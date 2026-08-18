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केरल विधानसभा में तोड़फोड़ मामले पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, महिला विधायकों से मारपीट का केस खारिज

केरल हाई कोर्ट ने 2015 के ऐतिहासिक विधानसभा हंगामा मामले में यूडीएफ विधायकों पर दर्ज महिला उत्पीड़न का केस खारिज कर दिया है.

kerala High Court
केरल हाई कोर्ट. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2026 at 3:05 PM IST

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एर्नाकुलम: केरल हाई कोर्ट ने विधायकों पर कथित हमले से जुड़े मामले को खारिज कर दिया है. पूर्व यूडीएफ (UDF) विधायक ए.टी. जॉर्ज के बरी होने के बाद इस पूरे मामले को समाप्त कर दिया गया. अदालत ने साफ किया कि यूडीएफ नेताओं के खिलाफ महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने समेत अन्य जो भी आरोप लगाए गए थे, वे टिकने योग्य नहीं हैं.

जस्टिस सी.एस. डायस की अगुवाई वाली पीठ ने यह निर्णायक फैसला सुनाया. पूर्व विधायक के. शिवदासन नायर, डोमिनिक प्रेजेंटेशन और एम.ए. वाहीद को हाई कोर्ट पहले ही इस मामले से दोषमुक्त कर चुका था. इस मामले में ए.टी. जॉर्ज ही एकमात्र आरोपी बचे थे. अब उनके भी बरी होने के साथ ही, वामपंथी दल (LDF) द्वारा दर्ज कराया गया यह मामला पूरी तरह से शून्य हो गया है.

यह घटना 13 मार्च 2015 की है, जब तत्कालीन वित्त मंत्री के.एम. मणि को बजट पेश करने से रोकने के लिए वामपंथी विधायकों ने विधानसभा के भीतर भारी हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया था. इस दौरान मंत्री वी. शिवनकुमार, ई.पी. जयराजन, के.टी. जलील, के. अजीत, के. कुंजअहमद और सी.के. सदाशिवन कथित रूप से अध्यक्ष (स्पीकर) के मंच पर चढ़ गए थे, कुर्सियां पलट दी थीं और विधानसभा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था.

जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद, हंगामे के दौरान यूडीएफ (UDF) विधायकों द्वारा वामपंथी महिला विधायकों के साथ मारपीट करने के आरोप लगाते हुए एक और जवाबी मामला दर्ज कराया गया था.

यूडीएफ नेताओं ने हाई कोर्ट का रुख करते हुए कहा था कि यह मामला टिकने योग्य नहीं है और ऐसी कोई मारपीट नहीं हुई थी. उन्होंने अदालत को बताया कि उस अफरा-तफरी के माहौल में केवल कोहनियां आपस में छू गई थीं और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था. यूडीएफ की मुख्य दलील यह थी कि पहले मामले के असर को कम करने के लिए ही यह दूसरा झूठा मामला गढ़ा गया था. अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार कर लिया.

फिर से जांच की याचिका खारिज

इस बीच, हाई कोर्ट ने के. कुंजअहमद द्वारा दायर उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें विधानसभा हंगामे के मामले और महिला विधायकों से मारपीट के मामले की एक साथ सुनवाई करने की मांग की गई थी. अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि मारपीट का मामला पहले ही रद्द हो चुका है, इसलिए दोनों मामले अब एक साथ अस्तित्व में नहीं हैं, जिससे एक साथ सुनवाई की मांग का कोई मतलब नहीं रह जाता. इसके परिणामस्वरूप, वामपंथी नेताओं को विधानसभा हंगामे के मामले में मुकदमे का सामना करना ही होगा, जिसकी सुनवाई आगामी सितंबर महीने में होने वाली है.

इससे पहले वामपंथी नेताओं ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी, जहां उन्होंने विधानसभा के भीतर की गई कार्रवाइयों के लिए संसदीय विशेषाधिकारों (parliamentary privileges) के तहत छूट मांगी थी. इस दलील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं को मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया था. ऐसे में हाई कोर्ट का यह ताजा फैसला वामपंथी नेताओं के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है.

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