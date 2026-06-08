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केरल हाई कोर्ट के जज ने अभिनेत्री अटैक केस में मेमोरी कार्ड की जांच से खुद को अलग किया

एर्नाकुलम (केरल): केरल हाई कोर्ट के जस्टिस ने अभिनेत्री पर हमले के मामले में मेमोरी कार्ड की गैर-कानूनी जांच की जांच की मांग वाली याचिका पर विचार करने से खुद को अलग कर लिया है. जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन ने खुद को इस केस से अलग कर लिया है. पीड़ित की याचिका पर अब दूसरी बेंच विचार करेगी.

इससे पहले, जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन ने मेमोरी कार्ड के मुद्दे के बारे में शिकायत दर्ज की थी, जब वे न्यायिक रजिस्ट्रार थे. इस डेवलपमेंट के बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया. पीड़ित ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें मेमोरी कार्ड के लीक होने की दोबारा जांच की मांग की गई, जो अभिनेत्री अटैक केस में एक अहम सबूत है.

उन्होंने मामले में तोड़फोड़ की जांच की भी मांग की है. यह याचिका सीनियर वकील वृंदा ग्रोवर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी. पीड़िता ने अनुरोध किया है कि पिछली जांच रिपोर्ट रद्द कर दी जाए.

दूसरी मांगों में हाई कोर्ट की देखरेख में साइबर एक्सपर्ट्स वाली एक एसआईटी बनाना और मामले की दोबारा जांच शामिल है.

प्रधान सत्र न्यायालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि अंगमाली मजिस्ट्रेट लीना रशीद ने 9 जनवरी, 2018 की रात को, जिला कोर्ट के बेंच क्लर्क महेश ने 13 दिसंबर, 2018 को और ट्रायल कोर्ट के चीफ जस्टिस ताजुदीन ने 19 जुलाई, 2021 को इस मामले में गैर-कानूनी तरीके से मेमोरी कार्ड खोला और उसकी जांच की.

जिला प्रधान सत्र न्यायालय के जज हनी एम. वर्गीस ने हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एक फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की. पीड़ित ने इस रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की है, उनका आरोप है कि यह एकतरफा है.