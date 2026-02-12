ETV Bharat / bharat

रेप केस: केरल हाई कोर्ट ने विधायक राहुल ममकूटाथिल अग्रिम जमानत दी

एर्नाकुलम: केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटाथिल को उनके खिलाफ दर्ज तीन रेप केस में से पहले मामले में अग्रिम जमानत दे दी. हाई कोर्ट ने विधायक को अग्रिम जमानत देते हुए कई सख्त शर्तें भी लगाईं, जिसमें उन्हें पोटेंसी टेस्ट करवाने का निर्देश भी शामिल है.

कोर्ट ने विधायक राहुल ममकूटाथिल को अपना मोबाइल फोन और पासपोर्ट जांच अधिकारियों को जमा करने का आदेश दिया और कहा कि वह लगातार तीन दिनों तक सुबह से शाम तक पूछताछ के लिए जांच टीम के सामने पेश हों.

हाई कोर्ट का दखल तब आया जब तिरुवनंतपुरम सेशंस कोर्ट ने पहले उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कार्रवाई के दौरान, राहुल ममकूटाथिल ने दलील दी कि आरोपों में प्रोसीजरल मेरिट (प्रक्रियात्मक योग्यता) की कमी थी और वे एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा थे.

उन्होंने यह भी कहा था कि अगर उनकी दलीलें कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाईं तो वे सरेंडर करने को तैयार हैं. हालांकि कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (FIS) में लगाए गए आरोप, जिसमें जबरन यौन संबंध, गर्भपात के लिए दबाव डालना और वाट्सएप चैट पर धमकी देना शामिल है, गंभीर थे. लेकिन इसने सहमति से बने रिश्ते के कानूनी असर पर भी सवाल उठाए, क्योंकि शिकायत करने वाली शादीशुदा थी और याचिकाकर्ता अविवाहित था.