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सेंट्रल जेल के अंदर भाजपा का यह पार्षद लेगा पद की शपथ, जानिए क्या है पूरा मामला

केरल हाई कोर्ट ने भाजपा पार्षद आर. सुगाथन के लिए विय्यूर सेंट्रल जेल में शपथ ग्रहण कराने का ऐतिहासिक आदेश दिया है.

BJP Councillor R Sugathan
भाजपा का नवनिर्वाचित पार्षद आर. सुगाथन. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 13, 2026 at 9:55 PM IST

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तिरुवनंतपुरमः एक अनोखे कानूनी और प्रशासनिक कदम के तहत, केरल उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि तिरुवनंतपुरम नगर निगम के भाजपा पार्षद आर. सुगाथन का शपथ ग्रहण समारोह विय्यूर सेंट्रल जेल के अंदर आयोजित किया जाए. यह समारोह मंगलवार सुबह 11:00 बजे जेल अधीक्षक के कमरे में होना तय हुआ है. राज्य के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी चुने हुए प्रतिनिधि को जेल के अंदर पद की शपथ दिलाई जाएगी.

न्यायाधीश पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने यह अंतिम आदेश राज्य सरकार के उस कड़े रुख के बाद जारी किया, जिसमें कहा गया था कि सुगाथन को अस्थायी रूप से रिहा नहीं किया जा सकता. सुगाथन को फिलहाल 'केरल असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' (कापा - KAAPA) के तहत एहतियातन हिरासत में रखा गया है.

हाई कोर्ट ने इस स्थिति को बेहद असाधारण बताया. सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने सरकार के विरोध पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करना और शपथ ग्रहण की अनुमति देना सही नहीं था? कोर्ट ने यह भी पूछा कि सुगाथन पर लगाए गए 'कापा' (KAAPA) के आरोप क्या उनके चुनाव जीतने से पहले के मामलों से जुड़े हैं.

इस बात पर जोर देते हुए कि जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया देखने का अधिकार है, कोर्ट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को इस घटना को कवर करने के लिए जेल के अंदर जाने की अनुमति दे दी. हालांकि, कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि कमरे के अंदर केवल जरूरी अधिकारियों को ही जाने दिया जाए, जिसमें तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सचिव भी शामिल हैं जो इस प्रक्रिया के लिए विय्यूर जेल जाएंगे. कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि यदि पार्षद समय पर शपथ नहीं ले पाते हैं, तो क्या इससे नगर निगम की सत्ताधारी व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा.

यह संकट हाई कोर्ट के उस पुराने फैसले से शुरू हुआ था, जिसने सुगाथन सहित भाजपा के 20 पार्षदों की शपथ को अमान्य घोषित कर दिया था. कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन पार्षदों ने एक से अधिक देवी-देवताओं के नाम पर शपथ लेकर आधिकारिक नियमों का उल्लंघन किया था. अदालत ने उन्हें दोबारा सही तरीके से शपथ लेने के लिए चार हफ्ते का समय दिया था. जहां अन्य 19 पार्षदों ने प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और अपना पद संभाल लिया, वहीं सुगाथन जेल में बंद होने के कारण ऐसा नहीं कर सके.

समय सीमा खत्म होने पर अयोग्य घोषित होने का खतरा मंडरा रहा था, जिससे उनकी पार्षद सीट दांव पर लगी हुई थी. सुगाथन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक (DGP) को यह निर्देश देने की मांग की थी कि उन्हें शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए अस्थायी रूप से रिहा किया जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक दुश्मनी के कारण उनके काम में बाधा डाल रही है और उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें शपथ लेने से रोकना न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन है.

हालांकि नेदुमंगाड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हाल ही में उन्हें 'कापा' के आरोपों से जुड़े दो मामलों में एक दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन वह जमानत इस शर्त पर थी कि उन्हें पहले एहतियातन हिरासत से रिहा किया जाए. सुगाथन 9 जून से ही 'कापा' आदेश के तहत सलाखों के पीछे हैं, जिसके कारण उन्हें हाई कोर्ट में यह तत्काल अपील करनी पड़ी.

सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने उन कुछ ऑनलाइन चैनलों की कड़ी आलोचना की, जो अदालत के उस पुराने आदेश को लेकर सांप्रदायिक और धार्मिक मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसने शुरुआती शपथ ग्रहण को अमान्य घोषित कर दिया था. अदालत ने ऐसे अभियानों को समाज में एक खतरनाक चलन बताया.

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, मेयर वी.वी. राजेश ने कहा कि नगर निगम हाई कोर्ट के आदेश की आधिकारिक कॉपी मिलते ही औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर देगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा का राज्य और जिला नेतृत्व इस स्थिति पर पैनी नजर रख रहा है और सही समय पर आगे की कार्रवाई का फैसला करेगा.

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