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सेंट्रल जेल के अंदर भाजपा का यह पार्षद लेगा पद की शपथ, जानिए क्या है पूरा मामला

तिरुवनंतपुरमः एक अनोखे कानूनी और प्रशासनिक कदम के तहत, केरल उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम के भाजपा पार्षद आर. सुगाथन का शपथ ग्रहण समारोह विय्यूर सेंट्रल जेल के अंदर आयोजित किया जाए. यह समारोह मंगलवार सुबह 11:00 बजे जेल अधीक्षक के कमरे में होना तय हुआ है. राज्य के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी चुने हुए प्रतिनिधि को जेल के अंदर पद की शपथ दिलाई जाएगी.

न्यायाधीश पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने यह अंतिम आदेश राज्य सरकार के उस कड़े रुख के बाद जारी किया, जिसमें कहा गया था कि सुगाथन को अस्थायी रूप से रिहा नहीं किया जा सकता. सुगाथन को फिलहाल 'केरल असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' (कापा - KAAPA) के तहत एहतियातन हिरासत में रखा गया है.

हाई कोर्ट ने इस स्थिति को बेहद असाधारण बताया. सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सरकार के विरोध पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करना और शपथ ग्रहण की अनुमति देना सही नहीं था? कोर्ट ने यह भी पूछा कि सुगाथन पर लगाए गए 'कापा' (KAAPA) के आरोप क्या उनके चुनाव जीतने से पहले के मामलों से जुड़े हैं.

इस बात पर जोर देते हुए कि जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया देखने का अधिकार है, कोर्ट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को इस घटना को कवर करने के लिए जेल के अंदर जाने की अनुमति दे दी. हालांकि, कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि कमरे के अंदर केवल जरूरी अधिकारियों को ही जाने दिया जाए, जिसमें तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सचिव भी शामिल हैं जो इस प्रक्रिया के लिए विय्यूर जेल जाएंगे. कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि यदि पार्षद समय पर शपथ नहीं ले पाते हैं, तो क्या इससे नगर निगम की सत्ताधारी व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा.

यह संकट हाई कोर्ट के उस पुराने फैसले से शुरू हुआ था, जिसने सुगाथन सहित भाजपा के 20 पार्षदों की शपथ को अमान्य घोषित कर दिया था. कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन पार्षदों ने एक से अधिक देवी-देवताओं के नाम पर शपथ लेकर आधिकारिक नियमों का उल्लंघन किया था. अदालत ने उन्हें दोबारा सही तरीके से शपथ लेने के लिए चार हफ्ते का समय दिया था. जहां अन्य 19 पार्षदों ने प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और अपना पद संभाल लिया, वहीं सुगाथन जेल में बंद होने के कारण ऐसा नहीं कर सके.