एक आम आदमी की मौत के लिए केरल हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार से क्यों मांगी माफी? कहानी, नम कर देंगी आंखें
कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए. पूछा, "अगर पीड़ित कोई वीआईपी होता, तो क्या पुलिस इस मामले को इतनी हल्के में लेती?
Published : February 6, 2026 at 4:30 PM IST
एर्नाकुलम: केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बेंगलुरु के निवासी सूरज लामा की मौत को "सिस्टम की पूरी विफलता" करार दिया. कोर्ट ने प्रशासन की लापरवाही के लिए पीड़ित के परिवार से माफी मांगने जैसा असाधारण कदम भी उठाया. अदालत की ये टिप्पणियां तब आईं जब पुलिस ने पुष्टि की कि हैदराबाद फोरेंसिक साइंस लैब में जांचे गए डीएनए नमूने, पिछले साल नवंबर में कलामसेरी में एचएमटी परिसर के पास मिले अज्ञात शव से मेल खा गए हैं.
जांच की दिशा से नाराज खंडपीठ ने एक आम आदमी से जुड़े गुमशुदगी के मामले में पुलिस के "लापरवाह रवैये" पर सवाल उठाए. कोर्ट ने पूछा, "अगर पीड़ित कोई वीआईपी होता, तो क्या पुलिस इस मामले को इतनी हल्के में लेती? क्या तब कार्रवाई सटीक और तत्काल नहीं होती?" अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एक नागरिक की सामाजिक स्थिति चाहे जो भी हो, वह न्याय का हकदार है.
पुलिस पर कर्तव्य में घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए, अदालत ने जांच अधिकारी को अगले सोमवार को मामले से संबंधित सभी फाइलों के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है. पीठ ने एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद की गई कार्रवाई और गुमशुदगी की शिकायत पर की गई बाद की कार्रवाई के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है.
क्या है घटना
कुवैत में रहने वाले व्यवसायी सूरज लामा को एक मेडिकल इमरजेंसी के बाद याददाश्त खोने की समस्या हुई थी. उन्हें 4 नवंबर, 2025 को वापस भारत भेज (डिपोर्ट कर) दिया गया था. हालांकि, उन्हें उनके गृह नगर बेंगलुरु भेजने के बजाय कोच्चि भेज दिया गया.
जब उनका परिवार बेंगलुरु हवाई अड्डे पर बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, लामा केरल में अकेले भटक रहे थे. हालांकि, थ्रिक्काकरा पुलिस ने शुरू में उन्हें ढूंढ लिया था और मानसिक अस्थिरता का हवाला देते हुए उन्हें कलामसेरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, लेकिन वे कुछ ही समय बाद अस्पताल से लापता हो गए. उनके गायब होने के बाद उनके बेटे, संताल लामा को हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) याचिका दायर करनी पड़ी.
अंततः 30 नवंबर को एचएमटी (HMT) एस्टेट के पास एक शव बरामद हुआ. हालांकि संताल ने प्रारंभिक तौर पर शव की पहचान अपने पिता के रूप में कर ली थी, लेकिन पुलिस वैज्ञानिक पुष्टि पर अड़ी रही. तिरुवनंतपुरम फोरेंसिक लैब में देरी के बाद, हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए पिछले हफ्ते नमूनों को हैदराबाद भेजने का आदेश दिया, जिससे नतीजे जल्दी मिल सके.
चार महीन से चक्कर काट रहा था परिवार
अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए, दुखी संताल लामा ने अपनी बेबसी जाहिर की. उन्होंने कहा, "पिछले चार महीनों में हमने हर दरवाजा खटखटाया-पुलिस, हाईकोर्ट और नागरिक प्रशासन. सबने कोशिश की, लेकिन सिस्टम हमें न्याय देने में विफल रहा."
संताल ने इस बात पर जोर दिया कि यह लापरवाही किसी निजी संस्थान में नहीं, बल्कि सरकार द्वारा संचालित प्रणालियों में हुई: हवाई अड्डे, पुलिस स्टेशन और मेडिकल कॉलेज में. उन्होंने टिप्पणी की, "अगर एक बढ़ई गलती करता है, तो सिर्फ एक कुर्सी खराब होती है. लेकिन जब पुलिस और अस्पताल प्रशासन गलती करते हैं, तो एक जान चली जाती है."
शव के अत्यधिक खराब हो जाने के कारण, परिवार ने पार्थिव शरीर को बेंगलुरु न ले जाने का फैसला किया. संताल ने बताया कि वे केरल में ही हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार करेंगे. उन्होंने आगे कहा, "मेरी मां बस इतना चाहती थीं कि उनके साथ वैसा सम्मानजनक व्यवहार हो जिसका एक इंसान हकदार है. इसके बजाय, हम यह सोचने पर मजबूर हैं कि एक मानसिक रूप से कमजोर भारतीय नागरिक को सड़क पर मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया."
