रेप केस: केरल हाई कोर्ट ने विधायक राहुल ममकूटाथिल अग्रिम जमानत दी

विधायक को मामले में जांच में पूरा सहयोग करने पर प्राथमिक केस में गिरफ्तारी से संरक्षण मिल गया है.

Kerala High Court Grants Anticipatory Bail to Rahul Mamkootathil MLA with Strict Conditions
केरल हाई कोर्ट ने विधायक राहुल ममकूटाथिल अग्रिम जमानत दी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 12, 2026 at 2:56 PM IST

एर्नाकुलम: केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटाथिल को उनके खिलाफ दर्ज तीन रेप केस में से पहले मामले में अग्रिम जमानत दे दी. हाई कोर्ट ने विधायक को अग्रिम जमानत देते हुए कई सख्त शर्तें भी लगाईं, जिसमें उन्हें पोटेंसी टेस्ट करवाने का निर्देश भी शामिल है.

कोर्ट ने विधायक राहुल ममकूटाथिल को अपना मोबाइल फोन और पासपोर्ट जांच अधिकारियों को जमा करने का आदेश दिया और कहा कि वह लगातार तीन दिनों तक सुबह से शाम तक पूछताछ के लिए जांच टीम के सामने पेश हों.

हाई कोर्ट का दखल तब आया जब तिरुवनंतपुरम सेशंस कोर्ट ने पहले उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कार्रवाई के दौरान, राहुल ममकूटाथिल ने दलील दी कि आरोपों में प्रोसीजरल मेरिट (प्रक्रियात्मक योग्यता) की कमी थी और वे एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा थे.

उन्होंने यह भी कहा था कि अगर उनकी दलीलें कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाईं तो वे सरेंडर करने को तैयार हैं. हालांकि कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (FIS) में लगाए गए आरोप, जिसमें जबरन यौन संबंध, गर्भपात के लिए दबाव डालना और वाट्सएप चैट पर धमकी देना शामिल है, गंभीर थे. लेकिन इसने सहमति से बने रिश्ते के कानूनी असर पर भी सवाल उठाए, क्योंकि शिकायत करने वाली शादीशुदा थी और याचिकाकर्ता अविवाहित था.

अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध किया, विधायक के सामाजिक प्रभाव और सर्वाइवर के खिलाफ चल रहे साइबर-अटैक का जिक्र करते हुए, जिसके कारण पहले ही 36 अलग-अलग केस रजिस्टर हो चुके हैं. हालांकि, डिफेंस ने कहा कि रिश्ता पूरी तरह से आपसी सहमति से था और आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे.

यह कानूनी जीत हाल ही में, जिसमें राहुल को पठानमथिट्टा जिला सत्र अदालत ने एक तीसरे रेप केस में जमानत दी थी, जिसमें एक नॉन-रेसिडेंट केरल की महिला शामिल थी. वह दो हफ्ते से ज्यादा हिरासत में रहा था. हाई कोर्ट के इस आदेश के साथ, विधायक को मामले में जांच में पूरा सहयोग करने पर प्राथमिक केस में गिरफ्तारी से संरक्षण मिल गया है.

