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महाकुंभ मेले की 'वायरल गर्ल' को हाई कोर्ट से मिली राहत, कोच्चि से बाहर ले जाने पर रोक

केरल हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि महाकुंभ मेले की 'वायरल गर्ल' को बिना इजाजत एर्नाकुलम शहर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता.

Kerala HC grants protection to Kumbh Mela viral girl says she can not taken Out from Ernakulam
केरल हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 28, 2026 at 8:36 PM IST

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एर्नाकुलम: केरल हाई कोर्ट ने महाकुंभ मेले की 'वायरल गर्ल' को सुरक्षा प्रदान की है. कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि लड़की को कोच्चि शहर की सीमा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता या हाई कोर्ट की इजाजत के बिना किसी और को नहीं सौंपा जा सकता. अदालत का यह दखल लड़की की इस अर्जी पर विचार करने के बाद आया है कि उसे मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपने से "ऑनर किलिंग" हो सकती है.

पिछले हफ्ते, हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करके पुलिस को उसे सुरक्षा देने का निर्देश दिया था. जब मंगलवार को फिर से याचिका पर सुनवाई हुई, तो पुलिस ने एक पत्र सौंपा. जिसमें लिखा था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने इस शिकायत के बाद दखल दिया था कि लड़की की शादी बालिग होने से पहले कर दी गई थी. पत्र में लिखा था कि DGP को लड़की को मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपने के निर्देश मिले थे, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट का पहले से ऑर्डर था, इसलिए आयोग ने कोर्ट से इजाजत लेने का निर्देश दिया.

हालांकि, लड़की के वकील ने इसका कड़ा विरोध किया. यह तर्क दिया गया कि यह कदम लड़की को उसके माता-पिता को सौंपने की कोशिश थी, और अगर ऐसा हुआ, तो इससे "ऑनर किलिंग" भी हो सकती है.

लड़की ने दलील दी कि शादी के समय उसकी उम्र 18 साल और तीन महीने थी. लेकिन, बाद में उसकी जानकारी के बिना उसकी मूल बर्थ सर्टिफिकेट कैंसल कर दी गई, और इस बारे में एक केस अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित है. कोर्ट ने कहा कि उसे यह देखना होगा कि SHO, जो याचिका में एक पार्टी है, के लिए सरकारी वकील के जरिये ऐसा करने के बजाय सीधे हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को पत्र भेजना सही था या नहीं.

हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि लड़की को बिना इजाजत किसी को नहीं सौंपा जाना चाहिए. कोर्ट ने सिटी पुलिस कमिश्नर और दूसरे अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उसे उसकी मर्जी के बिना कोच्चि शहर की सीमा से बाहर न ले जाएं. हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इमरजेंसी की हालत में, तय महिला पुलिस अधिकारी से संपर्क किया जाए और तुरंत सुरक्षा दी जाए.

क्या है विवाद
यह घटना तब शुरू हुई जब मध्य प्रदेश पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर उसके पति मोहम्मद फरमान के खिलाफ केस दर्ज किया. लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि जब उसे अगवा करके शादी की गई थी, तब वह नाबालिग थी. इसके बाद, यह जोड़ा केरल पहुंचा. उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि एक अंतरधार्मिक जोड़ा होने के नाते, उनकी जान को खतरा है और मध्य प्रदेश पुलिस उन्हें परेशान कर रही है.

बाद में कपल कोच्चि लौट आया और एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन में नई शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि उसके पिता ने उसका पासपोर्ट और उसके बैंक अकाउंट से पैसे चुरा लिए हैं, और उनकी जान को खतरा है. लड़की ने यह भी कहा कि उसे मध्य प्रदेश कोर्ट में अपनी उम्र साबित करने के लिए अपना पासपोर्ट दिखाना होगा. इसके बाद, उन्होंने हाई कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की. ​​नई याचिका में विवरण देखने के बाद, कोर्ट ने पलारीवट्टोम पुलिस को उसे सुरक्षा देने का निर्देश दिया.

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