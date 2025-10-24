ETV Bharat / bharat

केरल उच्च न्यायालयः मोहनलाल के हाथी दांत रखने को वैध बनाने वाला सरकारी आदेश अवैध

तिरुवनंतपुरमः केरल उच्च न्यायालय ने हाथी दांत रखने के मामले में अभिनेता मोहनलाल और राज्य सरकार को झटका दिया है. न्यायालय ने उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें मोहनलाल के हाथी दांत रखने को वैध घोषित किया गया था. न्यायालय ने सरकार को एक नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति डॉ. ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति पी.जी. अजितकुमार की खंडपीठ ने बताया कि सरकार के निर्णय में कई गंभीर खामियां थीं. पीठ ने कहा कि हाथी दांत रखने की घोषणा करने के लिए व्यक्तियों को माफी देने वाली 2015 की सरकारी अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं की गई थी, जिससे बाद की कार्रवाइयां अनियमित हो गईं.

यह फैसला एर्नाकुलम निवासी ए.ए. पॉलोज द्वारा दायर याचिका की सुनवाई में दिया गया. जिसमें, मोहनलाल के आवास से जब्त हाथी दांत के लिए जारी किए गए स्वामित्व प्रमाण पत्र की वैधता को चुनौती दी थी.

मामले की पृष्ठभूमिः

अगस्त 2011 में, आयकर विभाग ने एर्नाकुलम के थेवारा स्थित मोहनलाल के घर पर छापेमारी के दौरान चार हाथी दांत बरामद किए थे. उस समय, अभिनेता के पास कोई वैध लाइसेंस या स्वामित्व प्रमाणपत्र नहीं था. बाद में मोहनलाल ने बताया कि उन्होंने ये दांत 65 हजार रुपये में खरीदे थे. कोडानाड वन प्रभाग ने जून 2012 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज किया.

इसके बाद, मामला रद्द कर दिया गया. सरकार ने बाद में नियमों में संशोधन किया और तत्कालीन वन मंत्री तिरुवंचूर राधाकृष्णन के नेतृत्व में 2015 में शुरू की गई माफी योजना के तहत, व्यक्तियों को अपंजीकृत हाथीदांत वस्तुओं की घोषणा करने की अनुमति दी. 16 जनवरी, 2016 को, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने मोहनलाल को 2011 में जब्त किए गए हाथीदांतों पर मालिकाना हक प्रदान किया.

याचिकाकर्ता के तर्कः