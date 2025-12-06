ETV Bharat / bharat

विधायक रेप केसः केरल HC ने MLA को दी अंतरिम राहत, 15 दिसंबर तक गिरफ्तारी पर रोक

एर्नाकुलम (केरल): केरल उच्च न्यायालय ने पलक्कड़ के विधायक राहुल मामकुट्टाथिल की गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगा दी है. विधायक की याचिका पर 15 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी. अदालत ने आदेश दिया कि 15 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विस्तृत दलीलें सुनी जानी चाहिए, और बलात्कार मामले की डायरी की जांच की जानी चाहिए.

न्यायमूर्ति के. बाबू ने कहा कि अदालत 15 दिसंबर को मामकुट्टाथिल की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करेगी और तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए. हालांकि, राहुल मामकुट्टाथिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के दूसरे मामले में भी आरोप दायर किए गए हैं. हालांकि, विधायक के खिलाफ दायर दूसरे मामले में पुलिस चाहे तो राहुल को गिरफ्तार कर सकती है.

विधायक ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि वह शिकायतकर्ता के करीब थे. वह जानते थे कि शिकायतकर्ता शादीशुदा थी और अपने पति से अलग रह रही थी.

याचिका में कहा गया है कि चूंकि वह एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, इसलिए मीडिया ने उन्हें व्यापक प्रचार दिया है. उनके खिलाफ शिकायत का फायदा विपक्षी दलों ने उठाया, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने इन बातों से इनकार किया. विधायक ने याचिका में कहा कि उनके पास बातचीत का विवरण है, लेकिन पुलिस के पीछे पड़ने के कारण वह इसे जमा नहीं कर सकते.