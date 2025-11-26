ETV Bharat / bharat

केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसलाः वक्फ विवाद के बीच लैंड टैक्स वसूलने की दी अनुमति

डिवीजन बेंच ने यह आदेश पिछले सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए दिया, जिसमें प्रॉपर्टी को वक्फ लैंड बताया था.

Kerala High Court
केरल हाईकोर्ट. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 26, 2025 at 3:33 PM IST

एर्नाकुलम: केरल हाई कोर्ट ने विस्थापन के डर से जी रहे 600 से ज़्यादा परिवारों को बड़ी राहत दी है. रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मुनंबम के निवासियों से जमीन का टैक्स लेने की अंतरिम इजाजत दे दी है. यह फैसला इस विवाद में एक बड़ा मोड़ है कि क्या तटीय जमीन वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आती है.?

डिवीजन बेंच ने यह आदेश पिछले सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए जारी किया, जिसमें प्रॉपर्टी को वक्फ लैंड बताया गया था. अपने ऑब्ज़र्वेशन में, कोर्ट ने कहा कि 1950 का डीड, जिसके जरिए सिद्दीक सैत नाम के एक आदमी ने 404 एकड़ जमीन फारूक कॉलेज के मैनेजमेंट को ट्रांसफर की थी. पहली नजर में वक्फ एंडोमेंट के बजाय एक 'गिफ्ट डीड' लगता है.

मुनंबम लैंड प्रोटेक्शन काउंसिल की तरफ से पिटीशनर्स ने दलील दी कि ओरिजिनल डीड में एक "रिवर्सन क्लॉज" था. जिसमें यह कहा गया था कि अगर कॉलेज के एजुकेशनल मकसद के लिए जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो उसे वापस कर दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसा क्लॉज कानूनी तौर पर वक्फ प्रॉपर्टीज के साथ मेल नहीं खाता, जो हमेशा के लिए होती हैं और उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता.

क्या है विवादः

यह विवाद 2019 का है जब वक्फ बोर्ड ने जमीन को अपनी प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर कर लिया था, जिससे उन परिवारों के रेवेन्यू राइट्स पर असर पड़ा जिन्होंने सालों पहले कॉलेज मैनेजमेंट से जमीन खरीदी थी. सही टाइटल डीड होने के बावजूद, लोग कानूनी उलझन में थे. प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे पा रहे थे. लोन के लिए अपने घर गिरवी नहीं रख पा रहे थे, या कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर पा रहे थे.

राजनीतिक मुद्दा बन गयाः

यह मुद्दा हाल ही में एक बड़े पॉलिटिकल विवाद में बदल गया था, जिसमें कैथोलिक चर्च ने लोगों का साथ दिया था. वेलंकन्नी मठ चर्च में रिले हंगर स्ट्राइक चल रही हैं, जिससे परिवारों की बुरी हालत की ओर ध्यान गया है.

बढ़ते दबाव को देखते हुए, राज्य सरकार ने दखल दिया था. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक मीटिंग बुलाई और इस मुद्दे की स्टडी के लिए एक ज्यूडिशियल कमीशन बनाने का वादा किया. सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया था कि जब तक दावों को वेरिफाई नहीं किया जाता, तब तक किसी भी रहने वाले को नहीं निकाला जाएगा.

क्रिसमस का तोहफाः

कानूनी जानकार जमीन पर टैक्स की मंज़ूरी को कब्जा और कानूनी अधिकार साबित करने के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट मानते हैं. जमीन की स्थिति पर आखिरी फैसले का इंतजार है, लेकिन इस अंतरिम आदेश को लोगों के लंबे संघर्ष की सजा माना जा रहा है. त्योहारों का मौसम आने के साथ, समुदाय इस फैसले को क्रिसमस का जल्दी तोहफा मान रहा है.

