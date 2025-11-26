ETV Bharat / bharat

'पहले पैसा जमा कराओ, फिर होगा इलाज'...अस्पताल की मनमानी पर केरल हाईकोर्ट सख्त

केरल में प्राइवेट अस्पताल अब रिकॉर्ड नहीं छिपा सकते या इमरजेंसी केयर से मना नहीं कर सकते.

Kerala High Court
केरल हाईकोर्ट. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 26, 2025 at 7:48 PM IST

3 Min Read
एर्नाकुलम: केरल हाई कोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं. जिसमें कहा गया है कि एडवांस फीस न देने की वजह से मेडिकल केयर देने से मना नहीं किया जा सकता. डिवीजन बेंच ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) और प्राइवेट हॉस्पिटल मैनेजमेंट एसोसिएशन की अपील खारिज कर दी. पहले के सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें मरीजों के अधिकारों और ट्रांसपेरेंसी को प्राथमिकता दी गई थी.

कोर्ट ने कहा कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, हेल्दी जिदगी जीने के संवैधानिक अधिकार का जरूरी हिस्सा है. नए निर्देशों के तहत, अस्पतालों को अपने एंट्रेंस और अपनी वेबसाइट पर इलाज के रेट का डिटेल्ड शेड्यूल और डॉक्टरों की प्रोफेशनल डिटेल्स दिखाना ज़रूरी है. बेंच ने कहा कि अस्पताल जान बचाने वाली संस्थाओं के तौर पर काम करते हैं और सिर्फ कमर्शियल ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर काम नहीं कर सकते, जहां कीमतें कस्टमर से छिपाई जाती हैं.

'पहले भुगतान' का अंतः

एक गंभीर मानवीय चिंता को देखते हुए, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस में टेक्निकल वजहों या पैसे की कमी की वजह से देरी नहीं होनी चाहिए या मना नहीं किया जाना चाहिए. इस निर्देश का मकसद "गोल्डन आवर" को बचाना है, जो जान बचाने का सबसे ज़रूरी मौका होता है. अक्सर यह तब खत्म हो जाता है जब हॉस्पिटल भर्ती करने से पहले एडवांस पेमेंट पर जोर देता है.

इसके अलावा, कोर्ट ने मेडिकल रिकॉर्ड को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद को सुलझाया. कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, जिसमें एक्स-रे और स्कैन रिपोर्ट शामिल हैं, मरीज की प्रॉपर्टी हैं. डिस्चार्ज होने पर उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए. इन डॉक्यूमेंट्स को रोकना, जो फॉलो-अप ट्रीटमेंट और इंश्योरेंस क्लेम के लिए जरूरी हैं, अलाउड नहीं होगा.

शिकायत निवारणः

जवाबदेही पक्की करने के लिए, हाई कोर्ट ने सभी प्राइवेट मेडिकल जगहों को एक फंक्शनल शिकायत सुलझाने का सिस्टम बनाने का निर्देश दिया है, जिसमें मरीज़ों के लिए एक खास हेल्प डेस्क भी शामिल है. कोर्ट ने चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य विभाग और लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट बॉडीज द्वारा लाइसेंस कैंसल किए जाने की संभावना भी शामिल है.

मरीजों का शोषण रुकेगाः

इस फैसले को हॉस्पिटल बिलिंग में पारदर्शिता को रोकने और मरीज़ों के शोषण को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. डॉक्टर की क्वालिफिकेशन और ड्यूटी के घंटे बताना ज़रूरी करके, इस आदेश का मकसद इलाज करने वाले अयोग्य लोगों के काम पर भी रोक लगाना है. इन निर्देशों को लागू करने की ज़िम्मेदारी अब राज्य के अधिकारियों पर है, जिन्हें उन संस्थानों के खिलाफ़ कार्रवाई करने का अधिकार है.

