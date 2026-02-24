ETV Bharat / bharat

'द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' में केरल को गलत तरीके से दिखाया गया - केरल हाईकोर्ट

कोच्चि : फिल्म "द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड" रिलीज होगी या नहीं, इसका फैसला हाईकोर्ट करेगा. फिल्म में केरल को गलत तरीके से दर्शाने का आरोप लगा है. मंगलवार को हुई सुनवाई में केरल हाईकोर्ट ने कहा कि इस फिल्म में केरल जैसे राज्य को गलत तरीके से दर्शाया गया है, जहां हर कोई सांप्रदायिक सद्भाव में रहता है. फिल्म का टीजर रिलीज किया जा चुका है.

कोर्ट ने कहा कि यदि फिल्म में केरल के नाम का उपयोग किया गया, तो बहुत संभव है कि राज्य में सांप्रदायिक तनाव फैल जाए. जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने "द केरल स्टोरी 2- गोज बियॉन्ड" को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए दिए गए प्रमाण पत्र को रद्द करने के अनुरोध वाली तीन अलग-अलग याचिकाओं पर दलीलें सुनते हुए यह टिप्पणी की.

सुनवाई के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर की ओर से दलील दी गई कि वह टीजर हटाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि टीजर से जो भ्रम हुआ है, वह उसे वापस लेने को तैयार हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी. फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होनी है. विवाद का निपटारा करने के लिए कोर्ट फिल्म को देख सकती है. हालांकि, इस पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है. कोर्ट ने सेंसर बोर्ड से जरूर पूछा कि क्या फिल्म सभी अनिवार्य दिशा निर्देशों का अनुपालन करती है या नहीं.

याचिका कन्नूर जिले के कन्नवम निवासी श्रीदेव नंबूदरी ने दायर की है. उन्होंने पिछले सप्ताह रिट याचिका दाखिल की थी. उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह को प्रतिवादी बनाया है. दो और लोगों ने फिल्म की रिलीज रोकने के लिए याचिका लगाई है. फिल्म के प्रमाणन को रद्द करने के अलावा याचिका में इसके नाम पर पुनर्विचार सहित कुछ संशोधनों का भी अनुरोध किया गया है.

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि फिल्म को कथित तौर पर सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत वैधानिक आदेश का उचित अनुपालन किए बिना सीबीएफसी द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणपत्र दिया गया.