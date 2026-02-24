'द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' में केरल को गलत तरीके से दिखाया गया - केरल हाईकोर्ट
केरल स्टोरी में केरल जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य को गलत तरीके से दर्शाया गया है, हाईकोर्ट ने की टिप्पणी.
Published : February 24, 2026 at 5:48 PM IST
कोच्चि : फिल्म "द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड" रिलीज होगी या नहीं, इसका फैसला हाईकोर्ट करेगा. फिल्म में केरल को गलत तरीके से दर्शाने का आरोप लगा है. मंगलवार को हुई सुनवाई में केरल हाईकोर्ट ने कहा कि इस फिल्म में केरल जैसे राज्य को गलत तरीके से दर्शाया गया है, जहां हर कोई सांप्रदायिक सद्भाव में रहता है. फिल्म का टीजर रिलीज किया जा चुका है.
कोर्ट ने कहा कि यदि फिल्म में केरल के नाम का उपयोग किया गया, तो बहुत संभव है कि राज्य में सांप्रदायिक तनाव फैल जाए. जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने "द केरल स्टोरी 2- गोज बियॉन्ड" को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए दिए गए प्रमाण पत्र को रद्द करने के अनुरोध वाली तीन अलग-अलग याचिकाओं पर दलीलें सुनते हुए यह टिप्पणी की.
सुनवाई के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर की ओर से दलील दी गई कि वह टीजर हटाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि टीजर से जो भ्रम हुआ है, वह उसे वापस लेने को तैयार हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी. फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होनी है. विवाद का निपटारा करने के लिए कोर्ट फिल्म को देख सकती है. हालांकि, इस पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है. कोर्ट ने सेंसर बोर्ड से जरूर पूछा कि क्या फिल्म सभी अनिवार्य दिशा निर्देशों का अनुपालन करती है या नहीं.
याचिका कन्नूर जिले के कन्नवम निवासी श्रीदेव नंबूदरी ने दायर की है. उन्होंने पिछले सप्ताह रिट याचिका दाखिल की थी. उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह को प्रतिवादी बनाया है. दो और लोगों ने फिल्म की रिलीज रोकने के लिए याचिका लगाई है. फिल्म के प्रमाणन को रद्द करने के अलावा याचिका में इसके नाम पर पुनर्विचार सहित कुछ संशोधनों का भी अनुरोध किया गया है.
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि फिल्म को कथित तौर पर सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत वैधानिक आदेश का उचित अनुपालन किए बिना सीबीएफसी द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणपत्र दिया गया.
शिकायत फिल्म के टीजर और ट्रेलर से उत्पन्न हुई है. इसमें कई राज्यों की महिलाओं से जुड़ी कहानियों को दर्शाया गया है. लेकिन नाम में केरल का उपयोग किया गया है. फिल्म में आतंकवाद, जबरन धर्मांतरण और जनसांख्यिकीय षड्यंत्र की कथित घटनाओं को केरल राज्य से जोड़े जाने का आरोप है.
फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह ने कहा कि कहानी वास्तविक जीवन की घटनाओं और दर्ज अदालती मामलों से प्रेरित है. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य उन मुद्दों को उजागर करना है, जिन्हें वे "ईश्वर के अपने देश" से जड़ से मिटाना चाहते हैं.
फिल्म के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने फिल्म की प्रामाणिकता का पुरजोर बचाव करते हुए आलोचकों को कहानी में किसी भी प्रकार की असत्यता साबित करने की चुनौती दी है. उन्होंने घोषणा की कि यदि गलत सूचना के आरोप सही साबित होते हैं, तो वे फिल्म निर्माण हमेशा के लिए छोड़ देंगे. सिंह ने दावा किया कि यह सीक्वल पूरी ईमानदारी से, व्यापक शोध और सामाजिक मुद्दों पर वृत्तचित्र बनाने के अपने पूर्व अनुभव के आधार पर बनाया गया है.
इसके ठीक विपरीत याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि फिल्म में केरल का गलत तरीके से चित्रण किया गया है. फिल्म में पूरे क्षेत्र की आबादी को कलंकित करने, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और सांप्रदायिक व क्षेत्रीय वैमनस्य भड़काने की क्षमता है.
