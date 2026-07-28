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महाकुंभ मेले की 'वायरल गर्ल' को हाई कोर्ट से मिली राहत, कोच्चि से बाहर ले जाने पर रोक

एर्नाकुलम: केरल हाई कोर्ट ने महाकुंभ मेले की 'वायरल गर्ल' को सुरक्षा प्रदान की है. कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि लड़की को कोच्चि शहर की सीमा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता या हाई कोर्ट की इजाजत के बिना किसी और को नहीं सौंपा जा सकता. अदालत का यह दखल लड़की की इस अर्जी पर विचार करने के बाद आया है कि उसे मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपने से "ऑनर किलिंग" हो सकती है.

पिछले हफ्ते, हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करके पुलिस को उसे सुरक्षा देने का निर्देश दिया था. जब मंगलवार को फिर से याचिका पर सुनवाई हुई, तो पुलिस ने एक पत्र सौंपा. जिसमें लिखा था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने इस शिकायत के बाद दखल दिया था कि लड़की की शादी बालिग होने से पहले कर दी गई थी. पत्र में लिखा था कि DGP को लड़की को मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपने के निर्देश मिले थे, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट का पहले से ऑर्डर था, इसलिए आयोग ने कोर्ट से इजाजत लेने का निर्देश दिया.

हालांकि, लड़की के वकील ने इसका कड़ा विरोध किया. यह तर्क दिया गया कि यह कदम लड़की को उसके माता-पिता को सौंपने की कोशिश थी, और अगर ऐसा हुआ, तो इससे "ऑनर किलिंग" भी हो सकती है.

लड़की ने दलील दी कि शादी के समय उसकी उम्र 18 साल और तीन महीने थी. लेकिन, बाद में उसकी जानकारी के बिना उसकी मूल बर्थ सर्टिफिकेट कैंसल कर दी गई, और इस बारे में एक केस अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित है. कोर्ट ने कहा कि उसे यह देखना होगा कि SHO, जो याचिका में एक पार्टी है, के लिए सरकारी वकील के जरिये ऐसा करने के बजाय सीधे हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को पत्र भेजना सही था या नहीं.