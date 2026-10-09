एक्सालॉजिक केस : केरल हाई कोर्ट का पूर्व सीएम पिनाराई विजयन और उनके परिवार के खिलाफ FIR करने का आदेश
हाई कोर्ट ने कथित रिश्वत मामले में पूर्व सीएम विजयन व उनकी बेटी और पीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है.
Published : October 9, 2026 at 4:32 PM IST
एर्नाकुलम (केरल): विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को बड़ा झटका देते हुए, केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) से जुड़े कथित रिश्वत मामले में उनकी बेटी वीना टी और पीए मोहम्मद रियास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है.
सार्वजनिक कार्यकर्ता के एम शाहजहां की याचिका को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए, जस्टिस ए बदरुद्दीन ने ईडी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर जांच का आदेश दिया.
कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ राज्य सरकार की दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया. सरकार का कहना था कि शुरुआती जांच के बाद सबूत सामने आने पर ही केस फाइल किया जाना चाहिए.
एडवोकेट जनरल की कानूनी सलाह के आधार पर, राज्य द्वारा बनाई गई एक विशेष जांच टीम इस मामले की 14 दिन की शुरुआती जांच कर रही थी. इन दलीलों को खारिज करते हुए, हाई कोर्ट ने ईडी की रिपोर्ट को एक औपचारिक जांच रिपोर्ट माना और तुरंत मामला दर्ज करने का आदेश दिया.
हाई कोर्ट ने ईडी की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में मंगाई थी और उसकी विस्तार में जांच की थी, जिसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए काफी सबूत और जानकारी मिली थी. केस दर्ज करने का निर्देश देकर, कोर्ट ने सरकार को मिली कानूनी सलाह को नजरअंदाज कर दिया, जिससे जांच को शुरुआती जांच तक सीमित करने के राज्य के कदम पर असर पड़ा.
यह मामला उन आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है कि वीना की आईटी फर्म एक्सालॉजिक को प्राइवेट मिनरल कंपनी सीएमआरएल से बिना कोई सर्विस दिए महीने का भुगतान मिला.
केंद्रीय एजेंसियों ने आयकर विभाग के अंतरिम सेटलमेंट बोर्ड के नतीजों के आधार पर पहले ही जांच शुरू कर दी थी, जिसमें पता चला कि एक्सालॉजिक को बिना कोई आईटी सर्विस दिए लगभग 1.72 करोड़ रुपये मिले थे.
इन खुलासों के बाद, गंभीर धोखाधड़ी की जांच ऑफिस और ईडी ने जांच अपने हाथ में ले ली. इस फैसले से पिनाराई विजयन और उनके परिवार के लिए गंभीर राजनीतिक और कानूनी संकट पैदा हो गया है.
एक बार एफआईआर रजिस्टर हो जाने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय अपनी जांच तेज करने के लिए एक नई प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकता है.
इससे पहले, केंद्रीय एजेंसी को सीएमआरएल एक्सालॉजिक डील के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच को आगे बढ़ाने में कुछ कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ा था, जो अब नए ईसीआईआर के साथ पूरी तरह से दूर हो जाएंगी. अगर सतर्कता विभाग ने एफआईआर दर्ज कर ली होती, तब भी ईडी नई ईसीआईआर फाइल कर सकता था. कोर्ट के मौजूदा निर्देश के साथ, जांच विजयन, रियास और वीना से आगे बढ़कर कई दूसरे लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे बड़े राजनीतिक नतीजे हो सकते हैं.
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