिकाकर्ता ए.ए. पॉलोज ने इस आदेश और उसके बाद की सरकारी कार्रवाई को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि मोहनलाल ने कानून का उल्लंघन नहीं किया है और तर्क दिया कि ये दांत पालतू हाथी के थे, इसलिए ये वन्यजीव अधिनियम का उल्लंघन नहीं करते.
अदालत ने क्या कहाः
अदालत ने सरकार के रुख की कड़ी आलोचना की और सवाल किया कि क्या किसी आम नागरिक के साथ भी ऐसी ही नरमी बरती जाती. न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि "अगर वह आम आदमी होता, तो अब तक जेल में होता." पीठ ने कहा कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए.
अदालत के हस्तक्षेप के बाद, वन विभाग को मामले के प्रारंभिक पंजीकरण के सात साल बाद, 2019 में, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत मोहनलाल को पहला आरोपी बनाते हुए आरोपपत्र दाखिल करना पड़ा. पेरुम्बवूर मजिस्ट्रेट अदालत को अभियोजन में हुई इतनी देरी के बारे में स्पष्टीकरण देने का भी निर्देश दिया गया.
मोहनलाल ने दायर की थी याचिकाः
बाद में मोहनलाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर निचली अदालत द्वारा सरकार को मामला वापस लेने की अनुमति देने से इनकार करने के फैसले को रद्द करने की मांग की. जिसमें तर्क दिया गया था कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं. पी.एन. कृष्णकुमार, जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर अभिनेता को हाथी दांत सौंपा था, ने भी इसी तरह की याचिका दायर की थी.
